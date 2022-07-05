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Альпийские луга, водопады и виа феррата: что делать в Адыгее летом - РИА Новости, 05.07.2022
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Туризм
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Альпийские луга, водопады и виа феррата: что делать в Адыгее летом
Альпийские луга, водопады и виа феррата: что делать в Адыгее летом - РИА Новости, 05.07.2022
Альпийские луга, водопады и виа феррата: что делать в Адыгее летом
Экскурсии в Адыгею — одно из самых популярных предложений у туроператоров Краснодарского края. В высокий сезон автобусы забиты под завязку: разнообразить отдых... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T19:55
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фото
туризм
республика адыгея
туризм
туристы
отдых
природа
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Экскурсии в Адыгею — одно из самых популярных предложений у туроператоров Краснодарского края. В высокий сезон автобусы забиты под завязку: разнообразить отдых у моря хотят многие. О том, чем заняться летом в небольшой горной республике, — в фотоленте РИА Новости.
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фото, фото, республика адыгея, туризм, туристы, отдых, природа, куда поехать, фото - туризм
19:55 05.07.2022 (обновлено: 22:33 05.07.2022)
 

Альпийские луга, водопады и виа феррата: что делать в Адыгее летом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Экскурсии в Адыгею — одно из самых популярных предложений у туроператоров Краснодарского края. В высокий сезон автобусы забиты под завязку: разнообразить отдых у моря хотят многие. О том, чем заняться летом в небольшой горной республике, — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

В программу экскурсий обязательно включают плато Лаго-Наки. Со множества смотровых площадок открываются завораживающие виды на альпийские луга. Туристы любят это место за возможность отдохнуть от изнуряющей южной жары: в июле и августе температура воздуха здесь держится на уровне +20 градусов.

Туристы фотографируются на смотровой площадке плато Лаго-Наки в Адыгее
1 из 6

В программу экскурсий обязательно включают плато Лаго-Наки. Со множества смотровых площадок открываются завораживающие виды на альпийские луга. Туристы любят это место за возможность отдохнуть от изнуряющей южной жары: в июле и августе температура воздуха здесь держится на уровне +20 градусов.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Здесь спрятан настоящий подземный дворец — Большая Азишская пещера. Ее открыли в 1911 году, но пускать посетителей начали только спустя 76 лет. Сейчас для осмотра доступны пять залов с сталактитами, сталагмитами, сталагнатами. Гулять комфортно: есть и настилы, и поручни, и освещение.

Вид на экстрим-парк Мишоко в поселке Каменномостский в Адыгее
2 из 6

Здесь спрятан настоящий подземный дворец — Большая Азишская пещера. Ее открыли в 1911 году, но пускать посетителей начали только спустя 76 лет. Сейчас для осмотра доступны пять залов с сталактитами, сталагмитами, сталагнатами. Гулять комфортно: есть и настилы, и поручни, и освещение.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Еще одна must see достопримечательность — водопады Руфабго. Маршрут к ним несложный, можно пройти даже с детьми. Всего водопадов 16, но гостям показывают четыре: Шум, Каскадный, Девичья Коса и Сердце Руфабго. Их высота — от пяти до 15 метров.

Туристы у водопада в ущелье Руфабго в Адыгее
3 из 6

Еще одна must see достопримечательность — водопады Руфабго. Маршрут к ним несложный, можно пройти даже с детьми. Всего водопадов 16, но гостям показывают четыре: Шум, Каскадный, Девичья Коса и Сердце Руфабго. Их высота — от пяти до 15 метров.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Если любите острые ощущения, Адыгее есть чем вас удивить. Здесь работает экстрим-парк "Мишоко" — комплекс аттракционов, расположившихся в одноименном ущелье.

Вид на биосферный заповедник Лаго-Наки в Адыгее
4 из 6

Если любите острые ощущения, Адыгее есть чем вас удивить. Здесь работает экстрим-парк "Мишоко" — комплекс аттракционов, расположившихся в одноименном ущелье.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Выбор большой: троллеи, виа ферраты, роуп-джампинг, каньонинг, территория для игры в пейнтбол и даже слэклайн — возможность пройти по стропе, натянутой между двумя станциями. Популярностью пользуются и джип-туры по бездорожью — крутым оврагам, непролазной грязи, горным рекам. Главное — взять с собой сменную одежду.

Девушка спускается на троллее в экстрим парке Мишоко в поселке Каменномостский в Адыгее
5 из 6

Выбор большой: троллеи, виа ферраты, роуп-джампинг, каньонинг, территория для игры в пейнтбол и даже слэклайн — возможность пройти по стропе, натянутой между двумя станциями. Популярностью пользуются и джип-туры по бездорожью — крутым оврагам, непролазной грязи, горным рекам. Главное — взять с собой сменную одежду.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

К 2025 году Адыгея станет еще притягательнее для туристов. В республике построят всесезонный экокурорт "Лагонаки" с горнолыжными трассами, сноу-парком, современными гостиницами. По прогнозам местных властей, он будет принимать не менее полумиллиона посетителей в год.

Ночное небо над кавказским биосферным заповедником Лаго-Наки в Адыгее
6 из 6

К 2025 году Адыгея станет еще притягательнее для туристов. В республике построят всесезонный экокурорт "Лагонаки" с горнолыжными трассами, сноу-парком, современными гостиницами. По прогнозам местных властей, он будет принимать не менее полумиллиона посетителей в год.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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