https://ria.ru/20220705/dnr-1800295570.html
Силы ДНР за сутки уничтожили более 60 украинских военных
Силы ДНР за сутки уничтожили более 60 украинских военных - РИА Новости, 05.07.2022
Силы ДНР за сутки уничтожили более 60 украинских военных
Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила во вторник, что за сутки совместно с Вооруженными силами РФ уничтожила две установки РСЗО "Ураган", три... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T10:39
2022-07-05T10:39
2022-07-05T10:41
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/18/1790482302_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d1f16b3a5de178b37b3e3e74fb6e8163.jpg
ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила во вторник, что за сутки совместно с Вооруженными силами РФ уничтожила две установки РСЗО "Ураган", три "Града" и более 60 украинских силовиков."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две установки РСЗО "Ураган", три БМ-21 "Град", пять грузовых автомобилей и более 60 человек личного состава. Подавлены три огневые точки противника в районах н.п. Авдеевка, Невельское и Желанное", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции ДНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/18/1790482302_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_ebc30c7e724ffb9f00ae537285e9d0c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
10:39 05.07.2022 (обновлено: 10:41 05.07.2022)
Силы ДНР за сутки уничтожили более 60 украинских военных
Народная милиция ДНР оценила потери противника за сутки более чем в 60 человек