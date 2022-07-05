https://ria.ru/20220705/dnr-1800501502.html
Украинские войска выпустили десять ракет из "Града" по двум районам Донецка
Украинские войска выпустили десять ракет из "Града" по двум районам Донецка - РИА Новости, 05.07.2022
Украинские войска выпустили десять ракет из "Града" по двум районам Донецка
Украинские войска выпустили 10 ракет из БМ-21 "Град" по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T18:49
2022-07-05T18:49
2022-07-05T18:49
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800390936_0:112:1035:694_1920x0_80_0_0_4740321a3f3a310c1352f90318186d7f.jpg
ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 ракет из БМ-21 "Град" по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.30 - н.п. Пески - г. Донецк (Куйбышевский и Киевский р-ны): выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800390936_0:0:1059:795_1920x0_80_0_0_5d0370d401a622bd8a3a4afbd0c7f8b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), украина
Украинские войска выпустили десять ракет из "Града" по двум районам Донецка
Представительство: ВСУ выпустили десять ракет по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка