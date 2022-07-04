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В Киеве предложили создать офисы восстановления Украины в разных странах - РИА Новости, 04.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В Киеве предложили создать офисы восстановления Украины в разных странах
В Киеве предложили создать офисы восстановления Украины в разных странах - РИА Новости, 04.07.2022
В Киеве предложили создать офисы восстановления Украины в разных странах
Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что планируется создать офисы по восстановлению Украины в разных странах, но с центральным в Киеве. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T18:01
2022-07-04T18:01
специальная военная операция на украине
украина
киев
россия
в мире
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что планируется создать офисы по восстановлению Украины в разных странах, но с центральным в Киеве.Ранее Шмыгаль заявил, что на восстановление Украины необходимо 750 миллиардов долларов, основным источником финансирования, по его мнению, должны стать конфискованные активы РФ."Наша команда предлагает создать несколько офисов восстановления Украины, чтобы одновременно вести эффективную скоординированную работу. Главный офис должен быть в Киеве, филиалы будут в Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе, в других местах, где партнеры захотят создать такие офисы", - сказал Шмыгаль в видеообращении на международной конференции по восстановлению Украины в Лугано.
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украина, киев, россия, в мире
18:01 04.07.2022
 
В Киеве предложили создать офисы восстановления Украины в разных странах

Премьер Украины Шмыгаль: нужно создать офисы восстановления Украины в Вашингтоне, Лондоне

© AP Photo / Efrem LukatskyСамый большой флаг Украины в Киеве
Самый большой флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Самый большой флаг Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что планируется создать офисы по восстановлению Украины в разных странах, но с центральным в Киеве.
Ранее Шмыгаль заявил, что на восстановление Украины необходимо 750 миллиардов долларов, основным источником финансирования, по его мнению, должны стать конфискованные активы РФ.
"Наша команда предлагает создать несколько офисов восстановления Украины, чтобы одновременно вести эффективную скоординированную работу. Главный офис должен быть в Киеве, филиалы будут в Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе, в других местах, где партнеры захотят создать такие офисы", - сказал Шмыгаль в видеообращении на международной конференции по восстановлению Украины в Лугано.
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