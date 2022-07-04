https://ria.ru/20220704/vosstanovlenie-1800149152.html

План восстановления Украины оценили в 750 миллиардов долларов

План восстановления Украины оценили в 750 миллиардов долларов - РИА Новости, 04.07.2022

План восстановления Украины оценили в 750 миллиардов долларов

Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что план восстановления Украины оценивается в 750 миллиардов долларов, основным источником, по его убеждению, должны... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T16:39

2022-07-04T16:39

2022-07-04T16:39

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украина

экономика

россия

денис шмыгаль

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что план восстановления Украины оценивается в 750 миллиардов долларов, основным источником, по его убеждению, должны стать конфискованные активы России."Кто должен заплатить за план восстановления, который уже сейчас оценивается в 750 миллиардов долларов? Мы считаем, что ключевым источником восстановления должны быть конфискованные активы РФ и российских олигархов. Замороженные активы РФ по разным оценкам составляют от 300 до 500 миллиардов долларов. Часть стран уже начали процесс не просто заморозки, а и конфискации этих активов", - сказал Шмыгаль в видеообращении на международной конференции по восстановлению Украины в Лугано.По его словам, другие источники восстановления – это гранты и льготные кредиты международных финансовых организаций и стран-партнеров, инвестиции, а также бюджет страны.

https://ria.ru/20220704/konfiskatsiya-1800021515.html

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, экономика, россия, денис шмыгаль