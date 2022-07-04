08:53 04.07.2022 (обновлено: 09:55 04.07.2022)
В Узбекистане продлили обсуждение поправок в конституцию
Парламент Узбекистана продлил обсуждение поправок в конституцию до 15 июля
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЗдание Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан в Ташкенте
Здание Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан в Ташкенте. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 4 июл – РИА Новости. Законодательная (нижняя) палата парламента Узбекистана на заседании в понедельник проголосовала за продление срока всенародного обсуждения проекта поправок в конституцию на десять дней, до 15 июля.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в конце июня предложил провести референдум по изменениям в конституцию. В конце мая парламент создал конституционную комиссию по разработке поправок. В конце июня проект конституционного закона о поправках был внесен на рассмотрение в законодательную палату, одобрен в первом чтении и опубликован для всенародного обсуждения. По решению парламента всенародное обсуждение проекта должно было продлиться по 4 июля включительно, затем законопроект предполагалось вынести на референдум. Проект закона предусматривает более 200 изменений в 64 статьи конституции.
Депутаты парламента единогласно проголосовали за продление сроков всенародного обсуждения законопроекта о внесении изменений в конституцию до 15 июля, следуют данные голосования в онлайн-режиме.
"Повышение активности граждан в выражении мнений по проекту Конституционного закона, увеличение количества поступающих предложений обуславливают необходимость продления срока всенародного обсуждения", - говорится в сообщении в Telegram-канале нижней палаты.
Мирзиеев в минувшую субботу в ходе визита в Нукус, столицу республики Каракалпакстан на северо-западе Узбекистана, заявил, что проект закона о поправках в конституцию после всенародного обсуждения будет дорабатываться, только после этого его вынесут на референдум.