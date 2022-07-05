15:50 05.07.2022 (обновлено: 18:08 05.07.2022)
СМИ: в случае конфликта с Россией Британии хватит боеприпасов на два дня
Журналист Times Лукас: Британии хватит боеприпасов на два дня в случае конфликта с Россией
Флаг Великобритании у здания Европарламента в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Если Великобритания вступит в военный конфликт с Россией, снарядов ей хватит только на два дня, пишет журналист Эдвард Лукас в авторской статье в газете Times.
"Кошмар для каждого солдата надвигается на Вооруженные силы Великобритании в случае войны с Россией. Подробности строго засекречены, хотя, вероятно, не для русских. Но общая картина мрачна и ясна: Британии не хватает снаряжения для выполнения своей главной военной задачи. <...> На прошлой неделе на конференции по сухопутным войнам (RUSI Land Warfare 2022. — Прим. ред.) было сказано, что при российских темпах ведения огня у нас закончатся артиллерийские снаряды всего за два дня", — отметил он.
По мнению Лукаса, тогда Британии остается только уповать на американскую помощь.
"Когда наши обычные боеприпасы закончатся, только усиленные американцы или ядерное оружие встанут между нами и поражением", — считает журналист.
При этом, добавил он, в России знают, что "десятилетия самоуспокоения и сокращения расходов привели к тому, что Вооруженные силы Великобритании плохо оснащены", это представляет для Лондона существенную проблему.
Автор напомнил, что в последний раз Великобритания проводила крупные бронетанковые учения более 20 лет назад — в Омане в 2001 году. Выявленные тогда проблемы с надежностью оборудования и доступностью запасных частей, топлива и других материалов с тех пор только усугубились, заключил Лукас.
На прошлой неделе бывший начальник британского Генштаба генерал Ричард Даннат заявил, что армия находится в ужасном состоянии: не хватает боевых машин, артиллерии, средств противовоздушной обороны и других видов вооружений.
На этом фоне Лондон продолжает накачивать оружием Украину, поставляя ей противотанковые гранатометы, бронированные машины, зенитные комплексы, дальнобойную артиллерию, ракеты класса "земля — корабль" и беспилотники. Кроме того, британские власти выделили 1,3 миллиарда фунтов стерлингов для поддержки киевского режима.
На этом фоне Лондон продолжает накачивать оружием Украину, поставляя ей противотанковые гранатометы, бронированные машины, зенитные комплексы, дальнобойную артиллерию, ракеты класса "земля — корабль" и беспилотники. Кроме того, британские власти выделили 1,3 миллиарда фунтов стерлингов для поддержки киевского режима.
Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт на Украине, а транспорт с оружием становится законной целью для российских войск.