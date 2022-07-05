https://ria.ru/20220705/belorussiya-1800375548.html

Зеленский допустил вступление Белоруссии в конфликт на Украине

Зеленский допустил вступление Белоруссии в конфликт на Украине - РИА Новости, 05.07.2022

Зеленский допустил вступление Белоруссии в конфликт на Украине

Владимир Зеленский заявил, что Киев верит, что Белоруссия не станет стороной конфликта на Украине, но допускает и обратное, и готовится к этому. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T13:30

2022-07-05T13:30

2022-07-05T13:30

специальная военная операция на украине

в мире

александр лукашенко

белоруссия

украина

владимир зеленский

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Киев верит, что Белоруссия не станет стороной конфликта на Украине, но допускает и обратное, и готовится к этому.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не хочет воевать на Украине, ни одного белорусского солдата там нет, но белорусскую сторону пытаются втянуть в конфликт."Мы верим, что Белоруссия не втянется в эту войну, но провокации есть, провокации будут… Белоруссия под угрозой того, что будет втянута. Мы к этому готовимся", - сказал Зеленский во время онлайн-выступления на правительственном круглом столе The Economist "Антитезы, трансформации, достижения в меняющемся мире".Отношения Минска и Киева ухудшились в 2020 году, тогда Зеленский не приехал на форум регионов двух стран, который планировался в Белоруссии. Украина является одной из стран, которую Минск наравне со странами Запада обвинял во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координировались начавшиеся после президентских выборов акции протеста. После начала Россией военной спецоперации по демилитаризации Украины 24 февраля 2022 года Киев неоднократно призывал к введению санкций против РФ и Белоруссии. Страны Запада обвинили Минск в поддержке российской спецоперации и расширили санкции против него.

https://ria.ru/20220702/lukashenko-1799844565.html

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Кирилл Волков

в мире, александр лукашенко, белоруссия, украина, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр