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Авиакомпания Венесуэлы будет чаще летать в Россию - РИА Новости, 04.07.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220704/venesuela-1800182124.html
Авиакомпания Венесуэлы будет чаще летать в Россию
Авиакомпания Венесуэлы будет чаще летать в Россию - РИА Новости, 04.07.2022
Авиакомпания Венесуэлы будет чаще летать в Россию
Росавиация опубликовала документ, согласно которому Национальным институтом гражданской авиации Венесуэлы авиакомпания Conviasa назначается для выполнения... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T18:34
2022-07-04T18:34
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Росавиация опубликовала документ, согласно которому Национальным институтом гражданской авиации Венесуэлы авиакомпания Conviasa назначается для выполнения регулярных пассажирских, грузовых и почтовых рейсов в Россию и обратно.Планируется, что перевозчик будет два раза в неделю летать по маршруту Каракас — Москва и с такой же частотой Порламар — Москва.Сейчас Conviasa выполняет рейсы из Каракаса в Москву раз в две недели.
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туризм, москва, каракас, венесуэла, новости - туризм, туристы, куда можно лететь, отдых на море
18:34 04.07.2022
 
Авиакомпания Венесуэлы будет чаще летать в Россию

Венесуэльская авиакомпания Conviasa увеличит частоту авиарейсов из Каракаса в Москву

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийКаракас
Каракас - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Росавиация опубликовала документ, согласно которому Национальным институтом гражданской авиации Венесуэлы авиакомпания Conviasa назначается для выполнения регулярных пассажирских, грузовых и почтовых рейсов в Россию и обратно.
Планируется, что перевозчик будет два раза в неделю летать по маршруту Каракас — Москва и с такой же частотой Порламар — Москва.
Сейчас Conviasa выполняет рейсы из Каракаса в Москву раз в две недели.
Каракас - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 11:34Туризм
В Венесуэле отметили первую годовщину начала авиасообщения с Россией
 
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