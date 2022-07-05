https://ria.ru/20220705/bezopasnost-1800403040.html

Зеленский и Джонсон обсудили вопросы продовольственной безопасности

Зеленский и Джонсон обсудили вопросы продовольственной безопасности - РИА Новости, 05.07.2022

Зеленский и Джонсон обсудили вопросы продовольственной безопасности

Владимир Зеленский и премьер Великобритании Борис Джонсон обсудили продовольственную безопасность для мира и гарантии безопасности для Украины. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T14:46

2022-07-05T14:46

2022-07-05T14:46

специальная военная операция на украине

в мире

борис джонсон

лиз трасс

владимир путин

великобритания

сша

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796281387_0:0:2956:1663_1920x0_80_0_0_fb65737dd939b8fe204fdc9641216ddc.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский и премьер Великобритании Борис Джонсон обсудили продовольственную безопасность для мира и гарантии безопасности для Украины."Провел переговоры с Борисом Джонсоном. Поблагодарил его за неизменную поддержку Украины - недавнее решение выделить один миллиард фунтов стерлингов (1,199 миллиарда долларов США - ред.) помощи в области безопасности и сегодняшнее - 100 миллионов фунтов стерлингов (199,9 миллиона долларов США - ред.). Поговорили о продовольственной безопасности для мира и гарантиях безопасности для Украины. Благодарен за готовность Великобритании принять конференцию по восстановлению Украины в 2023 году", - написал Зеленский в Twitter.В понедельник глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что Великобритания планирует провести конференцию по восстановлению Украины в 2023 году.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220704/ukraina-1800152184.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

великобритания

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, борис джонсон, лиз трасс, владимир путин, великобритания, сша, украина