https://ria.ru/20220705/alikhanov-1800507698.html

Алиханов рассказал о возможных ответных мерах на блокаду Литвой транзита

Алиханов рассказал о возможных ответных мерах на блокаду Литвой транзита - РИА Новости, 05.07.2022

Алиханов рассказал о возможных ответных мерах на блокаду Литвой транзита

Полный запрет на ввоз и вывоз любых товаров через Прибалтику может стать одним из возможных шагов России в ответ на ограничения по транзиту в Калининградскую... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T19:15

2022-07-05T19:15

2022-07-05T22:51

россия

антон алиханов

калининградская область

литва

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Полный запрет на ввоз и вывоз любых товаров через Прибалтику может стать одним из возможных шагов России в ответ на ограничения по транзиту в Калининградскую область, заявил глава региона Антон Алиханов в эфире телеканала "Россия 24". "Тот вариант, который я озвучивал одним из последних, <...> — полный запрет на ввоз и вывоз любых товаров через Прибалтику. Таким образом, мы запрещаем движение грузов в сторону Прибалтики через территорию России, за исключением Калининграда", — сказал он.При этом губернатор подчеркнул, что считает такой шаг крайней мерой.ЕС перестал пропускать грузовой автотранспорт, зарегистрированный в России, с начала апреля. Однако для транзита товаров в Калининградскую область тогда сделали исключение. Сейчас объявленный Литвой запрет касается перевозки всех грузов, попавших под санкции Евросоюза. Вильнюс уведомил Калининградскую область о прекращении с 18 июня транзита стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и некоторых других категорий, которые суммарно составляют около 50 процентов всего транзита в регион.Губернатор Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами на фоне решения Вильнюса. Доставка нефтепродуктов в регион через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. По ее словам, в Вильнюсе должны понимать, что оценка подобных действий Москвой как враждебных означает, что сейчас "уже не до разговоров". Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия оставляет за собой право на защиту национальных интересов, если ограничения не отменят.

https://ria.ru/20220704/kaliningrad-1800140371.html

https://ria.ru/20220702/litva-1799754164.html

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россия, антон алиханов, калининградская область, литва, евросоюз, санкции в отношении россии