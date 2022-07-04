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Власти Подмосковья назвали топ-обращений по вопросам ЖКХ
Власти Подмосковья назвали топ-обращений по вопросам ЖКХ - РИА Новости, 04.07.2022
Власти Подмосковья назвали топ-обращений по вопросам ЖКХ
Уборка подъездов, неисправности лифтового оборудования, устранение выступающих козырьков стали наиболее популярными запросами среди жителей Подмосковья за... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T11:07
2022-07-04T11:07
2022-07-04T11:07
новости подмосковья
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Уборка подъездов, неисправности лифтового оборудования, устранение выступающих козырьков стали наиболее популярными запросами среди жителей Подмосковья за прошедшую неделю, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.Всего, согласно данным пресс-службы за минувшую неделю поступило 5,8 тысяч обращений, из которых 4,1 тысяч перешли в раздел закрытых. По словам руководителя надзорного ведомства Ольги Фединой количество обращений по сравнению с позапрошлой неделей уменьшилось на 9%."На первом месте в тематическом топе жилищно-коммунальных проблем находится уборка подъездов - 617 заявок. Общеобластное снижение здесь составило 16%. Лидируют, Лобня, и Дзержинский", - говорится в сообщении.По вопросам лифтового оборудования поступило 416 заявок. Общий рост за неделю составил 2%. В тройку лучших округов по решению проблем вошли Воскресенск, Щелково и Королев.
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жкх, московская область (подмосковье), лобня, воскресенск, щелково
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Уборка подъездов, неисправности лифтового оборудования, устранение выступающих козырьков стали наиболее популярными запросами среди жителей Подмосковья за прошедшую неделю, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.
Всего, согласно данным пресс-службы за минувшую неделю поступило 5,8 тысяч обращений, из которых 4,1 тысяч перешли в раздел закрытых. По словам руководителя надзорного ведомства Ольги Фединой количество обращений по сравнению с позапрошлой неделей уменьшилось на 9%.
"На первом месте в тематическом топе жилищно-коммунальных проблем находится уборка подъездов - 617 заявок. Общеобластное снижение здесь составило 16%. Лидируют, Лобня, и Дзержинский", - говорится в сообщении.
По вопросам лифтового оборудования поступило 416 заявок. Общий рост за неделю составил 2%. В тройку лучших округов по решению проблем вошли Воскресенск, Щелково и Королев.
"На третьем месте осталась категория "Устранить неисправность выступающих конструкций дома: козырьков, входных крылец" - 314 заявок. Число обращений по этому поводу снизилось на 12%. Наивысшие темпы продемонстрировали городские округа Наро-Фоминский, Протвино и Пушкинский", - заключили в ведомстве.