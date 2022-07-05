https://ria.ru/20220705/boepripasy-1800433452.html

СМИ: в случае конфликта с Россией Британии хватит боеприпасов на два дня

СМИ: в случае конфликта с Россией Британии хватит боеприпасов на два дня - РИА Новости, 05.07.2022

СМИ: в случае конфликта с Россией Британии хватит боеприпасов на два дня

Если Великобритания вступит в военный конфликт с Россией, снарядов ей хватит только на два дня, пишет журналист Эдвард Лукас в авторской статье в газете Times. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T15:50

2022-07-05T15:50

2022-07-05T18:08

великобритания

россия

сша

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Если Великобритания вступит в военный конфликт с Россией, снарядов ей хватит только на два дня, пишет журналист Эдвард Лукас в авторской статье в газете Times."Кошмар для каждого солдата надвигается на Вооруженные силы Великобритании в случае войны с Россией. Подробности строго засекречены, хотя, вероятно, не для русских. Но общая картина мрачна и ясна: Британии не хватает снаряжения для выполнения своей главной военной задачи. <...> На прошлой неделе на конференции по сухопутным войнам (RUSI Land Warfare 2022. — Прим. ред.) было сказано, что при российских темпах ведения огня у нас закончатся артиллерийские снаряды всего за два дня", — отметил он.По мнению Лукаса, тогда Британии остается только уповать на американскую помощь. "Когда наши обычные боеприпасы закончатся, только усиленные американцы или ядерное оружие встанут между нами и поражением", — считает журналист.При этом, добавил он, в России знают, что "десятилетия самоуспокоения и сокращения расходов привели к тому, что Вооруженные силы Великобритании плохо оснащены", это представляет для Лондона существенную проблему.Автор напомнил, что в последний раз Великобритания проводила крупные бронетанковые учения более 20 лет назад — в Омане в 2001 году. Выявленные тогда проблемы с надежностью оборудования и доступностью запасных частей, топлива и других материалов с тех пор только усугубились, заключил Лукас.На прошлой неделе бывший начальник британского Генштаба генерал Ричард Даннат заявил, что армия находится в ужасном состоянии: не хватает боевых машин, артиллерии, средств противовоздушной обороны и других видов вооружений. На этом фоне Лондон продолжает накачивать оружием Украину, поставляя ей противотанковые гранатометы, бронированные машины, зенитные комплексы, дальнобойную артиллерию, ракеты класса "земля — корабль" и беспилотники. Кроме того, британские власти выделили 1,3 миллиарда фунтов стерлингов для поддержки киевского режима.Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт на Украине, а транспорт с оружием становится законной целью для российских войск.

https://radiosputnik.ria.ru/20220705/britaniya-1800318761.html

https://ria.ru/20220628/oruzhie-1798723778.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия

сша

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

великобритания, россия, сша