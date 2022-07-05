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Альпийские луга, водопады и виа феррата: что делать в Адыгее летом

Альпийские луга, водопады и виа феррата: что делать в Адыгее летом - РИА Новости, 05.07.2022

Альпийские луга, водопады и виа феррата: что делать в Адыгее летом

Экскурсии в Адыгею — одно из самых популярных предложений у туроператоров Краснодарского края. В высокий сезон автобусы забиты под завязку: разнообразить отдых... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T19:55

2022-07-05T19:55

2022-07-05T22:33

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Экскурсии в Адыгею — одно из самых популярных предложений у туроператоров Краснодарского края. В высокий сезон автобусы забиты под завязку: разнообразить отдых у моря хотят многие. О том, чем заняться летом в небольшой горной республике, — в фотоленте РИА Новости.

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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