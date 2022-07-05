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Украинские войска с начала суток выпустили по ДНР 340 боеприпасов - РИА Новости, 05.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220705/dnr-1800487234.html
Украинские войска с начала суток выпустили по ДНР 340 боеприпасов
Украинские войска с начала суток выпустили по ДНР 340 боеприпасов - РИА Новости, 05.07.2022
Украинские войска с начала суток выпустили по ДНР 340 боеприпасов
Украинские войска к 17.20 мск выпустили по территории ДНР 340 боеприпасов, в том числе ракеты РСЗО "Град" и снаряды калибром 155 миллиметров, сообщило во... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T17:58
2022-07-05T17:58
специальная военная операция на украине
в мире
космос - риа наука
донецкая народная республика
донецк (днр)
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Украинские войска к 17.20 мск выпустили по территории ДНР 340 боеприпасов, в том числе ракеты РСЗО "Град" и снаряды калибром 155 миллиметров, сообщило во вторник представительство Донецкой Народной Республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее представительство ДНР в СЦКК заявляло, что к 12.00 мск украинские войска выпустили по Донецку более 100 артиллерийских боеприпасов "натовского" калибра."За сегодняшний день по состоянию на 17.20 (совпадает с мск - ред.) противник выпустил 340 боеприпасов различного типа, включая РСЗО БМ-21 "Град", а также артиллерийские боеприпасы калибром 155, 152 и 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства, опубликованном в его Telegram-канале.
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в мире, космос - риа наука, донецкая народная республика, донецк (днр), сцкк, ситуация в днр и лнр
17:58 05.07.2022
 
Украинские войска с начала суток выпустили по ДНР 340 боеприпасов

ДНР: ВСУ с начала суток выпустили по ДНР 340 боеприпасов, в том числе ракеты РСЗО "Град"

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в ДНР
Последствия обстрела в ДНР - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Украинские войска к 17.20 мск выпустили по территории ДНР 340 боеприпасов, в том числе ракеты РСЗО "Град" и снаряды калибром 155 миллиметров, сообщило во вторник представительство Донецкой Народной Республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее представительство ДНР в СЦКК заявляло, что к 12.00 мск украинские войска выпустили по Донецку более 100 артиллерийских боеприпасов "натовского" калибра.
"За сегодняшний день по состоянию на 17.20 (совпадает с мск - ред.) противник выпустил 340 боеприпасов различного типа, включая РСЗО БМ-21 "Град", а также артиллерийские боеприпасы калибром 155, 152 и 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства, опубликованном в его Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКосмос - РИА НаукаДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)СЦККСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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