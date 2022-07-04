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Власти: последние 10 лет качество водных объектов Москвы только улучшается - РИА Новости, 06.07.2022
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Власти: последние 10 лет качество водных объектов Москвы только улучшается
Власти: последние 10 лет качество водных объектов Москвы только улучшается - РИА Новости, 06.07.2022
Власти: последние 10 лет качество водных объектов Москвы только улучшается
За последние 10 лет качество водных объектов Москвы только улучшается, сообщил в интервью РИА Новости глава столичного департамента природопользования и охраны... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-04T10:31
2022-07-06T18:26
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
общество
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. За последние 10 лет качество водных объектов Москвы только улучшается, сообщил в интервью РИА Новости глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский."У нас за последние 10 лет качество водных объектов только улучшается. Так, в центральной части города в водных объектах отмечается снижение содержания нефтепродуктов и металлов почти вдвое. На 35% сократилось содержание аммонийного азота в нижнем течении Москвы-реки. Анализ индекса загрязненности воды свидетельствует об улучшении качества воды в малых реках – притоках Москвы-реки. В сравнении с 2012 годом в пяти из 14 контролируемых устьев притоков класс качества воды повысился", - сказал Кульбачевский.Глава департамента добавил, что очень много мероприятий проводит город – по очистке водоохранных зон, благоустройству, применению новых технологий в уборке города. Кроме того, благодаря модернизации очистных сооружений показатели за 10 лет на порядок выросли.Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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городское хозяйство москвы, общество
10:31 04.07.2022 (обновлено: 18:26 06.07.2022)
 

Власти: последние 10 лет качество водных объектов Москвы только улучшается

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРабота ГУП "Мосводосток" по очистке реки
Работа ГУП Мосводосток по очистке реки - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Работа ГУП "Мосводосток" по очистке реки . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. За последние 10 лет качество водных объектов Москвы только улучшается, сообщил в интервью РИА Новости глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
"У нас за последние 10 лет качество водных объектов только улучшается. Так, в центральной части города в водных объектах отмечается снижение содержания нефтепродуктов и металлов почти вдвое. На 35% сократилось содержание аммонийного азота в нижнем течении Москвы-реки. Анализ индекса загрязненности воды свидетельствует об улучшении качества воды в малых реках – притоках Москвы-реки. В сравнении с 2012 годом в пяти из 14 контролируемых устьев притоков класс качества воды повысился", - сказал Кульбачевский.
Глава департамента добавил, что очень много мероприятий проводит город – по очистке водоохранных зон, благоустройству, применению новых технологий в уборке города. Кроме того, благодаря модернизации очистных сооружений показатели за 10 лет на порядок выросли.
Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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4 июля, 08:45Москва Сегодня: мегаполис для жизни
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