Рейтинг@Mail.ru
"Аэрофлот" создаст провайдера услуг по техобслуживанию воздушных судов - РИА Новости, 05.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220705/aeroflot-1800480746.html
"Аэрофлот" создаст провайдера услуг по техобслуживанию воздушных судов
"Аэрофлот" создаст провайдера услуг по техобслуживанию воздушных судов - РИА Новости, 05.07.2022
"Аэрофлот" создаст провайдера услуг по техобслуживанию воздушных судов
"Аэрофлот" создаст крупнейшего в России провайдера по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов на базе дочерней специализированной компании... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T17:37
2022-07-05T17:37
новости компаний - экономика
аэрофлот
россия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775028262_0:0:3137:1766_1920x0_80_0_0_804183245f9cbcb560c3ca08d1c37003.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. "Аэрофлот" создаст крупнейшего в России провайдера по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов на базе дочерней специализированной компании "А-Техникс", сообщает компания.""Аэрофлот" создает на базе дочерней специализированной компании "А-Техникс" крупнейшего в России провайдера услуг по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов. С этой целью в "А-Техникс" будут переданы производственные мощности и кадровый ресурс Департамента технического обслуживания (ДТО) "Аэрофлота"", - говорится в релизе.Передачу производственных мощностей и переоформление квалифицированного профильного персонала авиакомпании в "А-Техникс" планируется завершить до конца 2022 года.Уточняется, что на первоначальном этапе будут передаваться объёмы периодического технического обслуживания (ТО) — это три ангарных комплекса в аэропорту "Шереметьево", а также ТО компонентов. Далее объёмы оперативного ТО, линейные станции ТО, склады.Там добавили, что "А-Техникс" будет оперировать шестью ангарными комплексами, что позволит разместить одновременно до 19 воздушных судов разных типов. "Концентрация всех процессов технического обслуживания воздушного парка "Аэрофлота" на базе дочернего провайдера направлена на повышение производственной и экономической эффективности", - заключили в компании.
https://ria.ru/20220701/aeroflot-1799556200.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775028262_256:0:2985:2047_1920x0_80_0_0_9111f54ac6514e46666b7d601635284f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости компаний - экономика, аэрофлот, россия, экономика
17:37 05.07.2022
 

"Аэрофлот" создаст провайдера услуг по техобслуживанию воздушных судов

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЛоготип авиакомпании "Аэрофлот" в витрине офиса продаж в Москве
Логотип авиакомпании Аэрофлот в витрине офиса продаж в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. "Аэрофлот" создаст крупнейшего в России провайдера по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов на базе дочерней специализированной компании "А-Техникс", сообщает компания.
""Аэрофлот" создает на базе дочерней специализированной компании "А-Техникс" крупнейшего в России провайдера услуг по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов. С этой целью в "А-Техникс" будут переданы производственные мощности и кадровый ресурс Департамента технического обслуживания (ДТО) "Аэрофлота"", - говорится в релизе.
Самолеты Аэрофлота на летном поле московского аэропорта Шереметьево. - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
1 июля, 13:42
"Аэрофлот" планирует расширение программы региональных баз
Передачу производственных мощностей и переоформление квалифицированного профильного персонала авиакомпании в "А-Техникс" планируется завершить до конца 2022 года.
Уточняется, что на первоначальном этапе будут передаваться объёмы периодического технического обслуживания (ТО) — это три ангарных комплекса в аэропорту "Шереметьево", а также ТО компонентов. Далее объёмы оперативного ТО, линейные станции ТО, склады.
"В результате концентрации мощностей ДТО "Аэрофлота" в отдельной структуре "А-Техникс" станет не только центром компетенций по ТОиР Группы "Аэрофлот", но и самой крупной организацией ТОиР в России, СНГ и Восточной Европе — как по объёмам производственных мощностей, так и по количеству обслуживаемых типов воздушных судов (всего 9 типов)", - отмечают в "Аэрофлоте".
Там добавили, что "А-Техникс" будет оперировать шестью ангарными комплексами, что позволит разместить одновременно до 19 воздушных судов разных типов. "Концентрация всех процессов технического обслуживания воздушного парка "Аэрофлота" на базе дочернего провайдера направлена на повышение производственной и экономической эффективности", - заключили в компании.
 
Новости компаний - ЭкономикаАэрофлотРоссияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала