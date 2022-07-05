https://ria.ru/20220705/aerotaksi-1800282550.html

Губернатор Приморья поддержал идею о запуске беспилотного аэротакси

Губернатор Приморья поддержал идею о запуске беспилотного аэротакси - РИА Новости, 05.07.2022

Губернатор Приморья поддержал идею о запуске беспилотного аэротакси

Беспилотное аэротакси для доставки грузов из центра Владивостока в аэропорт планируют запустить впервые в России, сообщает правительство региона. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T09:50

2022-07-05T09:50

2022-07-05T09:50

россия

приморский край

владивосток

олег кожемяко

технологии

почта россии

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ВЛАДИВОСТОК, 5 июл - РИА Новости. Беспилотное аэротакси для доставки грузов из центра Владивостока в аэропорт планируют запустить впервые в России, сообщает правительство региона.Сервис может быть внедрен в регионе в качестве эксперимента, идея прозвучала на встрече с губернатором Приморья Олегом Кожемяко, информируют власти."В стране выбрано пять регионов, где "Почта России" тестирует беспилотники, используя их для доставки грузов. Мы хотим сделать беспилотное аэротакси на базе вашего региона. Оно будет летать из центра Владивостока в аэропорт. Приморье будет первым с таким беспилотным аэротакси в России. Если вы это поддержите, конечно", - предложил председатель совета директоров ГК "ВессоЛинк" Олег Бадера, слова которого приводятся в сообщении.Отмечается, что губернатор Приморья "предложение поддержал и поручил проработать возможности для реализации инициативы".

https://ria.ru/20220321/rostekh-1779224715.html

россия

приморский край

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, приморский край, владивосток, олег кожемяко, технологии, почта россии