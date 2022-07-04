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Из Приморья запустят авиарейсы во Вьетнам

Из Приморья запустят авиарейсы во Вьетнам - РИА Новости, 05.07.2022

Из Приморья запустят авиарейсы во Вьетнам

Губернатор Приморья Олег Кожемяко и генеральный консул Вьетнама Нгуен Данг Хиен во Владивостоке договорились о возможном открытии прямых туристических... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-04T15:59

2022-07-04T15:59

2022-07-05T04:12

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ВЛАДИВОСТОК, 4 июл – РИА Новости. Губернатор Приморья Олег Кожемяко и генеральный консул Вьетнама Нгуен Данг Хиен во Владивостоке договорились о возможном открытии прямых туристических авиарейсов в эту страну, сообщает региональное правительство.Нгуен Данг Хиен отметил, что Вьетнам практически полностью взял под контроль эпидемиологическую ситуацию, связанную с коронавирусом. Деловая активность страны вернулась к нормальному состоянию."У нас есть хорошие перспективы для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества по различным направлениям, экспорту и импорту продуктов. Готовы раскрывать весь наш потенциал, налаживать туристические связи, открывать авиарейсы между Приморским краем и Вьетнамом", – приводятся слова Кожемяко.По данным властей Приморья, Нгуен Данг Хиен выразил уверенность, что туристические авиарейсы будут запущены в ближайшем будущем."С каждым днем отношения между Россией и Социалистической Республикой Вьетнам развиваются и укрепляются посредством обмена делегациями и инвестиционного сотрудничества в сфере политики безопасности, обороны, образования и других. В мае этого года судоходная компания FESCO запустила регулярную морскую линию, соединяющую порты Владивостока с портами Вьетнама. Это будет способствовать увеличению товарооборота между нашими странами", – добавил генконсул.

https://ria.ru/20220518/vetnam-1789202110.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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