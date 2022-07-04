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Лондон не будет нарушать конвенцию Монтре для вывоза зерна, заявил Джонсон - РИА Новости, 04.07.2022
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Лондон не будет нарушать конвенцию Монтре для вывоза зерна, заявил Джонсон
Лондон не будет нарушать конвенцию Монтре для вывоза зерна, заявил Джонсон - РИА Новости, 04.07.2022
Лондон не будет нарушать конвенцию Монтре для вывоза зерна, заявил Джонсон
Лондон не рассматривает нарушение конвенции Монтрё в качестве возможности для решения проблемы вывоза украинского зерна морским путем, заявил премьер-министр... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T19:29
2022-07-04T19:29
в мире
черное море
борис джонсон
украина
великобритания
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Лондон не рассматривает нарушение конвенции Монтрё в качестве возможности для решения проблемы вывоза украинского зерна морским путем, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая в палате общин британского парламента."Нет, мы не рассматриваем это. Существуют альтернативные решения, которые не требуют присутствия британских или других военных кораблей в Черном море, хотя они могут потребовать более жесткого подхода", - заявил Джонсон, отвечая на вопрос о возможности нарушить конвенцию.Премьер-министр отметил, что британские власти рассматривают возможность использования рек, в частности Дуная, и железных дорог для вывоза зерна меньшими партиями.Конвенцию Монтре приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы.
https://ria.ru/20220704/zerno-1800063662.html
черное море
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в мире, черное море, борис джонсон, украина, великобритания
19:29 04.07.2022
 
Лондон не будет нарушать конвенцию Монтре для вывоза зерна, заявил Джонсон

Джонсон заявил, что Британия не рассматривает нарушение конвенции Монтре для вывоза зерна

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкБорис Джонсон
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Борис Джонсон. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Лондон не рассматривает нарушение конвенции Монтрё в качестве возможности для решения проблемы вывоза украинского зерна морским путем, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая в палате общин британского парламента.
"Нет, мы не рассматриваем это. Существуют альтернативные решения, которые не требуют присутствия британских или других военных кораблей в Черном море, хотя они могут потребовать более жесткого подхода", - заявил Джонсон, отвечая на вопрос о возможности нарушить конвенцию.
Премьер-министр отметил, что британские власти рассматривают возможность использования рек, в частности Дуная, и железных дорог для вывоза зерна меньшими партиями.
Конвенцию Монтре приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы.
Зерно - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
Вчера, 12:25
В Кремле прокомментировали задержание российского судна с зерном в Турции
 
В миреЧерное мореБорис ДжонсонУкраинаВеликобритания
 
 
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