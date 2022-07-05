https://ria.ru/20220705/borisov-1800378939.html

Борисов сообщил, что ВС России получают все необходимое снабжение

Борисов сообщил, что ВС России получают все необходимое снабжение - РИА Новости, 05.07.2022

Борисов сообщил, что ВС России получают все необходимое снабжение

Российская армия с начала военной спецоперации на Украине получает все необходимое, предприятия работают бесперебойно, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов во... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T13:39

2022-07-05T13:39

2022-07-05T13:39

специальная военная операция на украине

здоровье - общество

россия

госдума рф

юрий борисов (вице-премьер)

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Российская армия с начала военной спецоперации на Украине получает все необходимое, предприятия работают бесперебойно, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов во вторник в Госдуме.В ГД рассматриваются законопроекты об обеспечении проведения контртеррористических и иных операций за пределами территории России и внесении изменений в Трудовой кодекс РФ."Россия ведет специальную военную операцию уже четыре месяца в условиях колоссального санкционного давления. Все это время наша армия получает все необходимое, предприятия работают бесперебойно", - сказал Борисов.По его словам, нагрузка на российский оборонно-промышленный комплекс существенно возросла."В целях гарантированного обеспечения поставок вооружения и боеприпасов необходимо оптимизировать работу ОПК и предприятий, являющихся частью кооперационных цепочек, на что и направлены разработанные правительством поправки", - добавил вице-премьер.

https://ria.ru/20220622/rossiya-1797158483.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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здоровье - общество, россия, госдума рф, юрий борисов (вице-премьер)