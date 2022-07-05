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Борисов сообщил, что ВС России получают все необходимое снабжение - РИА Новости, 05.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220705/borisov-1800378939.html
Борисов сообщил, что ВС России получают все необходимое снабжение
Борисов сообщил, что ВС России получают все необходимое снабжение - РИА Новости, 05.07.2022
Борисов сообщил, что ВС России получают все необходимое снабжение
Российская армия с начала военной спецоперации на Украине получает все необходимое, предприятия работают бесперебойно, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов во... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T13:39
2022-07-05T13:39
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
россия
госдума рф
юрий борисов (вице-премьер)
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Российская армия с начала военной спецоперации на Украине получает все необходимое, предприятия работают бесперебойно, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов во вторник в Госдуме.В ГД рассматриваются законопроекты об обеспечении проведения контртеррористических и иных операций за пределами территории России и внесении изменений в Трудовой кодекс РФ."Россия ведет специальную военную операцию уже четыре месяца в условиях колоссального санкционного давления. Все это время наша армия получает все необходимое, предприятия работают бесперебойно", - сказал Борисов.По его словам, нагрузка на российский оборонно-промышленный комплекс существенно возросла."В целях гарантированного обеспечения поставок вооружения и боеприпасов необходимо оптимизировать работу ОПК и предприятий, являющихся частью кооперационных цепочек, на что и направлены разработанные правительством поправки", - добавил вице-премьер.
https://ria.ru/20220622/rossiya-1797158483.html
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здоровье - общество, россия, госдума рф, юрий борисов (вице-премьер)
13:39 05.07.2022
 
Борисов сообщил, что ВС России получают все необходимое снабжение

Вице-премьер Борисов: армия получает все необходимое, предприятия работают бесперебойно

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства Юрий Борисов
Заместитель председателя правительства Юрий Борисов - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Заместитель председателя правительства Юрий Борисов. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Российская армия с начала военной спецоперации на Украине получает все необходимое, предприятия работают бесперебойно, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов во вторник в Госдуме.
В ГД рассматриваются законопроекты об обеспечении проведения контртеррористических и иных операций за пределами территории России и внесении изменений в Трудовой кодекс РФ.
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"Россия ведет специальную военную операцию уже четыре месяца в условиях колоссального санкционного давления. Все это время наша армия получает все необходимое, предприятия работают бесперебойно", - сказал Борисов.
По его словам, нагрузка на российский оборонно-промышленный комплекс существенно возросла.
"В целях гарантированного обеспечения поставок вооружения и боеприпасов необходимо оптимизировать работу ОПК и предприятий, являющихся частью кооперационных цепочек, на что и направлены разработанные правительством поправки", - добавил вице-премьер.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеЗдоровье - ОбществоРоссияГосдума РФЮрий Борисов (вице-премьер)
 
 
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