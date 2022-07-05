https://ria.ru/20220705/delo-1800370912.html
В деле экс-замминистра Раковой может появиться новый эпизод мошенничества
В деле экс-замминистра Раковой может появиться новый эпизод мошенничества - РИА Новости, 05.07.2022
В деле экс-замминистра Раковой может появиться новый эпизод мошенничества
Экс-замглавы Минпросвещения Марине Раковой и бывшему замгендиректора Фонда новых форм развития образования (ФНФРО) Евгению Заку могут предъявить обвинение по... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T13:14
2022-07-05T13:14
2022-07-05T13:14
россия
происшествия
сергей зуев
марина ракова
российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Экс-замглавы Минпросвещения Марине Раковой и бывшему замгендиректора Фонда новых форм развития образования (ФНФРО) Евгению Заку могут предъявить обвинение по еще одному эпизоду мошенничества, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Речь вновь идет о фиктивном трудоустройстве сотрудника министерства в РАНХиГС", - сказал собеседник агентства, добавив, что сумма ущерба по новому эпизоду уточняется.Часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество организованной группой или в особо крупном размере) предусматривает до 10 лет лишения свободы.По данным следствия, Ракова, Зак и ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев, тогда занимавший пост директора Института общественных наук РАНХиГС, вступили в сговор для хищения денег вуза. Используя служебное положение, фигуранты заключили подложные договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения для их фиктивного трудоустройства, полагает следствие. Те с 2018 по 2020 год получали зарплату, в итоге РАНХиГС был причинен ущерб на сумму более 20 миллионов рублей, подсчитали в МВД.Ракова также обвиняется в хищении бюджетных средств Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), выделенных на федеральный проект "Учитель будущего". Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям – ущерб превысил 50 миллионов рублей.
https://ria.ru/20220630/pokazaniya-1799388695.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, сергей зуев, марина ракова, российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
В деле экс-замминистра Раковой может появиться новый эпизод мошенничества
Источник: в деле Марины Раковой может появиться эпизод о фиктивном трудоустройстве