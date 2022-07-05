https://ria.ru/20220705/blinken-1800546450.html

Блинкен не планирует встречаться с Лавровым в ходе форума G20 в Индонезии

Блинкен не планирует встречаться с Лавровым в ходе форума G20 в Индонезии - РИА Новости, 05.07.2022

Блинкен не планирует встречаться с Лавровым в ходе форума G20 в Индонезии

Госсекретарь США Энтони Блинкен не планирует контактов с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в ходе министерской встречи G20 в Индонезии, сообщил официальный... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T22:33

2022-07-05T22:33

2022-07-05T22:52

в мире

большая двадцатка

государственный департамент сша

саммит g20

бали

цены на нефть

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ВАШИНГТОН, 5 июл – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен не планирует контактов с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в ходе министерской встречи G20 в Индонезии, сообщил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс."Я бы, конечно, не ожидал никакой встречи между госсекретарем Блинкеном и министром иностранных дел Лавровым", - сказал он на брифинге.Прайс при этом дал понять, что Блинкен планирует полноценное участие в министерской встрече "двадцатки" на индонезийском острове Бали, несмотря на ожидаемое присутствие там российских представителей.

https://ria.ru/20220705/knr-1800507578.html

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в мире, большая двадцатка, государственный департамент сша, саммит g20, бали, цены на нефть