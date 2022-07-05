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Силы ДНР за сутки уничтожили более 60 украинских военных

Силы ДНР за сутки уничтожили более 60 украинских военных - РИА Новости, 05.07.2022

Силы ДНР за сутки уничтожили более 60 украинских военных

Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила во вторник, что за сутки совместно с Вооруженными силами РФ уничтожила две установки РСЗО "Ураган", три... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T10:39

2022-07-05T10:39

2022-07-05T10:41

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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила во вторник, что за сутки совместно с Вооруженными силами РФ уничтожила две установки РСЗО "Ураган", три "Града" и более 60 украинских силовиков."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две установки РСЗО "Ураган", три БМ-21 "Град", пять грузовых автомобилей и более 60 человек личного состава. Подавлены три огневые точки противника в районах н.п. Авдеевка, Невельское и Желанное", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции ДНР.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр