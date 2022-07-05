https://ria.ru/20220705/aeroflot-1800480746.html
"Аэрофлот" создаст провайдера услуг по техобслуживанию воздушных судов
"Аэрофлот" создаст провайдера услуг по техобслуживанию воздушных судов - РИА Новости, 05.07.2022
"Аэрофлот" создаст провайдера услуг по техобслуживанию воздушных судов
"Аэрофлот" создаст крупнейшего в России провайдера по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов на базе дочерней специализированной компании... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T17:37
2022-07-05T17:37
2022-07-05T17:37
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. "Аэрофлот" создаст крупнейшего в России провайдера по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов на базе дочерней специализированной компании "А-Техникс", сообщает компания.""Аэрофлот" создает на базе дочерней специализированной компании "А-Техникс" крупнейшего в России провайдера услуг по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов. С этой целью в "А-Техникс" будут переданы производственные мощности и кадровый ресурс Департамента технического обслуживания (ДТО) "Аэрофлота"", - говорится в релизе.Передачу производственных мощностей и переоформление квалифицированного профильного персонала авиакомпании в "А-Техникс" планируется завершить до конца 2022 года.Уточняется, что на первоначальном этапе будут передаваться объёмы периодического технического обслуживания (ТО) — это три ангарных комплекса в аэропорту "Шереметьево", а также ТО компонентов. Далее объёмы оперативного ТО, линейные станции ТО, склады.Там добавили, что "А-Техникс" будет оперировать шестью ангарными комплексами, что позволит разместить одновременно до 19 воздушных судов разных типов. "Концентрация всех процессов технического обслуживания воздушного парка "Аэрофлота" на базе дочернего провайдера направлена на повышение производственной и экономической эффективности", - заключили в компании.
https://ria.ru/20220701/aeroflot-1799556200.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости компаний - экономика, аэрофлот, россия, экономика
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. "Аэрофлот" создаст крупнейшего в России провайдера по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов на базе дочерней специализированной компании "А-Техникс", сообщает компания.
""Аэрофлот
" создает на базе дочерней специализированной компании "А-Техникс" крупнейшего в России
провайдера услуг по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов. С этой целью в "А-Техникс" будут переданы производственные мощности и кадровый ресурс Департамента технического обслуживания (ДТО) "Аэрофлота"", - говорится в релизе.
Передачу производственных мощностей и переоформление квалифицированного профильного персонала авиакомпании в "А-Техникс" планируется завершить до конца 2022 года.
Уточняется, что на первоначальном этапе будут передаваться объёмы периодического технического обслуживания (ТО) — это три ангарных комплекса в аэропорту "Шереметьево
", а также ТО компонентов. Далее объёмы оперативного ТО, линейные станции ТО, склады.
"В результате концентрации мощностей ДТО "Аэрофлота" в отдельной структуре "А-Техникс" станет не только центром компетенций по ТОиР Группы "Аэрофлот", но и самой крупной организацией ТОиР в России, СНГ и Восточной Европе — как по объёмам производственных мощностей, так и по количеству обслуживаемых типов воздушных судов (всего 9 типов)", - отмечают в "Аэрофлоте".
Там добавили, что "А-Техникс" будет оперировать шестью ангарными комплексами, что позволит разместить одновременно до 19 воздушных судов разных типов. "Концентрация всех процессов технического обслуживания воздушного парка "Аэрофлота" на базе дочернего провайдера направлена на повышение производственной и экономической эффективности", - заключили в компании.