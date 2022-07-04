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В Элисте открыли бульвар имени Александра Захарченко - РИА Новости, 04.07.2022
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В Элисте открыли бульвар имени Александра Захарченко
В Элисте открыли бульвар имени Александра Захарченко - РИА Новости, 04.07.2022
В Элисте открыли бульвар имени Александра Захарченко
Бульвар в столице Калмыкии Элисте назвали именем погибшего главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, сообщил в своем Telegram-канале глава... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T16:46
2022-07-04T16:49
политика
россия
элиста
донецкая народная республика
республика калмыкия
бату хасиков
александр захарченко
ситуация в днр и лнр
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ВОЛГОГРАД, 4 июл – РИА Новости. Бульвар в столице Калмыкии Элисте назвали именем погибшего главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, сообщил в своем Telegram-канале глава Калмыкии Бату Хасиков.Захарченко стоял у истоков защиты и самоопределения народа Донбасса. Глава ДНР погиб в результате теракта 31 августа 2018 года.По словам Хасикова, в понедельник по инициативе жителей в Элисте открыли еще одну улицу, названную именем местного жителя – майора Андрея Кунакова, погибшего в марте в ходе спецоперации на Украине. Глава Калмыкии отметил, что именем Кунакова будет названа одна из улиц в Мариуполе."Мы поделимся частичкой нашей Родины и отправим туда символы степи – тюльпаны. Пусть теперь и цветы связывают Калмыкию и Донбасс", - сообщил Хасиков.
https://ria.ru/20220511/zakharchenko-1788002080.html
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политика, россия, элиста, донецкая народная республика, республика калмыкия, бату хасиков, александр захарченко, ситуация в днр и лнр
16:46 04.07.2022 (обновлено: 16:49 04.07.2022)
 
В Элисте открыли бульвар имени Александра Захарченко

Бульвар в центре Элисты получил имя первого главы ДНР Александра Захарченко

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПортрет Александра Захарченко в Донецке
Портрет Александра Захарченко в Донецке - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Портрет Александра Захарченко в Донецке. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 4 июл – РИА Новости. Бульвар в столице Калмыкии Элисте назвали именем погибшего главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, сообщил в своем Telegram-канале глава Калмыкии Бату Хасиков.
Захарченко стоял у истоков защиты и самоопределения народа Донбасса. Глава ДНР погиб в результате теракта 31 августа 2018 года.
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"Сегодня открыли (в Элисте – ред.) бульвар имени Александра Владимировича Захарченко - первого главы Донецкой Народной Республики. "…" А ещё он мечтал, чтобы Донецк называли городом роз. Поэтому решили украсить бульвар этими цветами", - написал Хасиков. Он отметил, что на открытии присутствовал сын Захарченко Сергей.
По словам Хасикова, в понедельник по инициативе жителей в Элисте открыли еще одну улицу, названную именем местного жителя – майора Андрея Кунакова, погибшего в марте в ходе спецоперации на Украине. Глава Калмыкии отметил, что именем Кунакова будет названа одна из улиц в Мариуполе.
"Мы поделимся частичкой нашей Родины и отправим туда символы степи – тюльпаны. Пусть теперь и цветы связывают Калмыкию и Донбасс", - сообщил Хасиков.
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ПолитикаРоссияЭлистаДонецкая Народная РеспубликаРеспублика КалмыкияБату ХасиковАлександр ЗахарченкоСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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