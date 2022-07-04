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Британия предложила помощь с вывозом зерна с Украины - РИА Новости, 04.07.2022
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Британия предложила помощь с вывозом зерна с Украины
Британия предложила помощь с вывозом зерна с Украины - РИА Новости, 04.07.2022
Британия предложила помощь с вывозом зерна с Украины
Премьер Британии Борис Джонсон заявил, что Британия предлагает помочь с разминированием, а также страхованием судов для вывоза зерна с Украины. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T19:22
2022-07-04T19:22
украина
россия
черное море
в мире
великобритания
борис джонсон
турция
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Премьер Британии Борис Джонсон заявил, что Британия предлагает помочь с разминированием, а также страхованием судов для вывоза зерна с Украины."(Роль) Турции абсолютна важна в разрешении ситуации, они прикладывают все возможные усилия, спасибо президенту Эрдогану за приложенные усилия. Возможность вывоза зерна зависит от согласия России. Британия предлагает возможности для разминирования, мы предлагаем возможности для страхования судов, которые понадобятся для вывоза зерна", - заявил Джонсон, выступая в парламенте.По его словам, необходимо тщательно изучить альтернативные пути экспорта зерна с Украины, "если не удастся использовать Босфор".Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Лондон пытается найти предлоги, чтобы британский королевский военно-морской флот внедрился в Черное море и стал чуть ли не руководить всеми процессами освобождения зерна из тех портов, которые заминированы Украиной.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
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украина, россия, черное море, в мире, великобритания, борис джонсон, турция, реджеп тайип эрдоган
19:22 04.07.2022
 
Британия предложила помощь с вывозом зерна с Украины

Премьер Британии Джонсон предложил помощь с страхованием судов для вывоза зерна с Украины

© AP Photo / Alberto PezzaliФлаг Великобритании и флаг Украины на здании резиденции премьер-министра Великобритании в Лондоне
Флаг Великобритании и флаг Украины на здании резиденции премьер-министра Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© AP Photo / Alberto Pezzali
Флаг Великобритании и флаг Украины на здании резиденции премьер-министра Великобритании в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Премьер Британии Борис Джонсон заявил, что Британия предлагает помочь с разминированием, а также страхованием судов для вывоза зерна с Украины.
"(Роль) Турции абсолютна важна в разрешении ситуации, они прикладывают все возможные усилия, спасибо президенту Эрдогану за приложенные усилия. Возможность вывоза зерна зависит от согласия России. Британия предлагает возможности для разминирования, мы предлагаем возможности для страхования судов, которые понадобятся для вывоза зерна", - заявил Джонсон, выступая в парламенте.
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Вчера, 12:25
В Кремле прокомментировали задержание российского судна с зерном в Турции
По его словам, необходимо тщательно изучить альтернативные пути экспорта зерна с Украины, "если не удастся использовать Босфор".
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Лондон пытается найти предлоги, чтобы британский королевский военно-морской флот внедрился в Черное море и стал чуть ли не руководить всеми процессами освобождения зерна из тех портов, которые заминированы Украиной.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
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УкраинаРоссияЧерное мореВ миреВеликобританияБорис ДжонсонТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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