https://ria.ru/20220704/zakharchenko-1800151493.html
В Элисте открыли бульвар имени Александра Захарченко
В Элисте открыли бульвар имени Александра Захарченко - РИА Новости, 04.07.2022
В Элисте открыли бульвар имени Александра Захарченко
Бульвар в столице Калмыкии Элисте назвали именем погибшего главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, сообщил в своем Telegram-канале глава... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T16:46
2022-07-04T16:46
2022-07-04T16:49
политика
россия
элиста
донецкая народная республика
республика калмыкия
бату хасиков
александр захарченко
ситуация в днр и лнр
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ВОЛГОГРАД, 4 июл – РИА Новости. Бульвар в столице Калмыкии Элисте назвали именем погибшего главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, сообщил в своем Telegram-канале глава Калмыкии Бату Хасиков.Захарченко стоял у истоков защиты и самоопределения народа Донбасса. Глава ДНР погиб в результате теракта 31 августа 2018 года.По словам Хасикова, в понедельник по инициативе жителей в Элисте открыли еще одну улицу, названную именем местного жителя – майора Андрея Кунакова, погибшего в марте в ходе спецоперации на Украине. Глава Калмыкии отметил, что именем Кунакова будет названа одна из улиц в Мариуполе."Мы поделимся частичкой нашей Родины и отправим туда символы степи – тюльпаны. Пусть теперь и цветы связывают Калмыкию и Донбасс", - сообщил Хасиков.
https://ria.ru/20220511/zakharchenko-1788002080.html
https://ria.ru/20220508/omsk-1787490864.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, элиста, донецкая народная республика, республика калмыкия, бату хасиков, александр захарченко, ситуация в днр и лнр
16:46 04.07.2022 (обновлено: 16:49 04.07.2022)
В Элисте открыли бульвар имени Александра Захарченко
Бульвар в центре Элисты получил имя первого главы ДНР Александра Захарченко