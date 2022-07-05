Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Британия хочет усилить защиту интернет-безопасности от "дезинформации" - РИА Новости, 05.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220705/dezinformatsiya-1800240339.html
СМИ: Британия хочет усилить защиту интернет-безопасности от "дезинформации"
СМИ: Британия хочет усилить защиту интернет-безопасности от "дезинформации" - РИА Новости, 05.07.2022
СМИ: Британия хочет усилить защиту интернет-безопасности от "дезинформации"
Великобритания планирует ввести закон, согласно которому интернет-компании будут обязаны защищать пользователей от дезинформации, якобы распространяемой... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T02:24
2022-07-05T02:24
в мире
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149355/58/1493555853_0:197:2942:1852_1920x0_80_0_0_e1a528fe4969dd34b5e028c9865977b8.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Великобритания планирует ввести закон, согласно которому интернет-компании будут обязаны защищать пользователей от дезинформации, якобы распространяемой "правительствами других стран", сообщает газета Guardian.Отмечается, что изменения в законодательстве будут касаться, в частности, соцсетей, видео-сервисов, а также поисковиков. Они должны будут минимизировать воздействие на интернет-пользователей дезинформации, которая якобы может представлять угрозу британской общественности, а также может, предположительно, быть нацелена на вмешательство в дела Великобритании, пишет газета.В качестве примера контента, который должен будет ограничиваться, издание приводит видео разговора министра обороны Великобритании Бена Уоллеса с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус)."Мы не можем допустить, чтобы иностранные государства или их марионетки использовали интернет для беспрепятственного проведения враждебной онлайн-войны… Поэтому мы усиливаем нашу защиту интернет-безопасности", - заявила британский министр культуры, медиа и спорта Надин Доррис.Ожидается, что изменения в законодательстве будут представлены в законопроекте по национальной безопасности, рассмотрение которого британским парламентом планируется на следующей неделе. Нарушение закона будет грозить компаниям многомиллионными штрафами.
https://ria.ru/20220427/khakery-1785649625.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149355/58/1493555853_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_b1d0a84e3e0d16b2fae3ab993892d837.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания
02:24 05.07.2022
 
СМИ: Британия хочет усилить защиту интернет-безопасности от "дезинформации"

Guardian: Британия хочет обязать интернет-компании ограничить зарубежную "дезинформацию"

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкВестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Великобритания планирует ввести закон, согласно которому интернет-компании будут обязаны защищать пользователей от дезинформации, якобы распространяемой "правительствами других стран", сообщает газета Guardian.
Отмечается, что изменения в законодательстве будут касаться, в частности, соцсетей, видео-сервисов, а также поисковиков. Они должны будут минимизировать воздействие на интернет-пользователей дезинформации, которая якобы может представлять угрозу британской общественности, а также может, предположительно, быть нацелена на вмешательство в дела Великобритании, пишет газета.
В качестве примера контента, который должен будет ограничиваться, издание приводит видео разговора министра обороны Великобритании Бена Уоллеса с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).
"Мы не можем допустить, чтобы иностранные государства или их марионетки использовали интернет для беспрепятственного проведения враждебной онлайн-войны… Поэтому мы усиливаем нашу защиту интернет-безопасности", - заявила британский министр культуры, медиа и спорта Надин Доррис.
Ожидается, что изменения в законодательстве будут представлены в законопроекте по национальной безопасности, рассмотрение которого британским парламентом планируется на следующей неделе. Нарушение закона будет грозить компаниям многомиллионными штрафами.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
27 апреля, 02:01
США предложили награду за информацию о предполагаемых хакерах из России
 
В миреВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала