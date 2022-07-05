https://ria.ru/20220705/dividendy-1800500213.html

Путин запретил зачислять на иностранные счета дивиденды от российских АО

Путин запретил зачислять на иностранные счета дивиденды от российских АО - РИА Новости, 06.07.2022

Путин запретил зачислять на иностранные счета дивиденды от российских АО

Российским резидентам запрещено зачислять валюту на зарубежные счета в случае, когда эти средства получены в виде дивидендов от российских акционерных обществ... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-05T18:44

2022-07-05T18:44

2022-07-06T00:14

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Российским резидентам запрещено зачислять валюту на зарубежные счета в случае, когда эти средства получены в виде дивидендов от российских акционерных обществ. Об этом следует из указа президента России Владимира Путина.С 1 марта резидентам запретили зачислять иностранную валюту на свои счета, открытые в расположенных за пределами Российской Федерации банках и других финорганизациях.В указе о репатриации валюты также говорится о разрешении для правовой комиссии на установку ограничений на зачисление резидентами валюты на счета в иностранных банках.Помимо этого, глава государства определил механизм выпуска отечественными компаниями "замещающих" облигаций. В частности, обязательства перед владельцами еврооблигаций будут признавать исполненными надлежащим образом, если российские юрлица, имеющие обязательства по евробондам, разместят в пользу держателей бондов замещающие облигации, оплата которых осуществляется евробондами, в том числе при передаче всех имущественных и иных прав по евробондам российским юрлицам.

https://ria.ru/20220705/ogranicheniya-1800490705.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, владимир путин