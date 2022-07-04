https://ria.ru/20220704/zhurnalist-1800213500.html
В Донецке ранили журналиста "ТВ Центра"
В Донецке ранили журналиста "ТВ Центра" - РИА Новости, 04.07.2022
В Донецке ранили журналиста "ТВ Центра"
Журналист "ТВ Центра" ранен в Донецке, сообщает телеканал. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T21:13
2022-07-04T21:13
2022-07-04T21:27
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
тв центр (телеканал)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797340154_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_b8cee2b6e78b67c4f799cb3a8f46e579.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Журналист "ТВ Центра" ранен в Донецке, сообщает телеканал."Журналист канала "ТВ Центр" ранен в Донецке", - говорится в сообщении телеканал в Telegram-канале.Штаб территориальной обороны ДНР ранее сообщал, украинские войска за четыре часа - с 15.00 до 19.00 - выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка 100 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров."Ассистент оператора Андрей Алексеев получил несколько осколочных ранений. Сейчас его готовят к операции", - сообщает канал и публикует кадры обстрела в районе железнодорожного вокзала Донецка, в результате которого пострадала съемочная группа.Мэр города Алексей Кулемзин сообщал о сильном задымлении в районе железнодорожного вокзала Донецка. Корреспондент РИА Новости передавал, что пожар в Киевском районе Донецка возник в результате обстрела со стороны украинских войск, горят торговые ряды на рынке.
https://radiosputnik.ria.ru/20220623/obstrel-1797635471.html
донецк (днр)
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797340154_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_40c57a5b5459bbb55b54c52b62189d9f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, тв центр (телеканал)
21:13 04.07.2022 (обновлено: 21:27 04.07.2022)
В Донецке ранили журналиста "ТВ Центра"
"ТВ Центр": журналист телеканала получил ранение в Донецке, его готовят к операции