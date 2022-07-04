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В Донецке ранили журналиста "ТВ Центра" - РИА Новости, 04.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220704/zhurnalist-1800213500.html
В Донецке ранили журналиста "ТВ Центра"
В Донецке ранили журналиста "ТВ Центра" - РИА Новости, 04.07.2022
В Донецке ранили журналиста "ТВ Центра"
Журналист "ТВ Центра" ранен в Донецке, сообщает телеканал. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T21:13
2022-07-04T21:27
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Журналист "ТВ Центра" ранен в Донецке, сообщает телеканал."Журналист канала "ТВ Центр" ранен в Донецке", - говорится в сообщении телеканал в Telegram-канале.Штаб территориальной обороны ДНР ранее сообщал, украинские войска за четыре часа - с 15.00 до 19.00 - выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка 100 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров."Ассистент оператора Андрей Алексеев получил несколько осколочных ранений. Сейчас его готовят к операции", - сообщает канал и публикует кадры обстрела в районе железнодорожного вокзала Донецка, в результате которого пострадала съемочная группа.Мэр города Алексей Кулемзин сообщал о сильном задымлении в районе железнодорожного вокзала Донецка. Корреспондент РИА Новости передавал, что пожар в Киевском районе Донецка возник в результате обстрела со стороны украинских войск, горят торговые ряды на рынке.
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донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, тв центр (телеканал)
21:13 04.07.2022 (обновлено: 21:27 04.07.2022)
 
В Донецке ранили журналиста "ТВ Центра"

"ТВ Центр": журналист телеканала получил ранение в Донецке, его готовят к операции

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДонецк после обстрела
Донецк после обстрела - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Донецк после обстрела. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Журналист "ТВ Центра" ранен в Донецке, сообщает телеканал.
"Журналист канала "ТВ Центр" ранен в Донецке", - говорится в сообщении телеканал в Telegram-канале.
Штаб территориальной обороны ДНР ранее сообщал, украинские войска за четыре часа - с 15.00 до 19.00 - выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка 100 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
"Ассистент оператора Андрей Алексеев получил несколько осколочных ранений. Сейчас его готовят к операции", - сообщает канал и публикует кадры обстрела в районе железнодорожного вокзала Донецка, в результате которого пострадала съемочная группа.
Мэр города Алексей Кулемзин сообщал о сильном задымлении в районе железнодорожного вокзала Донецка. Корреспондент РИА Новости передавал, что пожар в Киевском районе Донецка возник в результате обстрела со стороны украинских войск, горят торговые ряды на рынке.
Осколок боеприпаса, найденный после обстрела в селе Солохи в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
23 июня, 17:02В мире
Представители ОНФ и журналисты попали под обстрел под Северодонецком
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецк (ДНР)УкраинаВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаТВ Центр (телеканал)
 
 
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