https://ria.ru/20220705/delo-1800370912.html

В деле экс-замминистра Раковой может появиться новый эпизод мошенничества

В деле экс-замминистра Раковой может появиться новый эпизод мошенничества - РИА Новости, 05.07.2022

В деле экс-замминистра Раковой может появиться новый эпизод мошенничества

Экс-замглавы Минпросвещения Марине Раковой и бывшему замгендиректора Фонда новых форм развития образования (ФНФРО) Евгению Заку могут предъявить обвинение по... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T13:14

2022-07-05T13:14

2022-07-05T13:14

россия

происшествия

сергей зуев

марина ракова

российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752622275_0:326:2908:1962_1920x0_80_0_0_5fe8a241df8caac6094ae59ab6cad61e.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Экс-замглавы Минпросвещения Марине Раковой и бывшему замгендиректора Фонда новых форм развития образования (ФНФРО) Евгению Заку могут предъявить обвинение по еще одному эпизоду мошенничества, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Речь вновь идет о фиктивном трудоустройстве сотрудника министерства в РАНХиГС", - сказал собеседник агентства, добавив, что сумма ущерба по новому эпизоду уточняется.Часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество организованной группой или в особо крупном размере) предусматривает до 10 лет лишения свободы.По данным следствия, Ракова, Зак и ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев, тогда занимавший пост директора Института общественных наук РАНХиГС, вступили в сговор для хищения денег вуза. Используя служебное положение, фигуранты заключили подложные договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения для их фиктивного трудоустройства, полагает следствие. Те с 2018 по 2020 год получали зарплату, в итоге РАНХиГС был причинен ущерб на сумму более 20 миллионов рублей, подсчитали в МВД.Ракова также обвиняется в хищении бюджетных средств Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), выделенных на федеральный проект "Учитель будущего". Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям – ущерб превысил 50 миллионов рублей.

https://ria.ru/20220630/pokazaniya-1799388695.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, сергей зуев, марина ракова, российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс), министерство внутренних дел рф (мвд россии)