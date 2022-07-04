https://ria.ru/20220704/uzbekistan-1800063014.html

В Кремле события в Каракалпакии назвали внутренним делом Узбекистана

В Кремле события в Каракалпакии назвали внутренним делом Узбекистана - РИА Новости, 04.07.2022

В Кремле события в Каракалпакии назвали внутренним делом Узбекистана

События в Каракалпакии – внутреннее дело Узбекистана, в Кремле не сомневаются, что проблемы будут урегулированы при активной работе руководства, заявил... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T12:24

2022-07-04T12:24

2022-07-04T12:30

в мире

шавкат мирзиеев

узбекистан

россия

каракалпакстан

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603266155_0:298:3109:2047_1920x0_80_0_0_291ba4a33cd9c295fe1eae007c9f5017.jpg

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. События в Каракалпакии – внутреннее дело Узбекистана, в Кремле не сомневаются, что проблемы будут урегулированы при активной работе руководства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Узбекистан – это наш союзник, это дружественная страна, это наш очень важный партнер. Все, что происходит в Узбекистане, является внутренним делом этой страны, и мы не сомневаемся, что при активной работе руководства республики имеющиеся проблемы будут урегулированы", - сказал Песков журналистам.В административном центре Каракалпакии Нукусе 1 июля прошла незаконная демонстрация из-за вносимых поправок в конституцию Узбекистана. По данным МВД Узбекистана, общественный порядок был восстановлен. На следующий день власти региона заявили, что задержана группа организаторов беспорядков, которая пыталась захватить органы власти региона. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ввел в Каракалпакстане режим чрезвычайного положения с 3 июля по 2 августа, а также и комендантский час с 19.00 мск до 05.00 мск. В воскресенье Мирзиёев провел видеоселекторное совещание со всеми районами Каракалпакии. Он заявил, что в ходе беспорядков в Нукусе есть жертвы среди мирного населения и правоохранителей. В ходе селектора было отмечено, что обстановка в Каракалпакии стабилизировалась и возвращается в нормальное русло.Мирзиёев 2 июля в ходе поездки в Нукус предложил сохранить в действующей конституции страны пункты о суверенитете Каракалпакии, а также о праве республики на выход из состава Узбекистана. Депутаты парламента Узбекистана в понедельник единогласно проголосовали за сохранение статей 70, 71, 72, 73, 74, 75 конституции Узбекистана в текущей редакции.Республика Каракалпакстан с населением около 2 миллионов человек расположена на северо-западе Узбекистана и является крупнейшим регионом страны, занимая порядка 40% ее территории. В 1990-е годы был подписан договор о ее вхождении в состав Узбекистана в статусе суверенной республики с правом выхода на основании референдума и с двумя языками - каракалпакским и узбекским.Москва считает события в Каракалпакстане внутренним делом Узбекистана, ситуация под контролем, заявил ранее РИА Новости источник в МИД РФ. По его словам "власти действуют грамотно, с уважением к своему народу". Сил не допустить провокаций достаточно, подчеркнул источник в российском МИД.

https://ria.ru/20220704/karakalpakstan-1799993519.html

https://ria.ru/20220704/uzbekistan-1799993695.html

узбекистан

россия

каракалпакстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, шавкат мирзиеев, узбекистан, россия, каракалпакстан, дмитрий песков