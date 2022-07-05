https://ria.ru/20220705/blinken-1800546450.html
Блинкен не планирует встречаться с Лавровым в ходе форума G20 в Индонезии
Блинкен не планирует встречаться с Лавровым в ходе форума G20 в Индонезии - РИА Новости, 05.07.2022
Блинкен не планирует встречаться с Лавровым в ходе форума G20 в Индонезии
Госсекретарь США Энтони Блинкен не планирует контактов с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в ходе министерской встречи G20 в Индонезии, сообщил официальный... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T22:33
2022-07-05T22:33
2022-07-05T22:52
в мире
большая двадцатка
государственный департамент сша
саммит g20
бали
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768933209_0:0:3060:1721_1920x0_80_0_0_48a4f375e558a01e01ffe511cb48b7a0.jpg
ВАШИНГТОН, 5 июл – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен не планирует контактов с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в ходе министерской встречи G20 в Индонезии, сообщил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс."Я бы, конечно, не ожидал никакой встречи между госсекретарем Блинкеном и министром иностранных дел Лавровым", - сказал он на брифинге.Прайс при этом дал понять, что Блинкен планирует полноценное участие в министерской встрече "двадцатки" на индонезийском острове Бали, несмотря на ожидаемое присутствие там российских представителей.
https://ria.ru/20220705/knr-1800507578.html
бали
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768933209_211:0:2940:2047_1920x0_80_0_0_353eee4ede23e4f3ec81e91cbb43076d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, большая двадцатка, государственный департамент сша, саммит g20, бали, цены на нефть
22:33 05.07.2022 (обновлено: 22:52 05.07.2022)
Блинкен не планирует встречаться с Лавровым в ходе форума G20 в Индонезии
Блинкен не планирует встречаться с Лавровым в ходе форума G20 в Индонезии