https://ria.ru/20220704/zakharchenko-1800151493.html

В Элисте открыли бульвар имени Александра Захарченко

В Элисте открыли бульвар имени Александра Захарченко - РИА Новости, 04.07.2022

В Элисте открыли бульвар имени Александра Захарченко

Бульвар в столице Калмыкии Элисте назвали именем погибшего главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, сообщил в своем Telegram-канале глава... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T16:46

2022-07-04T16:46

2022-07-04T16:49

политика

россия

элиста

донецкая народная республика

республика калмыкия

бату хасиков

александр захарченко

ситуация в днр и лнр

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ВОЛГОГРАД, 4 июл – РИА Новости. Бульвар в столице Калмыкии Элисте назвали именем погибшего главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, сообщил в своем Telegram-канале глава Калмыкии Бату Хасиков.Захарченко стоял у истоков защиты и самоопределения народа Донбасса. Глава ДНР погиб в результате теракта 31 августа 2018 года.По словам Хасикова, в понедельник по инициативе жителей в Элисте открыли еще одну улицу, названную именем местного жителя – майора Андрея Кунакова, погибшего в марте в ходе спецоперации на Украине. Глава Калмыкии отметил, что именем Кунакова будет названа одна из улиц в Мариуполе."Мы поделимся частичкой нашей Родины и отправим туда символы степи – тюльпаны. Пусть теперь и цветы связывают Калмыкию и Донбасс", - сообщил Хасиков.

https://ria.ru/20220511/zakharchenko-1788002080.html

https://ria.ru/20220508/omsk-1787490864.html

россия

элиста

донецкая народная республика

республика калмыкия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, элиста, донецкая народная республика, республика калмыкия, бату хасиков, александр захарченко, ситуация в днр и лнр