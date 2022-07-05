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От инсулина до глюкометров. Как санкции ударили по диабетикам

От инсулина до глюкометров. Как санкции ударили по диабетикам - РИА Новости, 05.07.2022

От инсулина до глюкометров. Как санкции ударили по диабетикам

"Берите что есть. Или напишем отказ", — слышат диабетики, пытаясь получить по рецепту в аптеке жизненно необходимый препарат. Перебои с льготными лекарствами... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T08:00

2022-07-05T08:00

2022-07-05T11:24

общество

в россии

диабет

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

врачи

здоровье

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости, Мария Рубникович. "Берите что есть. Или напишем отказ", — слышат диабетики, пытаясь получить по рецепту в аптеке жизненно необходимый препарат. Перебои с льготными лекарствами были и раньше, но теперь это происходит регулярно. Кроме того, в июне ФАС согласовала повышение предельных цен на инсулин. Как это отразится на пациентах и что будет с поставками в условиях санкций — разбиралось РИА Новости.Никто не знает, сколько придется ждать"Сказали, "Лантуса" больше нет, перевели на "Туджео". "Врач пытался перевести на российский биосимиляр, поэтому за свой счет покупаем "Новорапид". "В поликлинике не выписывают рецепт по причине "нет в аптеке". Таких комментариев в профильных группах — сотни. Причем пациенты — из разных городов России.Последний раз серьезный дефицит инсулина в стране был в 2019-м — тогда сорвалась четверть общего количества поставок по госконтрактам. Эксперты объяснили это тем, что заказчики назвали слишком низкую цену.В начале марта 2022-го иностранные фармкомпании заявили об уходе из России. И больные сахарным диабетом, получающие импортный инсулин, стали массово скупать лекарства про запас.Минздрав России сразу заверил: перебоев не будет. Инсулин входит в перечень жизненно важных препаратов, а значит, даже в условиях санкций поставки продолжатся. Прекращение сотрудничества опровергли и иностранные производители. Они заявляли, что отказываются лишь от инвестиций и рекламы. А заводы в России будут и дальше работать.В частности, американская фармацевтическая компания Eli Lilly and Company временно остановила начало новых клинических исследований в России, однако продолжила поставлять лекарства для лечения сахарного диабета, онкологических, аутоиммунных и неврологических заболеваний.И хотя на бумаге ситуация не изменилась, импортного льготного инсулина в аптеках стало меньше. По словам врача одной из московских больниц, главные трудности связаны с логистикой.О проблемах с логистикой РИА Новости рассказали и в российском представительстве французской фармацевтической компании Sanofi."Логистические цепочки работают со значительным напряжением, времени уходит больше, чем раньше, — отмечает директор по корпоративным связям в Евразийском регионе Юрий Мочалин. — Но проблемы решаемы, у нас налажена кооперация между странами и глобальной производственной сетью "Санофи". Обязательства по поставкам в рамках государственных контрактов и в аптечном сегменте мы выполним".По словам Мочалина, на складах фирмы достаточно запасов как линейки готовых инсулинов, так и материалов для продолжения его производства. Правда, такая ситуация далеко не у всех — многие фирмы не успели переправить нужное количество препаратов в Россию. В Минздраве России настаивают, что перебоев нет. В ответе ведомства на запрос агентства указано, что по данным мониторинга Росздравнадзора, запасы наиболее популярных препаратов инсулина импортного производства, таких как НовоРапид, Фиасп, Хумалог на российских складах производителей, дистрибуторов и в аптечных сетях “практически соответствуют общему объему их поставок в нашу страну в 2021 году”.Инсулин есть, а шприцев нетКурс на импортозамещение в сфере лекарств взяли давно. Еще в 2015-м вышло постановление правительства об ограничениях допуска иностранных лекарственных препаратов к участию в закупках для государственных и муниципальных нужд.В итоге российский инсулин создали как прототип заграничного, но из собственной субстанции. Правда, как отмечают эксперты, чтобы выйти на рынок, этот препарат не должен был проходить клинических исследований на детях, а его цена сопоставима с некоторыми импортными средствами.Кроме того, в июне 2022-го его стоимость может существенно вырасти. После обращения российских фармкомпаний "Медсинтез" и "Геромарм", а также датской Novo Nordisk Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласилась поднять предельные цены на ряд позиций российского и импортного инсулина на 5,5-28%, чтобы не допустить дефицита, как в 2019-м.Как поясняют в компании, их до сих пор не делают в России. Не налажено и производство картриджей — их можно использовать в том числе и для помпы, переливая содержимое в обычный шприц. В итоге российские фирмы, занимающиеся фармой для диабетиков, в той или иной степени по-прежнему зависят от импорта."Было пугающе"Пока цепочки не наладили, пациентам выдают импортный инсулин из прошлых партий. Но его запасы не безграничны, поэтому в приоритете — дети и инвалиды. Остальным предлагают российские аналоги, которых всегда достаточно.У многих препаратов, как указано в лекарственном справочнике, действительно есть отечественная альтернатива. Например, активное вещество инсулин лизпро содержат лекарства, производимые в Китае, Франции и России. И для кого-то замена проходит гладко.Петербурженке Светлане не повезло. Сахарный диабет первого типа у нее обнаружили еще в детстве. Год назад импортный инсулин, которым она пользовалась много лет, закончился. Попробовала предложенный в аптеке российский аналог."После первого же применения по всему телу пошли высыпания, пятна. Повезло, что укол сделала вечером и отследила это состояние, но было пугающе", — вспоминает она.Показалась врачу в поликлинике. Тот сказал, что ничем не может помочь."Применять лекарство дальше побоялась, — признается она. — Да и возможности брать больничный и продолжать эксперименты не было. Пришлось покупать нужный инсулин за свой счет: одна упаковка — около полутора тысяч рублей. Хорошо, что через месяц мое лекарство снова появилось по льготе".Больной сам виноватФормально предложение перейти на инсулин от другого производителя укладывается в рамки закона. Врач должен выписывать рецепты по действующему веществу, а не по торговому наименованию.Если больной не желает брать то, что есть, ему просто напишут отказ в аптеке. Оспорить это можно, но не без труда.Смена одного инсулина на другой связана с рисками. Согласно клиническим рекомендациям, процесс должен проходить под наблюдением специалиста, часто — с коррекцией дозы.Правда, по словам пациентов, решения в их пользу комиссия принимает неохотно."Добиться индивидуальной закупки просто невозможно. На комиссии говорят: "Ложитесь в больницу, доказывайте, что у вас аллергия, отек Квинке. А если нет — все в порядке, колите тот инсулин, который дают", — рассказывает блогер и участница проекта о жизни людей с диабетом DiaChallenge Дина Доминова. По ее словам, плохие показатели сахара врачи объясняют тем, что пациент сам виноват — не соблюдал диету, не тренировался.Мне инсулин втирать?Инсулин — далеко не единственная часть расходов диабетика. Глюкометры, тест-полоски, иголки для забора крови, шприц-ручки или расходные материалы к помпе — в среднем в месяц на все это нужно около 30 тысяч рублей.В постановлении правительства об улучшении обеспечения населения медпрепаратами говорится, что при диабете россиянам должны бесплатно выдавать все лекарственные средства, этиловый спирт, инсулиновые шприцы, шприц-ручки типа "Новопен", "Пливапен", иглы к ним и средства диагностики.На деле рассчитывать на полный набор приходится редко. В особенности — в текущей ситуации на фармрынке.Такая же ситуация в нескольких российских регионах и с тест-полосками для глюкометра. В лучшем случае в месяц на руки выдают 50 полосок. Это притом что в день человек проводит минимум пять-семь замеров для контроля состояния.Судиться или смиритьсяПо данным федерального регистра, на учете состоят более 274 тысяч россиян с диабетом первого типа. Реальное количество пациентов, как считают эксперты, может быть в разы больше.При отсутствии должного лечения есть риск осложнений и инвалидности. Один из самых простых способов контроля состояния — устройства непрерывного мониторинга гликемии (НМГ). Датчик на теле круглосуточно замеряет концентрацию глюкозы в крови, передавая данные на смартфон и предупреждая о резких перепадах.Такие датчики прописаны в стандартах оказания медпомощи, но их нет в перечне средств, которые обязаны выдавать больным диабетом. Чтобы добиться закупки, нужно вновь идти на комиссию, где в 90 процентах случаев пациента ждет отказ.Многие приобретают сенсор за свой счет — устройство стоит около четырех с половиной тысяч.Искать справедливости можно в суде. Если есть все документы, судья, по опыту юристов, чаще всего встает на сторону больного. Но многие пациенты сами не знают, на что имеют право, отмечает адвокат Елизавета Теняева.Она тоже диабетик. Диагноз поставили в 2004-м. Тем же, кто не готов тратить нервы и средства на отстаивание прав, остается писать жалобы и разыскивать нужный препарат по аптекам.

https://ria.ru/20220630/glavnaya-1799258530.html

https://ria.ru/20211111/tseny-1758412647.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, в россии, диабет, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), врачи, здоровье