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Зеленский воспользовался темой Лисичанска, чтобы попросить еще оружия - РИА Новости, 04.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220704/zelenskiy-1799988939.html
Зеленский воспользовался темой Лисичанска, чтобы попросить еще оружия
Зеленский воспользовался темой Лисичанска, чтобы попросить еще оружия - РИА Новости, 04.07.2022
Зеленский воспользовался темой Лисичанска, чтобы попросить еще оружия
Владимир Зеленский воспользовался темой отступления украинских войск из Лисичанска, чтобы намекнуть, что Киев ждет от Запада новых поставок оружия. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T07:13
2022-07-04T07:15
специальная военная операция на украине
россия
нато
украина
в мире
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский воспользовался темой отступления украинских войск из Лисичанска, чтобы намекнуть, что Киев ждет от Запада новых поставок оружия.Корреспондент РИА Новости вечером в субботу сообщил, что союзные войска взяли под контроль Лисичанск – последний город в Луганской Народной Республике, в котором были украинские войска, – а в воскресенье днем министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении ЛНР. Генштаб украинских войск признал отход своих подразделений из Лисичанска только спустя сутки – в воскресенье вечером. Позже это признал и Зеленский."Если командование нашей армии отводит людей из некоторых точек фронта, где враг имеет наибольшее огневое превосходство, в частности это касается Лисичанска, это означает только одно: мы вернемся благодаря нашей тактике, благодаря увеличению поставок современного оружия", – сказал Зеленский в обращении.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220703/oruzhie-1799930299.html
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россия, нато, украина, в мире
07:13 04.07.2022 (обновлено: 07:15 04.07.2022)
 
Зеленский воспользовался темой Лисичанска, чтобы попросить еще оружия

Зеленский воспользовался темой Лисичанска, чтобы намекнуть Западу на новые поставки оружия

© AP Photo / Ludovic MarinВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© AP Photo / Ludovic Marin
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский воспользовался темой отступления украинских войск из Лисичанска, чтобы намекнуть, что Киев ждет от Запада новых поставок оружия.
Корреспондент РИА Новости вечером в субботу сообщил, что союзные войска взяли под контроль Лисичанск – последний город в Луганской Народной Республике, в котором были украинские войска, – а в воскресенье днем министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении ЛНР. Генштаб украинских войск признал отход своих подразделений из Лисичанска только спустя сутки – в воскресенье вечером. Позже это признал и Зеленский.
"Если командование нашей армии отводит людей из некоторых точек фронта, где враг имеет наибольшее огневое превосходство, в частности это касается Лисичанска, это означает только одно: мы вернемся благодаря нашей тактике, благодаря увеличению поставок современного оружия", – сказал Зеленский в обращении.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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