https://ria.ru/20220705/avtomobili-1800247451.html
Мантуров заявил о восстановлении производства легковых автомобилей в России
Мантуров заявил о восстановлении производства легковых автомобилей в России - РИА Новости, 05.07.2022
Мантуров заявил о восстановлении производства легковых автомобилей в России
Производство легковых автомобилей в России начинает восстанавливаться, наихудшая точка уже пройдена в мае, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T06:56
2022-07-05T06:56
2022-07-05T10:32
экономика
авто
россия
автоваз
денис мантуров
федеральная служба государственной статистики (росстат)
автофрамос
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Производство легковых автомобилей в России начинает восстанавливаться, наихудшая точка уже пройдена в мае, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости в рамках международной выставки "Иннопром-2022"."Конечно, так и есть. Исходим из того, что по мере восстановления производственных возможностей "АвтоВАЗа", появления новых автомобилей на "Моторинвесте", "Москвичей" на "Автофрамосе" и так далее постепенно будет выводиться на рынок все больше и больше новых автомобилей", - сказал министр, отвечая на вопрос, пройдена ли наихудшая точка в плане производства в мае и ждать ли далее восстановительно тренда.Согласно ранее опубликованным данным Росстата, производство легковых автомобилей в России в мае в годовом выражении сократилось на 96,7%, до 3,72 тысячи штук. В целом в январе-мае было выпущено 268 тысяч "легковушек", что на 56,4% меньше результатов того же периода прошлого года.Читайте полный текст интервью Дениса Мантурова >>
https://ria.ru/20220705/avtomobili-1800242741.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, авто, россия, автоваз, денис мантуров, федеральная служба государственной статистики (росстат), автофрамос
06:56 05.07.2022 (обновлено: 10:32 05.07.2022)
Мантуров заявил о восстановлении производства легковых автомобилей в России
Глава Минпромторга Мантуров: производство легковых автомобилей начинает восстанавливаться