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Биография Аллы Будницкой

Биография Аллы Будницкой - РИА Новости, 05.07.2022

Биография Аллы Будницкой

Советская и российская актриса Алла Зиновьевна Будницкая родилась 5 июля 1937 года в Москве. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T01:16

2022-07-05T01:16

2022-07-05T01:22

справки

москва

алла будницкая

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Советская и российская актриса Алла Зиновьевна Будницкая родилась 5 июля 1937 года в Москве.В 1954-1957 годах училась в институте иностранных языков, в 1962 году окончила актерский факультет ВГИКа (мастерская Григория Козинцева и Сергея Скворцова).С 1964 года – актриса Театра-студии киноактера (ныне Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова). Была занята в спектаклях "Варвары" Максима Горького, "Горе от ума" Александра Грибоедова, "Бесы" Федора Достоевского и др. Дебют в кино состоялся в 1954 году, когда Будницкая еще училась в школе. Она снялась в эпизодическая роль в советском художественном фильме "Аттестат зрелости" режиссера Татьяны Лукашевич. В 1960-1970-е годы актриса появлялась на экране только в небольших ролях или в эпизодах. Она играла девушку в мелодраме "Первый троллейбус" (1963), попутчицу стариков в драме "Жили-были старик со старухой" (1964), переводчицу в шпионском фильме "Как вас теперь называть? " (1965), маму Дениски в детском фильме "Девочка на шаре" (1966) по сценарию Виктора Драгунского, артистку цирка в военно-историческом фильме "Арена" (1967), официантку в ресторане в мелодраме "Каждый вечер в одиннадцать" (1969).В 1979 году Алла Будницкая появилась на экране в роли секретаря правления Анны Николаевны в фильме известного режиссера Эльдара Рязанова "Гараж", где снялось целое созвездие отечественных актеров. Картина вошла в золотой фонд отечественного кинематографа. В 1982 году Алла Будницкая снялась в мелодраме Эльдара Рязанова "Вокзал для двоих", где сыграла жену главного героя Машу, ведущую прогноза погоды на телевидении.Всего Будницкая исполнила около ста ролей в кино. Она играла в таких фильмах и сериалах как "Живые и мертвые" (1963), "Ольга Сергеевна" (1975), "Безымянная звезда" (1978), "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво..." (2004-2007), "Любовь-морковь 3" (2010), "Предчувствие" (2012), "Чисто московские убийства" (2017), "Разбитое зеркало" (2020) и др. Аллу Будницкая работала на телевидении. На телеканале ТНТ она в течение пяти лет вела передачу "Из жизни женщины". В качестве телеведущей также вела программы "Кулинарные штучки", "Просто вкусно", "Домашний очаг Аллы Будницкой" на телеканалах РЕН ТВ, "Кухня ТВ" и НТВ.В 1990-х годах в течение нескольких лет была генеральным директором ресторана "У бабушки".Алла Будницкая – автор книги "Вкусные воспоминания" (2004). Замужем за актером, режиссером и сценаристом Александром Орловым. Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, москва, алла будницкая