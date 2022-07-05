17:19 05.07.2022 (обновлено: 17:21 05.07.2022)
Больница, школы и детсады остались без света после обстрела Ясиноватой ВСУ
Минэнерго ДНР: в Ясиноватой остались без света больница, пять школ, четыре детских сада
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкНеразорвавшийся снаряд 122-мм, найденный в Ясиноватой
Неразорвавшийся снаряд 122-мм, найденный в Ясиноватой . Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Больница, пять школ, четыре детсада и более 5 тысяч абонентов остались без электроснабжения в Ясиноватой в Донецкой Народной Республике из-за обстрелов, сообщило во вторник минугля и энергетики ДНР.
"В 15.15 (совпадает с мск - ред.) в результате боевых действий обесточено 33 трансформаторные подстанции, одна больница, пять школ, четыре детских сада, 5043 бытовых абонента в Ясиноватой", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
В ведомстве отметили, что аварийно-восстановительные работы будут проводиться, как только позволит обстановка.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.