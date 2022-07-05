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Глава аппарата Джонсона Барклай стал министром здравоохранения Британии - РИА Новости, 05.07.2022
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Глава аппарата Джонсона Барклай стал министром здравоохранения Британии
Глава аппарата Джонсона Барклай стал министром здравоохранения Британии - РИА Новости, 05.07.2022
Глава аппарата Джонсона Барклай стал министром здравоохранения Британии
Руководитель аппарата британского премьер-министра Бориса Джонсона Стив Барклай назначен новым министром здравоохранения, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T23:00
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в мире
саджид джавид
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Руководитель аппарата британского премьер-министра Бориса Джонсона Стив Барклай назначен новым министром здравоохранения, сообщает телеканал Sky News.Ранее главы минфина Риши Сунак и минздрава Саджид Джавид объявили, что уходят в отставку из-за недоверия к Джонсону и несогласия с его методами руководства."Стив Барклай назначен министром здравоохранения. Сегодня вечером, через несколько часов после отставки Саджида Джавида, был выбран новый министр здравоохранения. Стив Барклай, бывший канцлер герцогства Ланкастер, получил эту должность", - говорится в сообщении.
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в мире, саджид джавид
23:00 05.07.2022 (обновлено: 23:11 05.07.2022)
 
Глава аппарата Джонсона Барклай стал министром здравоохранения Британии

Sky News: новым министром здравоохранения назначили руководителя аппарата Джонсона Барклая

© AP Photo / Francisco SecoФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© AP Photo / Francisco Seco
Флаг Великобритании . Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Руководитель аппарата британского премьер-министра Бориса Джонсона Стив Барклай назначен новым министром здравоохранения, сообщает телеканал Sky News.
Ранее главы минфина Риши Сунак и минздрава Саджид Джавид объявили, что уходят в отставку из-за недоверия к Джонсону и несогласия с его методами руководства.
"Стив Барклай назначен министром здравоохранения. Сегодня вечером, через несколько часов после отставки Саджида Джавида, был выбран новый министр здравоохранения. Стив Барклай, бывший канцлер герцогства Ланкастер, получил эту должность", - говорится в сообщении.
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
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В миреСаджид Джавид
 
 
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