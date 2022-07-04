https://ria.ru/20220704/uzbekistan-1799993695.html

В Узбекистане продлили обсуждение поправок в конституцию

В Узбекистане продлили обсуждение поправок в конституцию - РИА Новости, 04.07.2022

В Узбекистане продлили обсуждение поправок в конституцию

Законодательная (нижняя) палата парламента Узбекистана на заседании в понедельник проголосовала за продление срока всенародного обсуждения проекта поправок в... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T08:53

2022-07-04T08:53

2022-07-04T09:55

в мире

шавкат мирзиеев

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 4 июл – РИА Новости. Законодательная (нижняя) палата парламента Узбекистана на заседании в понедельник проголосовала за продление срока всенародного обсуждения проекта поправок в конституцию на десять дней, до 15 июля.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в конце июня предложил провести референдум по изменениям в конституцию. В конце мая парламент создал конституционную комиссию по разработке поправок. В конце июня проект конституционного закона о поправках был внесен на рассмотрение в законодательную палату, одобрен в первом чтении и опубликован для всенародного обсуждения. По решению парламента всенародное обсуждение проекта должно было продлиться по 4 июля включительно, затем законопроект предполагалось вынести на референдум. Проект закона предусматривает более 200 изменений в 64 статьи конституции.Депутаты парламента единогласно проголосовали за продление сроков всенародного обсуждения законопроекта о внесении изменений в конституцию до 15 июля, следуют данные голосования в онлайн-режиме."Повышение активности граждан в выражении мнений по проекту Конституционного закона, увеличение количества поступающих предложений обуславливают необходимость продления срока всенародного обсуждения", - говорится в сообщении в Telegram-канале нижней палаты.Мирзиеев в минувшую субботу в ходе визита в Нукус, столицу республики Каракалпакстан на северо-западе Узбекистана, заявил, что проект закона о поправках в конституцию после всенародного обсуждения будет дорабатываться, только после этого его вынесут на референдум.

https://ria.ru/20220704/karakalpakstan-1799993519.html

https://ria.ru/20220703/uzbekistan-1799867494.html

узбекистан

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, шавкат мирзиеев, узбекистан