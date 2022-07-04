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В Якутии рассказали о состоянии пострадавших при ЧП на Спортивных играх - РИА Новости, 04.07.2022
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В Якутии рассказали о состоянии пострадавших при ЧП на Спортивных играх
В Якутии рассказали о состоянии пострадавших при ЧП на Спортивных играх - РИА Новости, 04.07.2022
В Якутии рассказали о состоянии пострадавших при ЧП на Спортивных играх
Тяжелых травм у постадавших при ЧП на Спортивных играх в Якутии нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы и правительства республики. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T10:43
2022-07-04T10:43
айсен николаев
гто
республика саха (якутия)
происшествия
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ЯКУТСК, 4 июл - РИА Новости. Тяжелых травм у постадавших при ЧП на Спортивных играх в Якутии нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы и правительства республики.Ранее глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что 18 человек, в том числе трое детей, пострадали из-за разрушения от ураганного ветра конструкций экрана и декораций для Спортивных игр."На месте работает медицина катастроф. Предварительно, в больницу доставили 18 человек из стадиона. Травмы средней степени тяжести, все госпитализированные в сознании. В их числе трое детей. Тяжелых нет", - рассказали в пресс-службе главы и правительства Якутии.На стадионе начались восстановительные работы.В свою очередь в прокуратуре республики заявили о начале проверки после инцидента.VIII Спортивные игры народов Якутии проходят с 4 по 9 июля, в программу включены 16 видов спорта – аэробика, баскетбол 3х3, волейбол, мини-футбол, легкая атлетика, настольный теннис, спортивная борьба, шашки, шахматы, стрельба из лука, пулевая стрельба, гиревой спорт, спортинг, бокс, лёгкая атлетика (параолимпийская и сурдлимпийская программа) и многоборье ВФСК "ГТО".
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айсен николаев, гто, республика саха (якутия), происшествия
10:43 04.07.2022
 
В Якутии рассказали о состоянии пострадавших при ЧП на Спортивных играх

В Якутии заявили, что у пострадавших при ЧП на Спортивных играх нет тяжелых травм

CC BY-SA 4.0 / LxAndrew / Якутск. Вид на центральную часть городаВид на центральную часть города Якутска
Вид на центральную часть города Якутска - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
CC BY-SA 4.0 / LxAndrew / Якутск. Вид на центральную часть города
Вид на центральную часть города Якутска. Архивное фото
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ЯКУТСК, 4 июл - РИА Новости. Тяжелых травм у постадавших при ЧП на Спортивных играх в Якутии нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы и правительства республики.
Ранее глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что 18 человек, в том числе трое детей, пострадали из-за разрушения от ураганного ветра конструкций экрана и декораций для Спортивных игр.
"На месте работает медицина катастроф. Предварительно, в больницу доставили 18 человек из стадиона. Травмы средней степени тяжести, все госпитализированные в сознании. В их числе трое детей. Тяжелых нет", - рассказали в пресс-службе главы и правительства Якутии.
На стадионе начались восстановительные работы.
В свою очередь в прокуратуре республики заявили о начале проверки после инцидента.
VIII Спортивные игры народов Якутии проходят с 4 по 9 июля, в программу включены 16 видов спорта – аэробика, баскетбол 3х3, волейбол, мини-футбол, легкая атлетика, настольный теннис, спортивная борьба, шашки, шахматы, стрельба из лука, пулевая стрельба, гиревой спорт, спортинг, бокс, лёгкая атлетика (параолимпийская и сурдлимпийская программа) и многоборье ВФСК "ГТО".
Ураганный ветер в селе Борогонцы под Якутском снес экран и декорации для Спортивных игр
Вчера, 10:16
В Якутии из-за обрушения декораций для Спортивных игр пострадали 18 человек
 
Айсен НиколаевГТОРеспублика Саха (Якутия)Происшествия
 
 
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