https://ria.ru/20220705/dezinformatsiya-1800240339.html

СМИ: Британия хочет усилить защиту интернет-безопасности от "дезинформации"

СМИ: Британия хочет усилить защиту интернет-безопасности от "дезинформации" - РИА Новости, 05.07.2022

СМИ: Британия хочет усилить защиту интернет-безопасности от "дезинформации"

Великобритания планирует ввести закон, согласно которому интернет-компании будут обязаны защищать пользователей от дезинформации, якобы распространяемой... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T02:24

2022-07-05T02:24

2022-07-05T02:24

в мире

великобритания

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Великобритания планирует ввести закон, согласно которому интернет-компании будут обязаны защищать пользователей от дезинформации, якобы распространяемой "правительствами других стран", сообщает газета Guardian.Отмечается, что изменения в законодательстве будут касаться, в частности, соцсетей, видео-сервисов, а также поисковиков. Они должны будут минимизировать воздействие на интернет-пользователей дезинформации, которая якобы может представлять угрозу британской общественности, а также может, предположительно, быть нацелена на вмешательство в дела Великобритании, пишет газета.В качестве примера контента, который должен будет ограничиваться, издание приводит видео разговора министра обороны Великобритании Бена Уоллеса с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус)."Мы не можем допустить, чтобы иностранные государства или их марионетки использовали интернет для беспрепятственного проведения враждебной онлайн-войны… Поэтому мы усиливаем нашу защиту интернет-безопасности", - заявила британский министр культуры, медиа и спорта Надин Доррис.Ожидается, что изменения в законодательстве будут представлены в законопроекте по национальной безопасности, рассмотрение которого британским парламентом планируется на следующей неделе. Нарушение закона будет грозить компаниям многомиллионными штрафами.

https://ria.ru/20220427/khakery-1785649625.html

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, великобритания