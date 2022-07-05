Альпийские луга, водопады и виа феррата: что делать в Адыгее летом
В программу экскурсий обязательно включают плато Лаго-Наки. Со множества смотровых площадок открываются завораживающие виды на альпийские луга. Туристы любят это место за возможность отдохнуть от изнуряющей южной жары: в июле и августе температура воздуха здесь держится на уровне +20 градусов.
В программу экскурсий обязательно включают плато Лаго-Наки. Со множества смотровых площадок открываются завораживающие виды на альпийские луга. Туристы любят это место за возможность отдохнуть от изнуряющей южной жары: в июле и августе температура воздуха здесь держится на уровне +20 градусов.
Здесь спрятан настоящий подземный дворец — Большая Азишская пещера. Ее открыли в 1911 году, но пускать посетителей начали только спустя 76 лет. Сейчас для осмотра доступны пять залов с сталактитами, сталагмитами, сталагнатами. Гулять комфортно: есть и настилы, и поручни, и освещение.
Здесь спрятан настоящий подземный дворец — Большая Азишская пещера. Ее открыли в 1911 году, но пускать посетителей начали только спустя 76 лет. Сейчас для осмотра доступны пять залов с сталактитами, сталагмитами, сталагнатами. Гулять комфортно: есть и настилы, и поручни, и освещение.
Еще одна must see достопримечательность — водопады Руфабго. Маршрут к ним несложный, можно пройти даже с детьми. Всего водопадов 16, но гостям показывают четыре: Шум, Каскадный, Девичья Коса и Сердце Руфабго. Их высота — от пяти до 15 метров.
Еще одна must see достопримечательность — водопады Руфабго. Маршрут к ним несложный, можно пройти даже с детьми. Всего водопадов 16, но гостям показывают четыре: Шум, Каскадный, Девичья Коса и Сердце Руфабго. Их высота — от пяти до 15 метров.
Если любите острые ощущения, Адыгее есть чем вас удивить. Здесь работает экстрим-парк "Мишоко" — комплекс аттракционов, расположившихся в одноименном ущелье.
Если любите острые ощущения, Адыгее есть чем вас удивить. Здесь работает экстрим-парк "Мишоко" — комплекс аттракционов, расположившихся в одноименном ущелье.
Выбор большой: троллеи, виа ферраты, роуп-джампинг, каньонинг, территория для игры в пейнтбол и даже слэклайн — возможность пройти по стропе, натянутой между двумя станциями. Популярностью пользуются и джип-туры по бездорожью — крутым оврагам, непролазной грязи, горным рекам. Главное — взять с собой сменную одежду.
Выбор большой: троллеи, виа ферраты, роуп-джампинг, каньонинг, территория для игры в пейнтбол и даже слэклайн — возможность пройти по стропе, натянутой между двумя станциями. Популярностью пользуются и джип-туры по бездорожью — крутым оврагам, непролазной грязи, горным рекам. Главное — взять с собой сменную одежду.
К 2025 году Адыгея станет еще притягательнее для туристов. В республике построят всесезонный экокурорт "Лагонаки" с горнолыжными трассами, сноу-парком, современными гостиницами. По прогнозам местных властей, он будет принимать не менее полумиллиона посетителей в год.
К 2025 году Адыгея станет еще притягательнее для туристов. В республике построят всесезонный экокурорт "Лагонаки" с горнолыжными трассами, сноу-парком, современными гостиницами. По прогнозам местных властей, он будет принимать не менее полумиллиона посетителей в год.