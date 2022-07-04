https://ria.ru/20220704/venesuela-1800182124.html

Авиакомпания Венесуэлы будет чаще летать в Россию

Авиакомпания Венесуэлы будет чаще летать в Россию - РИА Новости, 04.07.2022

Авиакомпания Венесуэлы будет чаще летать в Россию

Росавиация опубликовала документ, согласно которому Национальным институтом гражданской авиации Венесуэлы авиакомпания Conviasa назначается для выполнения... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T18:34

2022-07-04T18:34

2022-07-04T18:34

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Росавиация опубликовала документ, согласно которому Национальным институтом гражданской авиации Венесуэлы авиакомпания Conviasa назначается для выполнения регулярных пассажирских, грузовых и почтовых рейсов в Россию и обратно.Планируется, что перевозчик будет два раза в неделю летать по маршруту Каракас — Москва и с такой же частотой Порламар — Москва.Сейчас Conviasa выполняет рейсы из Каракаса в Москву раз в две недели.

https://ria.ru/20220518/venesuela-1789171813.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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