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Власти Подмосковья назвали топ-обращений по вопросам ЖКХ - РИА Новости, 04.07.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220704/zhkkh-1800036496.html
Власти Подмосковья назвали топ-обращений по вопросам ЖКХ
Власти Подмосковья назвали топ-обращений по вопросам ЖКХ - РИА Новости, 04.07.2022
Власти Подмосковья назвали топ-обращений по вопросам ЖКХ
Уборка подъездов, неисправности лифтового оборудования, устранение выступающих козырьков стали наиболее популярными запросами среди жителей Подмосковья за... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T11:07
2022-07-04T11:07
новости подмосковья
жкх
московская область (подмосковье)
лобня
воскресенск
щелково
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Уборка подъездов, неисправности лифтового оборудования, устранение выступающих козырьков стали наиболее популярными запросами среди жителей Подмосковья за прошедшую неделю, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.Всего, согласно данным пресс-службы за минувшую неделю поступило 5,8 тысяч обращений, из которых 4,1 тысяч перешли в раздел закрытых. По словам руководителя надзорного ведомства Ольги Фединой количество обращений по сравнению с позапрошлой неделей уменьшилось на 9%."На первом месте в тематическом топе жилищно-коммунальных проблем находится уборка подъездов - 617 заявок. Общеобластное снижение здесь составило 16%. Лидируют, Лобня, и Дзержинский", - говорится в сообщении.По вопросам лифтового оборудования поступило 416 заявок. Общий рост за неделю составил 2%. В тройку лучших округов по решению проблем вошли Воскресенск, Щелково и Королев.
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московская область (подмосковье)
лобня
воскресенск
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жкх, московская область (подмосковье), лобня, воскресенск, щелково
11:07 04.07.2022
 

Власти Подмосковья назвали топ-обращений по вопросам ЖКХ

© РИА Новости / Алексей МальгавкоРабочие меняют электропроводку в подъезде жилого дома
Рабочие меняют электропроводку в подъезде жилого дома - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Рабочие меняют электропроводку в подъезде жилого дома
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Уборка подъездов, неисправности лифтового оборудования, устранение выступающих козырьков стали наиболее популярными запросами среди жителей Подмосковья за прошедшую неделю, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.
Всего, согласно данным пресс-службы за минувшую неделю поступило 5,8 тысяч обращений, из которых 4,1 тысяч перешли в раздел закрытых. По словам руководителя надзорного ведомства Ольги Фединой количество обращений по сравнению с позапрошлой неделей уменьшилось на 9%.
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"На первом месте в тематическом топе жилищно-коммунальных проблем находится уборка подъездов - 617 заявок. Общеобластное снижение здесь составило 16%. Лидируют, Лобня, и Дзержинский", - говорится в сообщении.
По вопросам лифтового оборудования поступило 416 заявок. Общий рост за неделю составил 2%. В тройку лучших округов по решению проблем вошли Воскресенск, Щелково и Королев.
"На третьем месте осталась категория "Устранить неисправность выступающих конструкций дома: козырьков, входных крылец" - 314 заявок. Число обращений по этому поводу снизилось на 12%. Наивысшие темпы продемонстрировали городские округа Наро-Фоминский, Протвино и Пушкинский", - заключили в ведомстве.
 
Новости ПодмосковьяЖКХМосковская область (Подмосковье)ЛобняВоскресенскЩелково
 
 
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