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Зеленский допустил вступление Белоруссии в конфликт на Украине - РИА Новости, 05.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220705/belorussiya-1800375548.html
Зеленский допустил вступление Белоруссии в конфликт на Украине
Зеленский допустил вступление Белоруссии в конфликт на Украине - РИА Новости, 05.07.2022
Зеленский допустил вступление Белоруссии в конфликт на Украине
Владимир Зеленский заявил, что Киев верит, что Белоруссия не станет стороной конфликта на Украине, но допускает и обратное, и готовится к этому. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T13:30
2022-07-05T13:30
специальная военная операция на украине
в мире
александр лукашенко
белоруссия
украина
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Киев верит, что Белоруссия не станет стороной конфликта на Украине, но допускает и обратное, и готовится к этому.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не хочет воевать на Украине, ни одного белорусского солдата там нет, но белорусскую сторону пытаются втянуть в конфликт."Мы верим, что Белоруссия не втянется в эту войну, но провокации есть, провокации будут… Белоруссия под угрозой того, что будет втянута. Мы к этому готовимся", - сказал Зеленский во время онлайн-выступления на правительственном круглом столе The Economist "Антитезы, трансформации, достижения в меняющемся мире".Отношения Минска и Киева ухудшились в 2020 году, тогда Зеленский не приехал на форум регионов двух стран, который планировался в Белоруссии. Украина является одной из стран, которую Минск наравне со странами Запада обвинял во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координировались начавшиеся после президентских выборов акции протеста. После начала Россией военной спецоперации по демилитаризации Украины 24 февраля 2022 года Киев неоднократно призывал к введению санкций против РФ и Белоруссии. Страны Запада обвинили Минск в поддержке российской спецоперации и расширили санкции против него.
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в мире, александр лукашенко, белоруссия, украина, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
13:30 05.07.2022
 
Зеленский допустил вступление Белоруссии в конфликт на Украине

Зеленский считает, что Белоруссия может стать стороной конфликта на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Киев верит, что Белоруссия не станет стороной конфликта на Украине, но допускает и обратное, и готовится к этому.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не хочет воевать на Украине, ни одного белорусского солдата там нет, но белорусскую сторону пытаются втянуть в конфликт.
"Мы верим, что Белоруссия не втянется в эту войну, но провокации есть, провокации будут… Белоруссия под угрозой того, что будет втянута. Мы к этому готовимся", - сказал Зеленский во время онлайн-выступления на правительственном круглом столе The Economist "Антитезы, трансформации, достижения в меняющемся мире".
Отношения Минска и Киева ухудшились в 2020 году, тогда Зеленский не приехал на форум регионов двух стран, который планировался в Белоруссии. Украина является одной из стран, которую Минск наравне со странами Запада обвинял во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координировались начавшиеся после президентских выборов акции протеста. После начала Россией военной спецоперации по демилитаризации Украины 24 февраля 2022 года Киев неоднократно призывал к введению санкций против РФ и Белоруссии. Страны Запада обвинили Минск в поддержке российской спецоперации и расширили санкции против него.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлександр ЛукашенкоБелоруссияУкраинаВладимир ЗеленскийСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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