https://ria.ru/20220705/britaniiya-1800551028.html

Глава аппарата Джонсона Барклай стал министром здравоохранения Британии

Глава аппарата Джонсона Барклай стал министром здравоохранения Британии - РИА Новости, 05.07.2022

Глава аппарата Джонсона Барклай стал министром здравоохранения Британии

Руководитель аппарата британского премьер-министра Бориса Джонсона Стив Барклай назначен новым министром здравоохранения, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T23:00

2022-07-05T23:00

2022-07-05T23:11

в мире

саджид джавид

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Руководитель аппарата британского премьер-министра Бориса Джонсона Стив Барклай назначен новым министром здравоохранения, сообщает телеканал Sky News.Ранее главы минфина Риши Сунак и минздрава Саджид Джавид объявили, что уходят в отставку из-за недоверия к Джонсону и несогласия с его методами руководства."Стив Барклай назначен министром здравоохранения. Сегодня вечером, через несколько часов после отставки Саджида Джавида, был выбран новый министр здравоохранения. Стив Барклай, бывший канцлер герцогства Ланкастер, получил эту должность", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220630/velikobritaniya-1799281484.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, саджид джавид