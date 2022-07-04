https://ria.ru/20220704/vystavka-1800186176.html

В Пушкинском музее продлили выставку "Между землей и небом"

В Пушкинском музее продлили выставку "Между землей и небом" - РИА Новости, 04.07.2022

В Пушкинском музее продлили выставку "Между землей и небом"

Выставка "Между землей и небом" в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков ГМИИ имени Пушкина продлена до 24 июля, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T18:56

2022-07-04T18:56

2022-07-04T18:56

культура

новости культуры

государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина

выставки

рембрандт

франсиско гойя

музеи

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Выставка "Между землей и небом" в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков ГМИИ имени Пушкина продлена до 24 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе институции.Выставка открылась 26 апреля и должна была работать до 3 июля. В экспозицию вошли произведения из собрания музея и частной коллекции Галины Маневич. Сама выставка состоит из четырех разделов, объединенных темой размышления человека о вечных противоречиях нашего мира. В числе экспонатов — офорты Рембрандта Харменса ван Рейна и Франсиско Гойи, работы Василия Чекрыгина и Эдуарда Штейнберга — к 85-летию со дня его рождения и приурочен проект.Выставку открывает серия из 18 работ Гойи под общепринятым названием "Диспаратес" (на русском языке — "Нелепицы"), созданных в поздний период жизни художника, в них прослеживаются не только потеря веры в разумность бытия и трагическая растерянность, но и противостояние темным и иррациональным силам.Второй раздел выставки посвящен русскому художнику Чекрыгину которому, как и Гойе, но почти сто лет спустя, пришлось пережить гражданскую войну и разруху. Его художественный язык отличается "лаконизмом и использованием минимума выразительных средств" — так, в экспозиции представлены рисунки углем, который был излюбленным материалом художника, в том числе, композиции из программного цикла "Воскрешение мертвых".В следующем разделе представлены творения Штейнберга, который спустя почти полвека "словно повторил в своем творчестве" путь Чекрыгина – от скорби об умерших до созерцания, проникнутого любовью и памятью. Штейнберг создал свой уникальный стиль, в котором соединил пластику авангарда и философию символизма, также обращаясь к таким художественным методам, как лаконизм и геометрия. Ключевой темой для него является умирание деревни как "значимой и почвенной культуры", поскольку он и сам наблюдал за угасанием деревни Погорелка, где жил долгое время.Завершает экспозицию Рембрандт — здесь представлены его поздние офорты. В разные периоды жизни к его творчеству обращались и Гойя, и Чекрыгин, и Штейнберг.

https://ria.ru/20220426/vystavka-1785332534.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, выставки, рембрандт, франсиско гойя, музеи