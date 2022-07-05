https://ria.ru/20220705/dnr-1800533753.html

Украинские войска выпустили по Донецку еще десять снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку еще десять снарядов - РИА Новости, 05.07.2022

Украинские войска выпустили по Донецку еще десять снарядов

Украинские войска в 19.00 выпустили десять снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T21:09

2022-07-05T21:09

2022-07-05T21:09

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

петровский район

нато

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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Украинские войска в 19.00 выпустили десять снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

украина

петровский район

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Евгения Нефедова

в мире, донецк (днр), украина, петровский район, нато