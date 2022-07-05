https://ria.ru/20220705/adygeya-1800310658.html

Адыгея досрочно реализует два дорожных проекта

Адыгея досрочно реализует два дорожных проекта - РИА Новости, 05.07.2022

Адыгея досрочно реализует два дорожных проекта

Адыгея, вошедшая в топ-10 регионов с самыми качественными дорогами, к своему 100-летию досрочно завершит третью очередь обхода Майкопа и крупную дорожную... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T11:41

2022-07-05T11:41

2022-07-05T11:41

республика адыгея

мурат кумпилов

автомобильные дороги

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КРАСНОДАР, 5 июл – РИА Новости. Адыгея, вошедшая в топ-10 регионов с самыми качественными дорогами, к своему 100-летию досрочно завершит третью очередь обхода Майкопа и крупную дорожную развязку, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.Адыгея по итогам исследования РИА Рейтинг заняла девятое место в списке регионов с самыми качественными дорогами. По данным агентства, 70,9% дорог регионального и местного значения в республике отвечают всем необходимым требованиям."Над улучшением этого показателя мы работаем из года в год. Опережая график ремонта дорог по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", стараемся увеличить объемы работ. Досрочно реализуем ряд крупных проектов. К столетию государственности Адыгеи планируется досрочно завершить третью очередь проекта - 7,5 километров дороги в обход Майкопа и построить транспортную развязку на автомобильной дороге Энем – Новобжегокай", - написал Кумпилов в своем Telegram.Он также отметил, что всего в этом году на дорожную отрасль будет направлено 7,7 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20220628/sotsobekty-1798814751.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

мурат кумпилов, автомобильные дороги