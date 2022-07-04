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Премьер Чехии призвал Европу помогать Украине обновляться - РИА Новости, 04.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220704/ukraina-1800169127.html
Премьер Чехии призвал Европу помогать Украине обновляться
Премьер Чехии призвал Европу помогать Украине обновляться - РИА Новости, 04.07.2022
Премьер Чехии призвал Европу помогать Украине обновляться
Европа заранее должна подготовиться к помощи Украине в процессе ее обновления, заявил в понедельник, при открытии международной конференции, посвященной этому... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T17:45
2022-07-04T17:47
специальная военная операция на украине
в мире
чехия
украина
евросоюз
петр фиала
ситуация в днр и лнр
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ПРАГА, 4 июл – РИА Новости. Европа заранее должна подготовиться к помощи Украине в процессе ее обновления, заявил в понедельник, при открытии международной конференции, посвященной этому вопросу, премьер Чехии Петр Фиала. Конференция проходит в швейцарском городе Лугано и продлится два дня."Честно говоря, я не знаю, когда можно будет начать полномасштабную реконструкцию Украины, но точно знаю, что мы заранее должны быть к этому готовы. Собственно, мы уже можем начать восстановление некоторых разрушенных городов, чтобы люди могли вернуться в свои дома", - сказал премьер Чехии, которая с 1 июля председательствует в Евросоюзе. Ранее Фиала заявлял, что всесторонняя помощь Украине, в том числе, в процессе ее послевоенного восстановления, станет, наряду с решением энергетических проблем, главным приоритетом полугодового председательства Чехии в ЕС.В работе конференции в Лугано принимают участие политики из примерно 40 стран, а также представители международных организаций и крупных компаний. Фактически речь идет о создании нового "плана Маршалла", подобного тому, что действовал для восстановления европейских стран после Второй мировой войны.
https://ria.ru/20220703/ukraina-1799913050.html
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в мире, чехия, украина, евросоюз, петр фиала, ситуация в днр и лнр
17:45 04.07.2022 (обновлено: 17:47 04.07.2022)
 
Премьер Чехии призвал Европу помогать Украине обновляться

Премьер Чехии Фиала призвал Европу подготовиться к помощи Украине в процессе ее обновления

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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ПРАГА, 4 июл – РИА Новости. Европа заранее должна подготовиться к помощи Украине в процессе ее обновления, заявил в понедельник, при открытии международной конференции, посвященной этому вопросу, премьер Чехии Петр Фиала. Конференция проходит в швейцарском городе Лугано и продлится два дня.
"Честно говоря, я не знаю, когда можно будет начать полномасштабную реконструкцию Украины, но точно знаю, что мы заранее должны быть к этому готовы. Собственно, мы уже можем начать восстановление некоторых разрушенных городов, чтобы люди могли вернуться в свои дома", - сказал премьер Чехии, которая с 1 июля председательствует в Евросоюзе. Ранее Фиала заявлял, что всесторонняя помощь Украине, в том числе, в процессе ее послевоенного восстановления, станет, наряду с решением энергетических проблем, главным приоритетом полугодового председательства Чехии в ЕС.
В работе конференции в Лугано принимают участие политики из примерно 40 стран, а также представители международных организаций и крупных компаний. Фактически речь идет о создании нового "плана Маршалла", подобного тому, что действовал для восстановления европейских стран после Второй мировой войны.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЧехияУкраинаЕвросоюзПетр ФиалаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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