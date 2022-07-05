https://ria.ru/20220705/britaniiya-1800551028.html
Глава аппарата Джонсона Барклай стал министром здравоохранения Британии
Глава аппарата Джонсона Барклай стал министром здравоохранения Британии - РИА Новости, 05.07.2022
Глава аппарата Джонсона Барклай стал министром здравоохранения Британии
Руководитель аппарата британского премьер-министра Бориса Джонсона Стив Барклай назначен новым министром здравоохранения, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T23:00
2022-07-05T23:00
2022-07-05T23:11
в мире
саджид джавид
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786211569_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_036bacf71cf0f09e39bd5992e24d7b52.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Руководитель аппарата британского премьер-министра Бориса Джонсона Стив Барклай назначен новым министром здравоохранения, сообщает телеканал Sky News.Ранее главы минфина Риши Сунак и минздрава Саджид Джавид объявили, что уходят в отставку из-за недоверия к Джонсону и несогласия с его методами руководства."Стив Барклай назначен министром здравоохранения. Сегодня вечером, через несколько часов после отставки Саджида Джавида, был выбран новый министр здравоохранения. Стив Барклай, бывший канцлер герцогства Ланкастер, получил эту должность", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220630/velikobritaniya-1799281484.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786211569_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_90373a8b3500cfc58041a87abaf9dce8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, саджид джавид
23:00 05.07.2022 (обновлено: 23:11 05.07.2022)
Глава аппарата Джонсона Барклай стал министром здравоохранения Британии
Sky News: новым министром здравоохранения назначили руководителя аппарата Джонсона Барклая