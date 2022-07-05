https://ria.ru/20220705/avstraliya-1800405248.html

Власти Австралии планируют изменить правила посещения страны туристами

Власти Австралии планируют изменить правила посещения страны туристами - РИА Новости, 05.07.2022

Власти Австралии планируют изменить правила посещения страны туристами

Власти Австралии намерены изменить правила въезда для иностранных туристов, сообщает Mirror. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T16:49

2022-07-05T16:49

2022-07-05T17:12

туризм

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туристы

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Власти Австралии намерены изменить правила въезда для иностранных туристов, сообщает Mirror.С 6 июля гостям не придется предъявлять сертификат вакцинации. Это позволит открыть страну для туристов после двухлетнего перерыва, связанного с пандемией коронавируса.Также новация способствует тому, что жители материка смогут возвращаться домой после каникул без предварительного заполнения электронной декларации пассажиров, в которой фиксируется иммунный статус, говорит министр внутренних дел Клэр О'Нил.Также отмена ограничений уменьшит очереди в аэропортах и увеличит число квалифицированных иностранцев, готовых переехать в Австралию, добавляет глава ведомства.Министр здравоохранения Марк Батлер заявил, что путешественники по-прежнему должны соблюдать коронавирусные требования авиакомпаний. Так, при перелете необходимо быть в маске.Сейчас Австралия не выдает визы российским туристам, прямых рейсов нет. Получившим право на въезд по гуманитарным причинам нужно заполнить электронную декларацию, за 72 часа до визита сдать ПЦР-тест, а по прилете пройти двухнедельный карантин в самостоятельно оплачиваемом обсерваторе.

https://ria.ru/20220504/krokodil-1786784002.html

австралия

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, австралия, медицинские маски, коронавирус covid-19, туристы