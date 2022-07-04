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В МИД прокомментировали ситуацию в Узбекистане - РИА Новости, 04.07.2022
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В МИД прокомментировали ситуацию в Узбекистане
В МИД прокомментировали ситуацию в Узбекистане - РИА Новости, 04.07.2022
В МИД прокомментировали ситуацию в Узбекистане
Пострадавших в результате беспорядков в Узбекистане россиян нет, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T16:44
2022-07-04T16:57
узбекистан
россия
в мире
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Пострадавших в результате беспорядков в Узбекистане россиян нет, заявили в МИД РФ."По информации посольства России, на текущий момент пострадавших российских граждан в Каракалпакстане не выявлено", - говорится сообщении, опубликованном на сайте ведомства."По информации посольства России, на текущий момент пострадавших российских граждан в Каракалпакстане не выявлено", - говорится сообщении, опубликованном на сайте ведомства.В Нукусе, столице Каракалпакстана, 1 июля прошла незаконная демонстрация из-за вносимых поправок в конституцию Узбекистана. По данным МВД Узбекистана, общественный порядок в Каракалпакстане восстановлен. По данным местных властей, задержана группа организаторов беспорядков, которая пыталась захватить органы власти региона. Позднее президент Шавкат Мирзиеев ввел в Каракалпакстане режим чрезвычайного положения с 3 июля по 2 августа, а также комендантский час с 19.00 мск до 5.00 мск на указанный период. В воскресенье президент Узбекистана заявил, что из-за беспорядков есть жертвы среди мирного населения и сотрудников правоохранительных органов. В ходе селектора было отмечено, что обстановка в Каракалпакии стабилизировалась и возвращается в нормальное русло.Законодательная (нижняя) палата парламента Узбекистана в понедельник на заседании проголосовала за сохранение в конституции страны пунктов о суверенитете республики Каракалпакстан.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле считают события в Каракалпакии внутренним делом Узбекистана. Несомненно, имеющиеся проблемы будут урегулированы при активной работе руководства республики, добавил Песков.Источник в МИД РФ также рассказал РИА Новости, что Москва считает события в Каракалпакстане внутренним делом Узбекистана, ситуация под контролем. По его словам "власти действуют грамотно, с уважением к своему народу". Сил не допустить провокаций достаточно, подчеркнули источник в российском МИД.
https://ria.ru/20220703/nukus-1799914361.html
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узбекистан, россия, в мире
16:44 04.07.2022 (обновлено: 16:57 04.07.2022)
 
В МИД прокомментировали ситуацию в Узбекистане

В МИД выступили за решение ситуации в Узбекистане в правовом поле, а не через беспорядки

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Пострадавших в результате беспорядков в Узбекистане россиян нет, заявили в МИД РФ.
"По информации посольства России, на текущий момент пострадавших российских граждан в Каракалпакстане не выявлено", - говорится сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Город Нукус, Узбекистан - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
Вчера, 14:38
Президент Узбекистана сообщил о пострадавших из-за беспорядков в Нукусе
"По информации посольства России, на текущий момент пострадавших российских граждан в Каракалпакстане не выявлено", - говорится сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
В Нукусе, столице Каракалпакстана, 1 июля прошла незаконная демонстрация из-за вносимых поправок в конституцию Узбекистана. По данным МВД Узбекистана, общественный порядок в Каракалпакстане восстановлен. По данным местных властей, задержана группа организаторов беспорядков, которая пыталась захватить органы власти региона. Позднее президент Шавкат Мирзиеев ввел в Каракалпакстане режим чрезвычайного положения с 3 июля по 2 августа, а также комендантский час с 19.00 мск до 5.00 мск на указанный период. В воскресенье президент Узбекистана заявил, что из-за беспорядков есть жертвы среди мирного населения и сотрудников правоохранительных органов. В ходе селектора было отмечено, что обстановка в Каракалпакии стабилизировалась и возвращается в нормальное русло.
Законодательная (нижняя) палата парламента Узбекистана в понедельник на заседании проголосовала за сохранение в конституции страны пунктов о суверенитете республики Каракалпакстан.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле считают события в Каракалпакии внутренним делом Узбекистана. Несомненно, имеющиеся проблемы будут урегулированы при активной работе руководства республики, добавил Песков.
Источник в МИД РФ также рассказал РИА Новости, что Москва считает события в Каракалпакстане внутренним делом Узбекистана, ситуация под контролем. По его словам "власти действуют грамотно, с уважением к своему народу". Сил не допустить провокаций достаточно, подчеркнули источник в российском МИД.
Здание сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан в Ташкенте - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
08:53
Поправки к конституции Узбекистана сохранят суверенитет Каракалпакстана
 
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