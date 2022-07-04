https://ria.ru/20220704/zerno-1800195591.html
Лондон не будет нарушать конвенцию Монтре для вывоза зерна, заявил Джонсон
Лондон не будет нарушать конвенцию Монтре для вывоза зерна, заявил Джонсон - РИА Новости, 04.07.2022
Лондон не будет нарушать конвенцию Монтре для вывоза зерна, заявил Джонсон
Лондон не рассматривает нарушение конвенции Монтрё в качестве возможности для решения проблемы вывоза украинского зерна морским путем, заявил премьер-министр... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T19:29
2022-07-04T19:29
2022-07-04T19:29
в мире
черное море
борис джонсон
украина
великобритания
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Лондон не рассматривает нарушение конвенции Монтрё в качестве возможности для решения проблемы вывоза украинского зерна морским путем, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая в палате общин британского парламента."Нет, мы не рассматриваем это. Существуют альтернативные решения, которые не требуют присутствия британских или других военных кораблей в Черном море, хотя они могут потребовать более жесткого подхода", - заявил Джонсон, отвечая на вопрос о возможности нарушить конвенцию.Премьер-министр отметил, что британские власти рассматривают возможность использования рек, в частности Дуная, и железных дорог для вывоза зерна меньшими партиями.Конвенцию Монтре приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы.
https://ria.ru/20220704/zerno-1800063662.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, черное море, борис джонсон, украина, великобритания
Лондон не будет нарушать конвенцию Монтре для вывоза зерна, заявил Джонсон
Джонсон заявил, что Британия не рассматривает нарушение конвенции Монтре для вывоза зерна