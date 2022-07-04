В Якутии рассказали о состоянии пострадавших при ЧП на Спортивных играх
В Якутии заявили, что у пострадавших при ЧП на Спортивных играх нет тяжелых травм
CC BY-SA 4.0 / LxAndrew / Якутск. Вид на центральную часть городаВид на центральную часть города Якутска
Вид на центральную часть города Якутска. Архивное фото
ЯКУТСК, 4 июл - РИА Новости. Тяжелых травм у постадавших при ЧП на Спортивных играх в Якутии нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы и правительства республики.
Ранее глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что 18 человек, в том числе трое детей, пострадали из-за разрушения от ураганного ветра конструкций экрана и декораций для Спортивных игр.
"На месте работает медицина катастроф. Предварительно, в больницу доставили 18 человек из стадиона. Травмы средней степени тяжести, все госпитализированные в сознании. В их числе трое детей. Тяжелых нет", - рассказали в пресс-службе главы и правительства Якутии.
На стадионе начались восстановительные работы.
В свою очередь в прокуратуре республики заявили о начале проверки после инцидента.
VIII Спортивные игры народов Якутии проходят с 4 по 9 июля, в программу включены 16 видов спорта – аэробика, баскетбол 3х3, волейбол, мини-футбол, легкая атлетика, настольный теннис, спортивная борьба, шашки, шахматы, стрельба из лука, пулевая стрельба, гиревой спорт, спортинг, бокс, лёгкая атлетика (параолимпийская и сурдлимпийская программа) и многоборье ВФСК "ГТО".