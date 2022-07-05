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Зеленский и Джонсон обсудили вопросы продовольственной безопасности - РИА Новости, 05.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220705/bezopasnost-1800403040.html
Зеленский и Джонсон обсудили вопросы продовольственной безопасности
Зеленский и Джонсон обсудили вопросы продовольственной безопасности - РИА Новости, 05.07.2022
Зеленский и Джонсон обсудили вопросы продовольственной безопасности
Владимир Зеленский и премьер Великобритании Борис Джонсон обсудили продовольственную безопасность для мира и гарантии безопасности для Украины. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T14:46
2022-07-05T14:46
специальная военная операция на украине
в мире
борис джонсон
лиз трасс
владимир путин
великобритания
сша
украина
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский и премьер Великобритании Борис Джонсон обсудили продовольственную безопасность для мира и гарантии безопасности для Украины."Провел переговоры с Борисом Джонсоном. Поблагодарил его за неизменную поддержку Украины - недавнее решение выделить один миллиард фунтов стерлингов (1,199 миллиарда долларов США - ред.) помощи в области безопасности и сегодняшнее - 100 миллионов фунтов стерлингов (199,9 миллиона долларов США - ред.). Поговорили о продовольственной безопасности для мира и гарантиях безопасности для Украины. Благодарен за готовность Великобритании принять конференцию по восстановлению Украины в 2023 году", - написал Зеленский в Twitter.В понедельник глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что Великобритания планирует провести конференцию по восстановлению Украины в 2023 году.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220704/ukraina-1800152184.html
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в мире, борис джонсон, лиз трасс, владимир путин, великобритания, сша, украина
14:46 05.07.2022
 
Зеленский и Джонсон обсудили вопросы продовольственной безопасности

Зеленский и Джонсон обсудили продовольственный вопрос и гарантии безопасности для Украины

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский и премьер Великобритании Борис Джонсон обсудили продовольственную безопасность для мира и гарантии безопасности для Украины.
"Провел переговоры с Борисом Джонсоном. Поблагодарил его за неизменную поддержку Украины - недавнее решение выделить один миллиард фунтов стерлингов (1,199 миллиарда долларов США - ред.) помощи в области безопасности и сегодняшнее - 100 миллионов фунтов стерлингов (199,9 миллиона долларов США - ред.).
Самый большой флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
4 июля, 16:49
Британия намерена провести следующую конференцию по восстановлению Украины
Поговорили о продовольственной безопасности для мира и гарантиях безопасности для Украины. Благодарен за готовность Великобритании принять конференцию по восстановлению Украины в 2023 году", - написал Зеленский в Twitter.
В понедельник глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что Великобритания планирует провести конференцию по восстановлению Украины в 2023 году.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреБорис ДжонсонЛиз ТрассВладимир ПутинВеликобританияСШАУкраина
 
 
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