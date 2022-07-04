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Из Приморья запустят авиарейсы во Вьетнам - РИА Новости, 05.07.2022
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Туризм
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Из Приморья запустят авиарейсы во Вьетнам
Из Приморья запустят авиарейсы во Вьетнам - РИА Новости, 05.07.2022
Из Приморья запустят авиарейсы во Вьетнам
Губернатор Приморья Олег Кожемяко и генеральный консул Вьетнама Нгуен Данг Хиен во Владивостоке договорились о возможном открытии прямых туристических... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-04T15:59
2022-07-05T04:12
туризм
туризм
вьетнам
владивосток
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 4 июл – РИА Новости. Губернатор Приморья Олег Кожемяко и генеральный консул Вьетнама Нгуен Данг Хиен во Владивостоке договорились о возможном открытии прямых туристических авиарейсов в эту страну, сообщает региональное правительство.Нгуен Данг Хиен отметил, что Вьетнам практически полностью взял под контроль эпидемиологическую ситуацию, связанную с коронавирусом. Деловая активность страны вернулась к нормальному состоянию."У нас есть хорошие перспективы для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества по различным направлениям, экспорту и импорту продуктов. Готовы раскрывать весь наш потенциал, налаживать туристические связи, открывать авиарейсы между Приморским краем и Вьетнамом", – приводятся слова Кожемяко.По данным властей Приморья, Нгуен Данг Хиен выразил уверенность, что туристические авиарейсы будут запущены в ближайшем будущем."С каждым днем отношения между Россией и Социалистической Республикой Вьетнам развиваются и укрепляются посредством обмена делегациями и инвестиционного сотрудничества в сфере политики безопасности, обороны, образования и других. В мае этого года судоходная компания FESCO запустила регулярную морскую линию, соединяющую порты Владивостока с портами Вьетнама. Это будет способствовать увеличению товарооборота между нашими странами", – добавил генконсул.
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туризм, вьетнам, владивосток, приморский край, fesco, новости - туризм, туристы, отдых на море
15:59 04.07.2022 (обновлено: 04:12 05.07.2022)
 
Из Приморья запустят авиарейсы во Вьетнам

Прямые туристические авиарейсы планируют открыть из Приморья во Вьетнам

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкСамая длинная в мире канатная дорога на острове Фокуок во Вьетнаме
Самая длинная в мире канатная дорога на острове Фокуок во Вьетнаме - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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ВЛАДИВОСТОК, 4 июл – РИА Новости. Губернатор Приморья Олег Кожемяко и генеральный консул Вьетнама Нгуен Данг Хиен во Владивостоке договорились о возможном открытии прямых туристических авиарейсов в эту страну, сообщает региональное правительство.
Нгуен Данг Хиен отметил, что Вьетнам практически полностью взял под контроль эпидемиологическую ситуацию, связанную с коронавирусом. Деловая активность страны вернулась к нормальному состоянию.
"У нас есть хорошие перспективы для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества по различным направлениям, экспорту и импорту продуктов. Готовы раскрывать весь наш потенциал, налаживать туристические связи, открывать авиарейсы между Приморским краем и Вьетнамом", – приводятся слова Кожемяко.
По данным властей Приморья, Нгуен Данг Хиен выразил уверенность, что туристические авиарейсы будут запущены в ближайшем будущем.
"С каждым днем отношения между Россией и Социалистической Республикой Вьетнам развиваются и укрепляются посредством обмена делегациями и инвестиционного сотрудничества в сфере политики безопасности, обороны, образования и других. В мае этого года судоходная компания FESCO запустила регулярную морскую линию, соединяющую порты Владивостока с портами Вьетнама. Это будет способствовать увеличению товарооборота между нашими странами", – добавил генконсул.
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