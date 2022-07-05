https://ria.ru/20220705/adygeya-1800310658.html
Адыгея досрочно реализует два дорожных проекта
Адыгея досрочно реализует два дорожных проекта - РИА Новости, 05.07.2022
Адыгея досрочно реализует два дорожных проекта
Адыгея, вошедшая в топ-10 регионов с самыми качественными дорогами, к своему 100-летию досрочно завершит третью очередь обхода Майкопа и крупную дорожную... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T11:41
2022-07-05T11:41
2022-07-05T11:41
республика адыгея
мурат кумпилов
автомобильные дороги
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КРАСНОДАР, 5 июл – РИА Новости. Адыгея, вошедшая в топ-10 регионов с самыми качественными дорогами, к своему 100-летию досрочно завершит третью очередь обхода Майкопа и крупную дорожную развязку, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.Адыгея по итогам исследования РИА Рейтинг заняла девятое место в списке регионов с самыми качественными дорогами. По данным агентства, 70,9% дорог регионального и местного значения в республике отвечают всем необходимым требованиям."Над улучшением этого показателя мы работаем из года в год. Опережая график ремонта дорог по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", стараемся увеличить объемы работ. Досрочно реализуем ряд крупных проектов. К столетию государственности Адыгеи планируется досрочно завершить третью очередь проекта - 7,5 километров дороги в обход Майкопа и построить транспортную развязку на автомобильной дороге Энем – Новобжегокай", - написал Кумпилов в своем Telegram.Он также отметил, что всего в этом году на дорожную отрасль будет направлено 7,7 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20220628/sotsobekty-1798814751.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мурат кумпилов, автомобильные дороги
КРАСНОДАР, 5 июл – РИА Новости. Адыгея, вошедшая в топ-10 регионов с самыми качественными дорогами, к своему 100-летию досрочно завершит третью очередь обхода Майкопа и крупную дорожную развязку, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.
Адыгея по итогам исследования РИА Рейтинг заняла девятое место в списке регионов с самыми качественными дорогами. По данным агентства, 70,9% дорог регионального и местного значения в республике отвечают всем необходимым требованиям.
"Над улучшением этого показателя мы работаем из года в год. Опережая график ремонта дорог по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", стараемся увеличить объемы работ. Досрочно реализуем ряд крупных проектов. К столетию государственности Адыгеи планируется досрочно завершить третью очередь проекта - 7,5 километров дороги в обход Майкопа
и построить транспортную развязку на автомобильной дороге Энем – Новобжегокай", - написал Кумпилов в своем Telegram.
Он также отметил, что всего в этом году на дорожную отрасль будет направлено 7,7 миллиарда рублей.
"Наша цель – обеспечить безопасность дорожного движения и сформировать в регионе комфортную транспортную сеть. Это позволит сократить аварийность на дорогах Адыгеи, а также повысит туристическую и инвестиционную привлекательность республики", - добавил глава региона.