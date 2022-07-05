https://ria.ru/20220705/dnr-1800501502.html

Украинские войска выпустили десять ракет из "Града" по двум районам Донецка

Украинские войска выпустили десять ракет из "Града" по двум районам Донецка - РИА Новости, 05.07.2022

Украинские войска выпустили десять ракет из "Града" по двум районам Донецка

Украинские войска выпустили 10 ракет из БМ-21 "Град" по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T18:49

2022-07-05T18:49

2022-07-05T18:49

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 ракет из БМ-21 "Град" по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.30 - н.п. Пески - г. Донецк (Куйбышевский и Киевский р-ны): выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецк (днр), украина