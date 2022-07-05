https://ria.ru/20220705/aeroflot-1800480746.html

"Аэрофлот" создаст провайдера услуг по техобслуживанию воздушных судов

"Аэрофлот" создаст провайдера услуг по техобслуживанию воздушных судов - РИА Новости, 05.07.2022

"Аэрофлот" создаст провайдера услуг по техобслуживанию воздушных судов

"Аэрофлот" создаст крупнейшего в России провайдера по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов на базе дочерней специализированной компании... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T17:37

2022-07-05T17:37

2022-07-05T17:37

новости компаний - экономика

аэрофлот

россия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775028262_0:0:3137:1766_1920x0_80_0_0_804183245f9cbcb560c3ca08d1c37003.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. "Аэрофлот" создаст крупнейшего в России провайдера по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов на базе дочерней специализированной компании "А-Техникс", сообщает компания.""Аэрофлот" создает на базе дочерней специализированной компании "А-Техникс" крупнейшего в России провайдера услуг по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов. С этой целью в "А-Техникс" будут переданы производственные мощности и кадровый ресурс Департамента технического обслуживания (ДТО) "Аэрофлота"", - говорится в релизе.Передачу производственных мощностей и переоформление квалифицированного профильного персонала авиакомпании в "А-Техникс" планируется завершить до конца 2022 года.Уточняется, что на первоначальном этапе будут передаваться объёмы периодического технического обслуживания (ТО) — это три ангарных комплекса в аэропорту "Шереметьево", а также ТО компонентов. Далее объёмы оперативного ТО, линейные станции ТО, склады.Там добавили, что "А-Техникс" будет оперировать шестью ангарными комплексами, что позволит разместить одновременно до 19 воздушных судов разных типов. "Концентрация всех процессов технического обслуживания воздушного парка "Аэрофлота" на базе дочернего провайдера направлена на повышение производственной и экономической эффективности", - заключили в компании.

https://ria.ru/20220701/aeroflot-1799556200.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, аэрофлот, россия, экономика