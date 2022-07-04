https://ria.ru/20220704/zerno-1800194032.html

Британия предложила помощь с вывозом зерна с Украины

Британия предложила помощь с вывозом зерна с Украины - РИА Новости, 04.07.2022

Британия предложила помощь с вывозом зерна с Украины

Премьер Британии Борис Джонсон заявил, что Британия предлагает помочь с разминированием, а также страхованием судов для вывоза зерна с Украины. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T19:22

2022-07-04T19:22

2022-07-04T19:22

украина

россия

черное море

в мире

великобритания

борис джонсон

турция

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Премьер Британии Борис Джонсон заявил, что Британия предлагает помочь с разминированием, а также страхованием судов для вывоза зерна с Украины."(Роль) Турции абсолютна важна в разрешении ситуации, они прикладывают все возможные усилия, спасибо президенту Эрдогану за приложенные усилия. Возможность вывоза зерна зависит от согласия России. Британия предлагает возможности для разминирования, мы предлагаем возможности для страхования судов, которые понадобятся для вывоза зерна", - заявил Джонсон, выступая в парламенте.По его словам, необходимо тщательно изучить альтернативные пути экспорта зерна с Украины, "если не удастся использовать Босфор".Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Лондон пытается найти предлоги, чтобы британский королевский военно-морской флот внедрился в Черное море и стал чуть ли не руководить всеми процессами освобождения зерна из тех портов, которые заминированы Украиной.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.

https://ria.ru/20220704/zerno-1800063662.html

https://ria.ru/20220701/poshliny-1799678158.html

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россия

черное море

великобритания

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

украина, россия, черное море, в мире, великобритания, борис джонсон, турция, реджеп тайип эрдоган