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Адыгея досрочно реализует два дорожных проекта - РИА Новости, 05.07.2022
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Республика Адыгея
https://ria.ru/20220705/adygeya-1800310658.html
Адыгея досрочно реализует два дорожных проекта
Адыгея досрочно реализует два дорожных проекта - РИА Новости, 05.07.2022
Адыгея досрочно реализует два дорожных проекта
Адыгея, вошедшая в топ-10 регионов с самыми качественными дорогами, к своему 100-летию досрочно завершит третью очередь обхода Майкопа и крупную дорожную... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T11:41
2022-07-05T11:41
республика адыгея
мурат кумпилов
автомобильные дороги
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КРАСНОДАР, 5 июл – РИА Новости. Адыгея, вошедшая в топ-10 регионов с самыми качественными дорогами, к своему 100-летию досрочно завершит третью очередь обхода Майкопа и крупную дорожную развязку, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.Адыгея по итогам исследования РИА Рейтинг заняла девятое место в списке регионов с самыми качественными дорогами. По данным агентства, 70,9% дорог регионального и местного значения в республике отвечают всем необходимым требованиям."Над улучшением этого показателя мы работаем из года в год. Опережая график ремонта дорог по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", стараемся увеличить объемы работ. Досрочно реализуем ряд крупных проектов. К столетию государственности Адыгеи планируется досрочно завершить третью очередь проекта - 7,5 километров дороги в обход Майкопа и построить транспортную развязку на автомобильной дороге Энем – Новобжегокай", - написал Кумпилов в своем Telegram.Он также отметил, что всего в этом году на дорожную отрасль будет направлено 7,7 миллиарда рублей.
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мурат кумпилов, автомобильные дороги
11:41 05.07.2022
 

Адыгея досрочно реализует два дорожных проекта

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСтроительство транспортной развязки в Республике Адыгея
Строительство транспортной развязки в Республике Адыгея - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 5 июл – РИА Новости. Адыгея, вошедшая в топ-10 регионов с самыми качественными дорогами, к своему 100-летию досрочно завершит третью очередь обхода Майкопа и крупную дорожную развязку, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.
Адыгея по итогам исследования РИА Рейтинг заняла девятое место в списке регионов с самыми качественными дорогами. По данным агентства, 70,9% дорог регионального и местного значения в республике отвечают всем необходимым требованиям.
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"Над улучшением этого показателя мы работаем из года в год. Опережая график ремонта дорог по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", стараемся увеличить объемы работ. Досрочно реализуем ряд крупных проектов. К столетию государственности Адыгеи планируется досрочно завершить третью очередь проекта - 7,5 километров дороги в обход Майкопа и построить транспортную развязку на автомобильной дороге Энем – Новобжегокай", - написал Кумпилов в своем Telegram.
Он также отметил, что всего в этом году на дорожную отрасль будет направлено 7,7 миллиарда рублей.
"Наша цель – обеспечить безопасность дорожного движения и сформировать в регионе комфортную транспортную сеть. Это позволит сократить аварийность на дорогах Адыгеи, а также повысит туристическую и инвестиционную привлекательность республики", - добавил глава региона.
 
Республика АдыгеяМурат КумпиловАвтомобильные дороги
 
 
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