https://ria.ru/20220704/zhurnalist-1800213500.html

В Донецке ранили журналиста "ТВ Центра"

В Донецке ранили журналиста "ТВ Центра" - РИА Новости, 04.07.2022

В Донецке ранили журналиста "ТВ Центра"

Журналист "ТВ Центра" ранен в Донецке, сообщает телеканал. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T21:13

2022-07-04T21:13

2022-07-04T21:27

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

украина

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

тв центр (телеканал)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797340154_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_b8cee2b6e78b67c4f799cb3a8f46e579.jpg

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Журналист "ТВ Центра" ранен в Донецке, сообщает телеканал."Журналист канала "ТВ Центр" ранен в Донецке", - говорится в сообщении телеканал в Telegram-канале.Штаб территориальной обороны ДНР ранее сообщал, украинские войска за четыре часа - с 15.00 до 19.00 - выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка 100 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров."Ассистент оператора Андрей Алексеев получил несколько осколочных ранений. Сейчас его готовят к операции", - сообщает канал и публикует кадры обстрела в районе железнодорожного вокзала Донецка, в результате которого пострадала съемочная группа.Мэр города Алексей Кулемзин сообщал о сильном задымлении в районе железнодорожного вокзала Донецка. Корреспондент РИА Новости передавал, что пожар в Киевском районе Донецка возник в результате обстрела со стороны украинских войск, горят торговые ряды на рынке.

https://radiosputnik.ria.ru/20220623/obstrel-1797635471.html

донецк (днр)

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, тв центр (телеканал)