https://ria.ru/20220704/vetnam-1800069729.html
Из Приморья запустят авиарейсы во Вьетнам
Из Приморья запустят авиарейсы во Вьетнам - РИА Новости, 05.07.2022
Из Приморья запустят авиарейсы во Вьетнам
Губернатор Приморья Олег Кожемяко и генеральный консул Вьетнама Нгуен Данг Хиен во Владивостоке договорились о возможном открытии прямых туристических... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-04T15:59
2022-07-04T15:59
2022-07-05T04:12
туризм
туризм
вьетнам
владивосток
приморский край
fesco
новости - туризм
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156339/72/1563397263_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_88cb05ea6e4b4b1258d52db961376c7f.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 июл – РИА Новости. Губернатор Приморья Олег Кожемяко и генеральный консул Вьетнама Нгуен Данг Хиен во Владивостоке договорились о возможном открытии прямых туристических авиарейсов в эту страну, сообщает региональное правительство.Нгуен Данг Хиен отметил, что Вьетнам практически полностью взял под контроль эпидемиологическую ситуацию, связанную с коронавирусом. Деловая активность страны вернулась к нормальному состоянию."У нас есть хорошие перспективы для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества по различным направлениям, экспорту и импорту продуктов. Готовы раскрывать весь наш потенциал, налаживать туристические связи, открывать авиарейсы между Приморским краем и Вьетнамом", – приводятся слова Кожемяко.По данным властей Приморья, Нгуен Данг Хиен выразил уверенность, что туристические авиарейсы будут запущены в ближайшем будущем."С каждым днем отношения между Россией и Социалистической Республикой Вьетнам развиваются и укрепляются посредством обмена делегациями и инвестиционного сотрудничества в сфере политики безопасности, обороны, образования и других. В мае этого года судоходная компания FESCO запустила регулярную морскую линию, соединяющую порты Владивостока с портами Вьетнама. Это будет способствовать увеличению товарооборота между нашими странами", – добавил генконсул.
https://ria.ru/20220518/vetnam-1789202110.html
вьетнам
владивосток
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156339/72/1563397263_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_31b6984813a2334bfc71c9e86b4119b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, вьетнам, владивосток, приморский край, fesco, новости - туризм, туристы, отдых на море
15:59 04.07.2022 (обновлено: 04:12 05.07.2022)
Из Приморья запустят авиарейсы во Вьетнам
Прямые туристические авиарейсы планируют открыть из Приморья во Вьетнам
ВЛАДИВОСТОК, 4 июл – РИА Новости. Губернатор Приморья Олег Кожемяко и генеральный консул Вьетнама Нгуен Данг Хиен во Владивостоке договорились о возможном открытии прямых туристических авиарейсов в эту страну, сообщает региональное правительство.
Нгуен Данг Хиен отметил, что Вьетнам практически полностью взял под контроль эпидемиологическую ситуацию, связанную с коронавирусом. Деловая активность страны вернулась к нормальному состоянию.
"У нас есть хорошие перспективы для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества по различным направлениям, экспорту и импорту продуктов. Готовы раскрывать весь наш потенциал, налаживать туристические связи, открывать авиарейсы между Приморским краем и Вьетнамом", – приводятся слова Кожемяко.
По данным властей Приморья, Нгуен Данг Хиен выразил уверенность, что туристические авиарейсы будут запущены в ближайшем будущем.
"С каждым днем отношения между Россией и Социалистической Республикой Вьетнам развиваются и укрепляются посредством обмена делегациями и инвестиционного сотрудничества в сфере политики безопасности, обороны, образования и других. В мае этого года судоходная компания FESCO запустила регулярную морскую линию, соединяющую порты Владивостока с портами Вьетнама. Это будет способствовать увеличению товарооборота между нашими странами", – добавил генконсул.