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Украинские войска с начала суток выпустили по ДНР 340 боеприпасов
Украинские войска с начала суток выпустили по ДНР 340 боеприпасов - РИА Новости, 05.07.2022
Украинские войска с начала суток выпустили по ДНР 340 боеприпасов
Украинские войска к 17.20 мск выпустили по территории ДНР 340 боеприпасов, в том числе ракеты РСЗО "Град" и снаряды калибром 155 миллиметров, сообщило во... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T17:58
2022-07-05T17:58
2022-07-05T17:58
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сцкк
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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Украинские войска к 17.20 мск выпустили по территории ДНР 340 боеприпасов, в том числе ракеты РСЗО "Град" и снаряды калибром 155 миллиметров, сообщило во вторник представительство Донецкой Народной Республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее представительство ДНР в СЦКК заявляло, что к 12.00 мск украинские войска выпустили по Донецку более 100 артиллерийских боеприпасов "натовского" калибра."За сегодняшний день по состоянию на 17.20 (совпадает с мск - ред.) противник выпустил 340 боеприпасов различного типа, включая РСЗО БМ-21 "Град", а также артиллерийские боеприпасы калибром 155, 152 и 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства, опубликованном в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, космос - риа наука, донецкая народная республика, донецк (днр), сцкк, ситуация в днр и лнр
Украинские войска с начала суток выпустили по ДНР 340 боеприпасов
ДНР: ВСУ с начала суток выпустили по ДНР 340 боеприпасов, в том числе ракеты РСЗО "Град"