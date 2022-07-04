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План восстановления Украины оценили в 750 миллиардов долларов - РИА Новости, 04.07.2022
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План восстановления Украины оценили в 750 миллиардов долларов
План восстановления Украины оценили в 750 миллиардов долларов - РИА Новости, 04.07.2022
План восстановления Украины оценили в 750 миллиардов долларов
Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что план восстановления Украины оценивается в 750 миллиардов долларов, основным источником, по его убеждению, должны... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T16:39
2022-07-04T16:39
в мире
украина
экономика
россия
денис шмыгаль
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что план восстановления Украины оценивается в 750 миллиардов долларов, основным источником, по его убеждению, должны стать конфискованные активы России."Кто должен заплатить за план восстановления, который уже сейчас оценивается в 750 миллиардов долларов? Мы считаем, что ключевым источником восстановления должны быть конфискованные активы РФ и российских олигархов. Замороженные активы РФ по разным оценкам составляют от 300 до 500 миллиардов долларов. Часть стран уже начали процесс не просто заморозки, а и конфискации этих активов", - сказал Шмыгаль в видеообращении на международной конференции по восстановлению Украины в Лугано.По его словам, другие источники восстановления – это гранты и льготные кредиты международных финансовых организаций и стран-партнеров, инвестиции, а также бюджет страны.
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в мире, украина, экономика, россия, денис шмыгаль
16:39 04.07.2022
 
План восстановления Украины оценили в 750 миллиардов долларов

Премьер Украины Шмыгаль оценил план восстановления страны в 750 миллиардов долларов

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что план восстановления Украины оценивается в 750 миллиардов долларов, основным источником, по его убеждению, должны стать конфискованные активы России.
"Кто должен заплатить за план восстановления, который уже сейчас оценивается в 750 миллиардов долларов? Мы считаем, что ключевым источником восстановления должны быть конфискованные активы РФ и российских олигархов. Замороженные активы РФ по разным оценкам составляют от 300 до 500 миллиардов долларов. Часть стран уже начали процесс не просто заморозки, а и конфискации этих активов", - сказал Шмыгаль в видеообращении на международной конференции по восстановлению Украины в Лугано.
По его словам, другие источники восстановления – это гранты и льготные кредиты международных финансовых организаций и стран-партнеров, инвестиции, а также бюджет страны.
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
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В миреУкраинаЭкономикаРоссияДенис Шмыгаль
 
 
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