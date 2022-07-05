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Блинкен не планирует встречаться с Лавровым в ходе форума G20 в Индонезии - РИА Новости, 05.07.2022
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Блинкен не планирует встречаться с Лавровым в ходе форума G20 в Индонезии
Блинкен не планирует встречаться с Лавровым в ходе форума G20 в Индонезии - РИА Новости, 05.07.2022
Блинкен не планирует встречаться с Лавровым в ходе форума G20 в Индонезии
Госсекретарь США Энтони Блинкен не планирует контактов с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в ходе министерской встречи G20 в Индонезии, сообщил официальный... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T22:33
2022-07-05T22:52
в мире
большая двадцатка
государственный департамент сша
саммит g20
бали
цены на нефть
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ВАШИНГТОН, 5 июл – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен не планирует контактов с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в ходе министерской встречи G20 в Индонезии, сообщил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс."Я бы, конечно, не ожидал никакой встречи между госсекретарем Блинкеном и министром иностранных дел Лавровым", - сказал он на брифинге.Прайс при этом дал понять, что Блинкен планирует полноценное участие в министерской встрече "двадцатки" на индонезийском острове Бали, несмотря на ожидаемое присутствие там российских представителей.
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в мире, большая двадцатка, государственный департамент сша, саммит g20, бали, цены на нефть
22:33 05.07.2022 (обновлено: 22:52 05.07.2022)
 
Блинкен не планирует встречаться с Лавровым в ходе форума G20 в Индонезии

Блинкен не планирует встречаться с Лавровым в ходе форума G20 в Индонезии

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Женеве
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Женеве - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Женеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 июл – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен не планирует контактов с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в ходе министерской встречи G20 в Индонезии, сообщил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.
"Я бы, конечно, не ожидал никакой встречи между госсекретарем Блинкеном и министром иностранных дел Лавровым", - сказал он на брифинге.
Прайс при этом дал понять, что Блинкен планирует полноценное участие в министерской встрече "двадцатки" на индонезийском острове Бали, несмотря на ожидаемое присутствие там российских представителей.
Министр иностранных дел КНР Ван И - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
Вчера, 19:15
В КНР подтвердили встречу Блинкена с главой МИД Китая на полях G20
 
В миреБольшая двадцаткаГосударственный департамент СШАСаммит G20БалиЦены на нефть
 
 
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