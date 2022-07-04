https://ria.ru/20220704/zaderzhanie-1800010013.html
В Туве задержали 15 членов АУЕ*
В Туве задержали 15 членов АУЕ* - РИА Новости, 04.07.2022
В Туве задержали 15 членов АУЕ*
В Туве задержали 15 приверженцев АУЕ*, вовлекавших в преступную деятельность подростков, сообщили в ФСБ. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T09:50
2022-07-04T09:50
2022-07-04T14:53
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В Туве задержали 15 приверженцев АУЕ*, вовлекавших в преступную деятельность подростков, сообщили в ФСБ.В релизе ведомства отмечается, что сотрудники представили доказательства "участия в совершении тяжких и особо тяжких преступлений сторонников идеологии "А.У.Е."* в республике Тыва из числа лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы и жителей республики"."В рамках возбужденного ГСУ СК России уголовного дела… задержаны 15 жителей республики Тыва, подозреваемых в причастности к организации и финансированию экстремистского сообщества", — говорится в сообщении.Они активно вовлекали подростков в деятельность организации и вынуждали их заниматься "ресурсным обеспечением" группировки, рассказали в ведомстве.Уголовные дела возбуждены по статьям 282.2 ("Организация деятельности экстремистской организации"), 282.3 ("Финансирование экстремистской деятельности") и 210.1 ("Занятие высшего положения в преступной иерархии") УК.В Telegram-канале СК отмечается, что руководителю и 14 участникам экстремистского сообщества были предъявлены обвинения. Арестованы все, кроме одного, которому в связи с состоянием здоровья назначили судмедэкспертизу.Верховный суд в августе 2020 года признал экстремистским "международное общественное движение "Арестантское уголовное единство" (другие наименования "Арестантский уклад един", "Арестантское уркаганское единство, АУЕ, А.У.Е.)" и запретил его деятельность в России. С тех пор в различных регионах России регулярно сообщают о задержании сторонников этого движения.* Запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20220628/sud-1798756380.html
https://ria.ru/20220621/ekstremizm-1796912376.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800029059_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_85340c19005455240a2bad0fd076d2ca.jpg
Кадры задержания приверженцев АУЕ, вовлекавших в деятельность запрещенной организации подростков
В Туве задержаны 15 приверженцев АУЕ, вовлекавшие в деятельность этой запрещенной организации подростков
2022-07-04T09:50
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PT2M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
09:50 04.07.2022 (обновлено: 14:53 04.07.2022)
В Туве задержали 15 членов АУЕ*
ФСБ задержала в Туве 15 членов движения АУЕ, вербовавших подростков
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В Туве задержали 15 приверженцев АУЕ*, вовлекавших в преступную деятельность подростков, сообщили в ФСБ.
В релизе ведомства отмечается, что сотрудники представили доказательства "участия в совершении тяжких и особо тяжких преступлений сторонников идеологии "А.У.Е."* в республике Тыва из числа лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы и жителей республики".
"В рамках возбужденного ГСУ СК России уголовного дела… задержаны 15 жителей республики Тыва, подозреваемых в причастности к организации и финансированию экстремистского сообщества", — говорится в сообщении.
Они активно вовлекали подростков в деятельность организации и вынуждали их заниматься "ресурсным обеспечением" группировки, рассказали в ведомстве.
Уголовные дела возбуждены по статьям 282.2 ("Организация деятельности экстремистской организации"), 282.3 ("Финансирование экстремистской деятельности") и 210.1 ("Занятие высшего положения в преступной иерархии") УК.
В Telegram-канале СК отмечается, что руководителю и 14 участникам экстремистского сообщества были предъявлены обвинения. Арестованы все, кроме одного, которому в связи с состоянием здоровья назначили судмедэкспертизу.
Верховный суд в августе 2020 года признал экстремистским "международное общественное движение "Арестантское уголовное единство" (другие наименования "Арестантский уклад един", "Арестантское уркаганское единство, АУЕ, А.У.Е.)" и запретил его деятельность в России. С тех пор в различных регионах России регулярно сообщают о задержании сторонников этого движения.
* Запрещенная в России экстремистская организация