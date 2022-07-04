https://ria.ru/20220704/zhkkh-1800036496.html

Власти Подмосковья назвали топ-обращений по вопросам ЖКХ

Власти Подмосковья назвали топ-обращений по вопросам ЖКХ - РИА Новости, 04.07.2022

Власти Подмосковья назвали топ-обращений по вопросам ЖКХ

Уборка подъездов, неисправности лифтового оборудования, устранение выступающих козырьков стали наиболее популярными запросами среди жителей Подмосковья за... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T11:07

2022-07-04T11:07

2022-07-04T11:07

новости подмосковья

жкх

московская область (подмосковье)

лобня

воскресенск

щелково

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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Уборка подъездов, неисправности лифтового оборудования, устранение выступающих козырьков стали наиболее популярными запросами среди жителей Подмосковья за прошедшую неделю, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.Всего, согласно данным пресс-службы за минувшую неделю поступило 5,8 тысяч обращений, из которых 4,1 тысяч перешли в раздел закрытых. По словам руководителя надзорного ведомства Ольги Фединой количество обращений по сравнению с позапрошлой неделей уменьшилось на 9%."На первом месте в тематическом топе жилищно-коммунальных проблем находится уборка подъездов - 617 заявок. Общеобластное снижение здесь составило 16%. Лидируют, Лобня, и Дзержинский", - говорится в сообщении.По вопросам лифтового оборудования поступило 416 заявок. Общий рост за неделю составил 2%. В тройку лучших округов по решению проблем вошли Воскресенск, Щелково и Королев.

https://realty.ria.ru/20220630/zhile-1799242966.html

московская область (подмосковье)

лобня

воскресенск

щелково

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жкх, московская область (подмосковье), лобня, воскресенск, щелково