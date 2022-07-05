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Больница, школы и детсады остались без света после обстрела Ясиноватой ВСУ - РИА Новости, 05.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220705/dnr-1800474100.html
Больница, школы и детсады остались без света после обстрела Ясиноватой ВСУ
Больница, школы и детсады остались без света после обстрела Ясиноватой ВСУ - РИА Новости, 05.07.2022
Больница, школы и детсады остались без света после обстрела Ясиноватой ВСУ
Больница, пять школ, четыре детсада и более 5 тысяч абонентов остались без электроснабжения в Ясиноватой в Донецкой Народной Республике из-за обстрелов,... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T17:19
2022-07-05T17:21
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
донецк (днр)
жкх
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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Больница, пять школ, четыре детсада и более 5 тысяч абонентов остались без электроснабжения в Ясиноватой в Донецкой Народной Республике из-за обстрелов, сообщило во вторник минугля и энергетики ДНР.В ведомстве отметили, что аварийно-восстановительные работы будут проводиться, как только позволит обстановка.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ясиноватая
донецкая народная республика
донецк (днр)
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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, донецк (днр), жкх
17:19 05.07.2022 (обновлено: 17:21 05.07.2022)
 
Больница, школы и детсады остались без света после обстрела Ясиноватой ВСУ

Минэнерго ДНР: в Ясиноватой остались без света больница, пять школ, четыре детских сада

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкНеразорвавшийся снаряд 122-мм, найденный в Ясиноватой
Неразорвавшийся снаряд 122-мм, найденный в Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Неразорвавшийся снаряд 122-мм, найденный в Ясиноватой . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Больница, пять школ, четыре детсада и более 5 тысяч абонентов остались без электроснабжения в Ясиноватой в Донецкой Народной Республике из-за обстрелов, сообщило во вторник минугля и энергетики ДНР.
"В 15.15 (совпадает с мск - ред.) в результате боевых действий обесточено 33 трансформаторные подстанции, одна больница, пять школ, четыре детских сада, 5043 бытовых абонента в Ясиноватой", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
В ведомстве отметили, что аварийно-восстановительные работы будут проводиться, как только позволит обстановка.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)ЖКХ
 
 
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