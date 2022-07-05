СМИ: Британия хочет усилить защиту интернет-безопасности от "дезинформации"
Guardian: Британия хочет обязать интернет-компании ограничить зарубежную "дезинформацию"
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Великобритания планирует ввести закон, согласно которому интернет-компании будут обязаны защищать пользователей от дезинформации, якобы распространяемой "правительствами других стран", сообщает газета Guardian.
Отмечается, что изменения в законодательстве будут касаться, в частности, соцсетей, видео-сервисов, а также поисковиков. Они должны будут минимизировать воздействие на интернет-пользователей дезинформации, которая якобы может представлять угрозу британской общественности, а также может, предположительно, быть нацелена на вмешательство в дела Великобритании, пишет газета.
В качестве примера контента, который должен будет ограничиваться, издание приводит видео разговора министра обороны Великобритании Бена Уоллеса с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).
"Мы не можем допустить, чтобы иностранные государства или их марионетки использовали интернет для беспрепятственного проведения враждебной онлайн-войны… Поэтому мы усиливаем нашу защиту интернет-безопасности", - заявила британский министр культуры, медиа и спорта Надин Доррис.
Ожидается, что изменения в законодательстве будут представлены в законопроекте по национальной безопасности, рассмотрение которого британским парламентом планируется на следующей неделе. Нарушение закона будет грозить компаниям многомиллионными штрафами.