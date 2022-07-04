https://ria.ru/20220704/uzbekistan-1800150760.html

В МИД прокомментировали ситуацию в Узбекистане

В МИД прокомментировали ситуацию в Узбекистане - РИА Новости, 04.07.2022

В МИД прокомментировали ситуацию в Узбекистане

Пострадавших в результате беспорядков в Узбекистане россиян нет, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T16:44

2022-07-04T16:44

2022-07-04T16:57

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Пострадавших в результате беспорядков в Узбекистане россиян нет, заявили в МИД РФ."По информации посольства России, на текущий момент пострадавших российских граждан в Каракалпакстане не выявлено", - говорится сообщении, опубликованном на сайте ведомства."По информации посольства России, на текущий момент пострадавших российских граждан в Каракалпакстане не выявлено", - говорится сообщении, опубликованном на сайте ведомства.В Нукусе, столице Каракалпакстана, 1 июля прошла незаконная демонстрация из-за вносимых поправок в конституцию Узбекистана. По данным МВД Узбекистана, общественный порядок в Каракалпакстане восстановлен. По данным местных властей, задержана группа организаторов беспорядков, которая пыталась захватить органы власти региона. Позднее президент Шавкат Мирзиеев ввел в Каракалпакстане режим чрезвычайного положения с 3 июля по 2 августа, а также комендантский час с 19.00 мск до 5.00 мск на указанный период. В воскресенье президент Узбекистана заявил, что из-за беспорядков есть жертвы среди мирного населения и сотрудников правоохранительных органов. В ходе селектора было отмечено, что обстановка в Каракалпакии стабилизировалась и возвращается в нормальное русло.Законодательная (нижняя) палата парламента Узбекистана в понедельник на заседании проголосовала за сохранение в конституции страны пунктов о суверенитете республики Каракалпакстан.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле считают события в Каракалпакии внутренним делом Узбекистана. Несомненно, имеющиеся проблемы будут урегулированы при активной работе руководства республики, добавил Песков.Источник в МИД РФ также рассказал РИА Новости, что Москва считает события в Каракалпакстане внутренним делом Узбекистана, ситуация под контролем. По его словам "власти действуют грамотно, с уважением к своему народу". Сил не допустить провокаций достаточно, подчеркнули источник в российском МИД.

https://ria.ru/20220703/nukus-1799914361.html

https://ria.ru/20220704/karakalpakstan-1799993519.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

узбекистан, россия, в мире