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Власти Австралии планируют изменить правила посещения страны туристами - РИА Новости, 05.07.2022
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Туризм
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Власти Австралии планируют изменить правила посещения страны туристами
Власти Австралии планируют изменить правила посещения страны туристами - РИА Новости, 05.07.2022
Власти Австралии планируют изменить правила посещения страны туристами
Власти Австралии намерены изменить правила въезда для иностранных туристов, сообщает Mirror. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T16:49
2022-07-05T17:12
туризм
туризм
новости - туризм
австралия
медицинские маски
коронавирус covid-19
туристы
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Власти Австралии намерены изменить правила въезда для иностранных туристов, сообщает Mirror.С 6 июля гостям не придется предъявлять сертификат вакцинации. Это позволит открыть страну для туристов после двухлетнего перерыва, связанного с пандемией коронавируса.Также новация способствует тому, что жители материка смогут возвращаться домой после каникул без предварительного заполнения электронной декларации пассажиров, в которой фиксируется иммунный статус, говорит министр внутренних дел Клэр О'Нил.Также отмена ограничений уменьшит очереди в аэропортах и увеличит число квалифицированных иностранцев, готовых переехать в Австралию, добавляет глава ведомства.Министр здравоохранения Марк Батлер заявил, что путешественники по-прежнему должны соблюдать коронавирусные требования авиакомпаний. Так, при перелете необходимо быть в маске.Сейчас Австралия не выдает визы российским туристам, прямых рейсов нет. Получившим право на въезд по гуманитарным причинам нужно заполнить электронную декларацию, за 72 часа до визита сдать ПЦР-тест, а по прилете пройти двухнедельный карантин в самостоятельно оплачиваемом обсерваторе.
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туризм, новости - туризм, австралия, медицинские маски, коронавирус covid-19, туристы
16:49 05.07.2022 (обновлено: 17:12 05.07.2022)
 
Власти Австралии планируют изменить правила посещения страны туристами

Власти Австралии планируют открыть границы для непривитых туристов с 6 июля

© Depositphotos / stanciuc1Жираф в зоопарке Таронга Сиднее
Жираф в зоопарке Таронга Сиднее - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© Depositphotos / stanciuc1
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Власти Австралии намерены изменить правила въезда для иностранных туристов, сообщает Mirror.
С 6 июля гостям не придется предъявлять сертификат вакцинации. Это позволит открыть страну для туристов после двухлетнего перерыва, связанного с пандемией коронавируса.
Также новация способствует тому, что жители материка смогут возвращаться домой после каникул без предварительного заполнения электронной декларации пассажиров, в которой фиксируется иммунный статус, говорит министр внутренних дел Клэр О'Нил.
Также отмена ограничений уменьшит очереди в аэропортах и увеличит число квалифицированных иностранцев, готовых переехать в Австралию, добавляет глава ведомства.
Министр здравоохранения Марк Батлер заявил, что путешественники по-прежнему должны соблюдать коронавирусные требования авиакомпаний. Так, при перелете необходимо быть в маске.
Сейчас Австралия не выдает визы российским туристам, прямых рейсов нет. Получившим право на въезд по гуманитарным причинам нужно заполнить электронную декларацию, за 72 часа до визита сдать ПЦР-тест, а по прилете пройти двухнедельный карантин в самостоятельно оплачиваемом обсерваторе.
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