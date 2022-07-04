https://ria.ru/20220704/zaderzhanie-1800010013.html

В Туве задержали 15 членов АУЕ*

В Туве задержали 15 членов АУЕ* - РИА Новости, 04.07.2022

В Туве задержали 15 членов АУЕ*

В Туве задержали 15 приверженцев АУЕ*, вовлекавших в преступную деятельность подростков, сообщили в ФСБ. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T09:50

2022-07-04T09:50

2022-07-04T14:53

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В Туве задержали 15 приверженцев АУЕ*, вовлекавших в преступную деятельность подростков, сообщили в ФСБ.В релизе ведомства отмечается, что сотрудники представили доказательства "участия в совершении тяжких и особо тяжких преступлений сторонников идеологии "А.У.Е."* в республике Тыва из числа лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы и жителей республики"."В рамках возбужденного ГСУ СК России уголовного дела… задержаны 15 жителей республики Тыва, подозреваемых в причастности к организации и финансированию экстремистского сообщества", — говорится в сообщении.Они активно вовлекали подростков в деятельность организации и вынуждали их заниматься "ресурсным обеспечением" группировки, рассказали в ведомстве.Уголовные дела возбуждены по статьям 282.2 ("Организация деятельности экстремистской организации"), 282.3 ("Финансирование экстремистской деятельности") и 210.1 ("Занятие высшего положения в преступной иерархии") УК.В Telegram-канале СК отмечается, что руководителю и 14 участникам экстремистского сообщества были предъявлены обвинения. Арестованы все, кроме одного, которому в связи с состоянием здоровья назначили судмедэкспертизу.Верховный суд в августе 2020 года признал экстремистским "международное общественное движение "Арестантское уголовное единство" (другие наименования "Арестантский уклад един", "Арестантское уркаганское единство, АУЕ, А.У.Е.)" и запретил его деятельность в России. С тех пор в различных регионах России регулярно сообщают о задержании сторонников этого движения.* Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20220628/sud-1798756380.html

https://ria.ru/20220621/ekstremizm-1796912376.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры задержания приверженцев АУЕ, вовлекавших в деятельность запрещенной организации подростков В Туве задержаны 15 приверженцев АУЕ, вовлекавшие в деятельность этой запрещенной организации подростков 2022-07-04T09:50 true PT2M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)