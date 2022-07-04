https://ria.ru/20220704/voda-1800776909.html

Власти: последние 10 лет качество водных объектов Москвы только улучшается

Власти: последние 10 лет качество водных объектов Москвы только улучшается - РИА Новости, 06.07.2022

Власти: последние 10 лет качество водных объектов Москвы только улучшается

За последние 10 лет качество водных объектов Москвы только улучшается, сообщил в интервью РИА Новости глава столичного департамента природопользования и охраны... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-04T10:31

2022-07-04T10:31

2022-07-06T18:26

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городское хозяйство москвы

общество

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. За последние 10 лет качество водных объектов Москвы только улучшается, сообщил в интервью РИА Новости глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский."У нас за последние 10 лет качество водных объектов только улучшается. Так, в центральной части города в водных объектах отмечается снижение содержания нефтепродуктов и металлов почти вдвое. На 35% сократилось содержание аммонийного азота в нижнем течении Москвы-реки. Анализ индекса загрязненности воды свидетельствует об улучшении качества воды в малых реках – притоках Москвы-реки. В сравнении с 2012 годом в пяти из 14 контролируемых устьев притоков класс качества воды повысился", - сказал Кульбачевский.Глава департамента добавил, что очень много мероприятий проводит город – по очистке водоохранных зон, благоустройству, применению новых технологий в уборке города. Кроме того, благодаря модернизации очистных сооружений показатели за 10 лет на порядок выросли.Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

https://ria.ru/20220704/moskva-1800757170.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, общество