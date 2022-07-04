https://ria.ru/20220704/uzbekistan-1800150760.html
В МИД прокомментировали ситуацию в Узбекистане
В МИД прокомментировали ситуацию в Узбекистане - РИА Новости, 04.07.2022
В МИД прокомментировали ситуацию в Узбекистане
Пострадавших в результате беспорядков в Узбекистане россиян нет, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T16:44
2022-07-04T16:44
2022-07-04T16:57
узбекистан
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784771682_0:198:3072:1926_1920x0_80_0_0_555eaa4e2bc2a7b710eb209c94f9f2b2.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Пострадавших в результате беспорядков в Узбекистане россиян нет, заявили в МИД РФ."По информации посольства России, на текущий момент пострадавших российских граждан в Каракалпакстане не выявлено", - говорится сообщении, опубликованном на сайте ведомства."По информации посольства России, на текущий момент пострадавших российских граждан в Каракалпакстане не выявлено", - говорится сообщении, опубликованном на сайте ведомства.В Нукусе, столице Каракалпакстана, 1 июля прошла незаконная демонстрация из-за вносимых поправок в конституцию Узбекистана. По данным МВД Узбекистана, общественный порядок в Каракалпакстане восстановлен. По данным местных властей, задержана группа организаторов беспорядков, которая пыталась захватить органы власти региона. Позднее президент Шавкат Мирзиеев ввел в Каракалпакстане режим чрезвычайного положения с 3 июля по 2 августа, а также комендантский час с 19.00 мск до 5.00 мск на указанный период. В воскресенье президент Узбекистана заявил, что из-за беспорядков есть жертвы среди мирного населения и сотрудников правоохранительных органов. В ходе селектора было отмечено, что обстановка в Каракалпакии стабилизировалась и возвращается в нормальное русло.Законодательная (нижняя) палата парламента Узбекистана в понедельник на заседании проголосовала за сохранение в конституции страны пунктов о суверенитете республики Каракалпакстан.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле считают события в Каракалпакии внутренним делом Узбекистана. Несомненно, имеющиеся проблемы будут урегулированы при активной работе руководства республики, добавил Песков.Источник в МИД РФ также рассказал РИА Новости, что Москва считает события в Каракалпакстане внутренним делом Узбекистана, ситуация под контролем. По его словам "власти действуют грамотно, с уважением к своему народу". Сил не допустить провокаций достаточно, подчеркнули источник в российском МИД.
https://ria.ru/20220703/nukus-1799914361.html
https://ria.ru/20220704/karakalpakstan-1799993519.html
узбекистан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784771682_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_7f4cf08cffbc6df55d2642ab3e31ae58.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
узбекистан, россия, в мире
16:44 04.07.2022 (обновлено: 16:57 04.07.2022)
В МИД прокомментировали ситуацию в Узбекистане
В МИД выступили за решение ситуации в Узбекистане в правовом поле, а не через беспорядки
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости.
Пострадавших в результате беспорядков в Узбекистане россиян нет, заявили
в МИД РФ.
"По информации посольства России, на текущий момент пострадавших российских граждан в Каракалпакстане не выявлено", - говорится сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
"По информации посольства России, на текущий момент пострадавших российских граждан в Каракалпакстане не выявлено", - говорится сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
В Нукусе, столице Каракалпакстана, 1 июля прошла незаконная демонстрация из-за вносимых поправок в конституцию Узбекистана. По данным МВД Узбекистана, общественный порядок в Каракалпакстане восстановлен. По данным местных властей, задержана группа организаторов беспорядков, которая пыталась захватить органы власти региона. Позднее президент Шавкат Мирзиеев
ввел в Каракалпакстане режим чрезвычайного положения с 3 июля по 2 августа, а также комендантский час с 19.00 мск до 5.00 мск на указанный период. В воскресенье президент Узбекистана заявил, что из-за беспорядков есть жертвы среди мирного населения и сотрудников правоохранительных органов. В ходе селектора было отмечено, что обстановка в Каракалпакии стабилизировалась и возвращается в нормальное русло.
Законодательная (нижняя) палата парламента Узбекистана в понедельник на заседании проголосовала за сохранение в конституции страны пунктов о суверенитете республики Каракалпакстан.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле считают события в Каракалпакии внутренним делом Узбекистана. Несомненно, имеющиеся проблемы будут урегулированы при активной работе руководства республики, добавил Песков.
Источник в МИД РФ также рассказал РИА Новости, что Москва
считает события в Каракалпакстане
внутренним делом Узбекистана
, ситуация под контролем. По его словам "власти действуют грамотно, с уважением к своему народу". Сил не допустить провокаций достаточно, подчеркнули источник в российском МИД.