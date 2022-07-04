https://ria.ru/20220704/yakutiya-1800027789.html

В Якутии рассказали о состоянии пострадавших при ЧП на Спортивных играх

В Якутии рассказали о состоянии пострадавших при ЧП на Спортивных играх - РИА Новости, 04.07.2022

В Якутии рассказали о состоянии пострадавших при ЧП на Спортивных играх

Тяжелых травм у постадавших при ЧП на Спортивных играх в Якутии нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы и правительства республики. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T10:43

2022-07-04T10:43

2022-07-04T10:43

айсен николаев

гто

республика саха (якутия)

происшествия

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ЯКУТСК, 4 июл - РИА Новости. Тяжелых травм у постадавших при ЧП на Спортивных играх в Якутии нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы и правительства республики.Ранее глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что 18 человек, в том числе трое детей, пострадали из-за разрушения от ураганного ветра конструкций экрана и декораций для Спортивных игр."На месте работает медицина катастроф. Предварительно, в больницу доставили 18 человек из стадиона. Травмы средней степени тяжести, все госпитализированные в сознании. В их числе трое детей. Тяжелых нет", - рассказали в пресс-службе главы и правительства Якутии.На стадионе начались восстановительные работы.В свою очередь в прокуратуре республики заявили о начале проверки после инцидента.VIII Спортивные игры народов Якутии проходят с 4 по 9 июля, в программу включены 16 видов спорта – аэробика, баскетбол 3х3, волейбол, мини-футбол, легкая атлетика, настольный теннис, спортивная борьба, шашки, шахматы, стрельба из лука, пулевая стрельба, гиревой спорт, спортинг, бокс, лёгкая атлетика (параолимпийская и сурдлимпийская программа) и многоборье ВФСК "ГТО".

https://ria.ru/20220704/obrushenie-1800016416.html

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Дарья Буймова

айсен николаев, гто, республика саха (якутия), происшествия