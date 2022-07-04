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В Узбекистане продлили обсуждение поправок в конституцию - РИА Новости, 04.07.2022
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В Узбекистане продлили обсуждение поправок в конституцию
В Узбекистане продлили обсуждение поправок в конституцию - РИА Новости, 04.07.2022
В Узбекистане продлили обсуждение поправок в конституцию
Законодательная (нижняя) палата парламента Узбекистана на заседании в понедельник проголосовала за продление срока всенародного обсуждения проекта поправок в... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T08:53
2022-07-04T09:55
в мире
шавкат мирзиеев
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 4 июл – РИА Новости. Законодательная (нижняя) палата парламента Узбекистана на заседании в понедельник проголосовала за продление срока всенародного обсуждения проекта поправок в конституцию на десять дней, до 15 июля.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в конце июня предложил провести референдум по изменениям в конституцию. В конце мая парламент создал конституционную комиссию по разработке поправок. В конце июня проект конституционного закона о поправках был внесен на рассмотрение в законодательную палату, одобрен в первом чтении и опубликован для всенародного обсуждения. По решению парламента всенародное обсуждение проекта должно было продлиться по 4 июля включительно, затем законопроект предполагалось вынести на референдум. Проект закона предусматривает более 200 изменений в 64 статьи конституции.Депутаты парламента единогласно проголосовали за продление сроков всенародного обсуждения законопроекта о внесении изменений в конституцию до 15 июля, следуют данные голосования в онлайн-режиме."Повышение активности граждан в выражении мнений по проекту Конституционного закона, увеличение количества поступающих предложений обуславливают необходимость продления срока всенародного обсуждения", - говорится в сообщении в Telegram-канале нижней палаты.Мирзиеев в минувшую субботу в ходе визита в Нукус, столицу республики Каракалпакстан на северо-западе Узбекистана, заявил, что проект закона о поправках в конституцию после всенародного обсуждения будет дорабатываться, только после этого его вынесут на референдум.
https://ria.ru/20220704/karakalpakstan-1799993519.html
https://ria.ru/20220703/uzbekistan-1799867494.html
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в мире, шавкат мирзиеев, узбекистан
08:53 04.07.2022 (обновлено: 09:55 04.07.2022)
 
В Узбекистане продлили обсуждение поправок в конституцию

Парламент Узбекистана продлил обсуждение поправок в конституцию до 15 июля

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЗдание Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан в Ташкенте
Здание Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан в Ташкенте - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Здание Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан в Ташкенте. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 4 июл – РИА Новости. Законодательная (нижняя) палата парламента Узбекистана на заседании в понедельник проголосовала за продление срока всенародного обсуждения проекта поправок в конституцию на десять дней, до 15 июля.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в конце июня предложил провести референдум по изменениям в конституцию. В конце мая парламент создал конституционную комиссию по разработке поправок. В конце июня проект конституционного закона о поправках был внесен на рассмотрение в законодательную палату, одобрен в первом чтении и опубликован для всенародного обсуждения. По решению парламента всенародное обсуждение проекта должно было продлиться по 4 июля включительно, затем законопроект предполагалось вынести на референдум. Проект закона предусматривает более 200 изменений в 64 статьи конституции.
Здание сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан в Ташкенте - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
08:53
Поправки к конституции Узбекистана сохранят суверенитет Каракалпакстана
Депутаты парламента единогласно проголосовали за продление сроков всенародного обсуждения законопроекта о внесении изменений в конституцию до 15 июля, следуют данные голосования в онлайн-режиме.
"Повышение активности граждан в выражении мнений по проекту Конституционного закона, увеличение количества поступающих предложений обуславливают необходимость продления срока всенародного обсуждения", - говорится в сообщении в Telegram-канале нижней палаты.
Мирзиеев в минувшую субботу в ходе визита в Нукус, столицу республики Каракалпакстан на северо-западе Узбекистана, заявил, что проект закона о поправках в конституцию после всенародного обсуждения будет дорабатываться, только после этого его вынесут на референдум.
Город Нукус - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
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