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Путин запретил зачислять на иностранные счета дивиденды от российских АО - РИА Новости, 06.07.2022
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Путин запретил зачислять на иностранные счета дивиденды от российских АО
Путин запретил зачислять на иностранные счета дивиденды от российских АО - РИА Новости, 06.07.2022
Путин запретил зачислять на иностранные счета дивиденды от российских АО
Российским резидентам запрещено зачислять валюту на зарубежные счета в случае, когда эти средства получены в виде дивидендов от российских акционерных обществ... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-05T18:44
2022-07-06T00:14
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Российским резидентам запрещено зачислять валюту на зарубежные счета в случае, когда эти средства получены в виде дивидендов от российских акционерных обществ. Об этом следует из указа президента России Владимира Путина.С 1 марта резидентам запретили зачислять иностранную валюту на свои счета, открытые в расположенных за пределами Российской Федерации банках и других финорганизациях.В указе о репатриации валюты также говорится о разрешении для правовой комиссии на установку ограничений на зачисление резидентами валюты на счета в иностранных банках.Помимо этого, глава государства определил механизм выпуска отечественными компаниями "замещающих" облигаций. В частности, обязательства перед владельцами еврооблигаций будут признавать исполненными надлежащим образом, если российские юрлица, имеющие обязательства по евробондам, разместят в пользу держателей бондов замещающие облигации, оплата которых осуществляется евробондами, в том числе при передаче всех имущественных и иных прав по евробондам российским юрлицам.
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экономика, владимир путин
18:44 05.07.2022 (обновлено: 00:14 06.07.2022)
 
Путин запретил зачислять на иностранные счета дивиденды от российских АО

Путин запретил резидентам зачислять на зарубежные счета дивиденды от российских компаний

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Российским резидентам запрещено зачислять валюту на зарубежные счета в случае, когда эти средства получены в виде дивидендов от российских акционерных обществ. Об этом следует из указа президента России Владимира Путина.
С 1 марта резидентам запретили зачислять иностранную валюту на свои счета, открытые в расположенных за пределами Российской Федерации банках и других финорганизациях.
"Положения применяются в случае, если зачисление иностранной валюты и осуществление переводов денежных средств связаны с перечислением резидентами денежных средств, полученных в виде дивидендов по акциям российских акционерных обществ либо при распределении прибыли российских обществ с ограниченной ответственностью, хозяйственных товарищ и производственных кооперативов", — отмечается в документе.
В указе о репатриации валюты также говорится о разрешении для правовой комиссии на установку ограничений на зачисление резидентами валюты на счета в иностранных банках.
Помимо этого, глава государства определил механизм выпуска отечественными компаниями "замещающих" облигаций. В частности, обязательства перед владельцами еврооблигаций будут признавать исполненными надлежащим образом, если российские юрлица, имеющие обязательства по евробондам, разместят в пользу держателей бондов замещающие облигации, оплата которых осуществляется евробондами, в том числе при передаче всех имущественных и иных прав по евробондам российским юрлицам.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
Вчера, 18:12
Путин разрешил вводить ограничения на пополнение иностранных счетов
 
ЭкономикаВладимир Путин
 
 
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