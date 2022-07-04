https://ria.ru/20220704/zaderzhaniya-1800059279.html

В Каракалпакии задержали 110 нарушителей комендантского часа

В Каракалпакии задержали 110 нарушителей комендантского часа - РИА Новости, 04.07.2022

В Каракалпакии задержали 110 нарушителей комендантского часа

Сотрудники правоохранительных и силовых структур Узбекистана задержали 110 человек в республике Каракалпакстан за нарушение комендантского часа, введенного... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T12:14

2022-07-04T12:14

2022-07-04T12:29

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 4 июл – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных и силовых структур Узбекистана задержали 110 человек в республике Каракалпакстан за нарушение комендантского часа, введенного после беспорядков в этом регионе, заявил в понедельник пресс-секретарь Национальной гвардии Узбекистана Даврон Джуманиязов.В Нукусе, столице Каракалпакстана, 1 июля прошла незаконная демонстрация из-за вносимых поправок в конституцию Узбекистана. По данным МВД Узбекистана, общественный порядок в Каракалпакстане восстановлен. По данным местных властей, задержана группа организаторов беспорядков, которая пыталась захватить органы власти региона. Позднее президент Шавкат Мирзиеев ввел в Каракалпакстане режим чрезвычайного положения с 3 июля по 2 августа, а также комендантский час с 19.00 мск до 5.00 мск на указанный период. В воскресенье президент Узбекистана заявил, что из-за беспорядков есть жертвы среди мирного населения и сотрудников правоохранительных органов. В ходе селектора было отмечено, что обстановка в Каракалпакии стабилизировалась и возвращается в нормальное русло."В ночь с 3 на 4 июля за нарушение требований комендантского часа было задержано 110 человек, бесцельно находившихся на улице. На штрафстоянку помещено 12 автотранспортных средств", - сказал Джуманиязов в ходе онлайн-брифинга.По его данным, в частности, в Нукусе было задержано 58 человек, из них 28 привлечены к ответственности по статье административного кодекса Узбекистана "нарушение требований режима чрезвычайного положения". Административная статья "нарушение требований режима чрезвычайного положения" предусматривает штраф от пяти до 10 базовых расчетных величин (от 136 до 272 долларов) или административный арест до пятнадцати суток."С остальными проведена профилактическая беседа, и они были отпущены", - добавил представитель Нацгвардии.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле считают события в Каракалпакии внутренним делом Узбекистана. Несомненно, имеющиеся проблемы будут урегулированы при активной работе руководства республики, добавил Песков.Источник в МИД РФ также рассказал РИА Новости, что Москва считает события в Каракалпакстане внутренним делом Узбекистана, ситуация под контролем. По его словам "власти действуют грамотно, с уважением к своему народу". Сил не допустить провокаций достаточно, подчеркнули источник в российском МИД.

https://ria.ru/20220704/besporyadki-1800032150.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, узбекистан