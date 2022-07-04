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В Кремле прокомментировали задержание российского судна с зерном в Турции - РИА Новости, 04.07.2022
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В Кремле прокомментировали задержание российского судна с зерном в Турции
В Кремле прокомментировали задержание российского судна с зерном в Турции - РИА Новости, 04.07.2022
В Кремле прокомментировали задержание российского судна с зерном в Турции
Кремль не располагает информацией по поводу задержания российского судна с зерном в Турции, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T12:25
2022-07-04T13:14
цены на нефть
василий боднар
турция
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Кремль не располагает информацией по поводу задержания российского судна с зерном в Турции, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.В воскресенье представитель турецкой таможни, пожелавший остаться неназванным, подтвердил РИА Новости задержание арендованного российской стороной судна, якобы перевозившего украинское зерно, по его словам, ясности и конкретных решений по данному поводу не принято. Как сообщало издание "Общественное", о задержании судна сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар, по его данным, судьбу судна решат на совещании в понедельник. По словам посла, сейчас оно стоит перед входом в порт."Мы, к сожалению, не располагаем в Кремле этой информацией. Я думаю, что имеет смысл спрашивать в Минтрансе или в МИДе, потому что турецкая сторона, конечно, при задержании, если таковое имело место, должна предоставить информацию в наше посольство и генеральное консульство", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
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цены на нефть, василий боднар, турция, украина, дмитрий песков
12:25 04.07.2022 (обновлено: 13:14 04.07.2022)
 
В Кремле прокомментировали задержание российского судна с зерном в Турции

Песков переадресовал в Минтранс и МИД вопрос о задержании в Турции российского сухогруза

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗерно
Зерно - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Кремль не располагает информацией по поводу задержания российского судна с зерном в Турции, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В воскресенье представитель турецкой таможни, пожелавший остаться неназванным, подтвердил РИА Новости задержание арендованного российской стороной судна, якобы перевозившего украинское зерно, по его словам, ясности и конкретных решений по данному поводу не принято. Как сообщало издание "Общественное", о задержании судна сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар, по его данным, судьбу судна решат на совещании в понедельник. По словам посла, сейчас оно стоит перед входом в порт.
"Мы, к сожалению, не располагаем в Кремле этой информацией. Я думаю, что имеет смысл спрашивать в Минтрансе или в МИДе, потому что турецкая сторона, конечно, при задержании, если таковое имело место, должна предоставить информацию в наше посольство и генеральное консульство", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
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Цены на нефтьВасилий БоднарТурцияУкраинаДмитрий Песков
 
 
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