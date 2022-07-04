МВД Украины предложило штрафовать за нарушение комендантского часа
Глава МВД Украины Монастырский предложил штрафовать за нарушение комендантского часа
Денис Монастырский. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Украинские правоохранители считают, что нарушителей комендантского часа следует штрафовать, сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире телемарафона в понедельник.
"Не все соблюдают условия комендантского часа, и это вопрос к нашим законодателям, чтобы была установлена надлежащая ответственность за нарушение. Речь идет об административной ответственности", - сказал он. По его словам, комендантский час на Украине пока не собираются отменять даже на тех территориях, где не ведутся боевые действия.
"Сейчас в кодексе об административных правонарушениях не предусмотрена ответственность за нарушение комендантского часа, наказание возможно только за отказ выполнять законное распоряжение или требования патруля. Проект закона о внесении соответствующих изменений в кодекс зарегистрирован в Раде в мае, но пока не принят", - уточнил он. Известно, что лица, которые находятся на улице в запрещенное время, могут считаться членами диверсионно-разведывательных групп.
Днем ранее депутат Верховной рады Украины Николай Княжицкий сообщил, что в некоторых церквях Львова перед воскресным богослужением верующим призывного возраста вручили повестки в военкомат.
Тем временем в службе украинских сухопутных войск заявили, что нарушитель, который не явится по вызову в военное время, может быть оштрафован. Ему грозит штраф от 1700 до 3400 гривен (от 57 до 114 долларов США соответственно). За уклонение от мобилизации уголовный кодекс предусматривает лишение свободы от трех до пяти лет.