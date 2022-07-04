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В конгрессе США назвали Украину "Ираком в новой обертке с ядерной начинкой" - РИА Новости, 04.07.2022
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В конгрессе США назвали Украину "Ираком в новой обертке с ядерной начинкой"
В конгрессе США назвали Украину "Ираком в новой обертке с ядерной начинкой" - РИА Новости, 04.07.2022
В конгрессе США назвали Украину "Ираком в новой обертке с ядерной начинкой"
Соединенные Штаты Америки ведут "опосредованную войну" против России путем поставок вооружения Украине, при этом американский народ не горит желанием в это... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T11:49
2022-07-04T12:30
владимир путин
украина
сша
россия
вооруженные силы украины
марджори тейлор грин
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Соединенные Штаты Америки ведут "опосредованную войну" против России путем поставок вооружения Украине, при этом американский народ не горит желанием в это втягиваться, написала на своей странице в твиттере член палаты представителей Марджори Тейлор Грин.По ее словам, единственные люди, жаждущие обострения конфликта, — те, кто зарабатывают на этом деньги. К подобным способам обогащения она отнесла различные оборонные контракты, гранты, прочие деловые сделки и даже гуманитарную помощь. В то же время американцы "сыты по горло" тем, что платят налоги во благо не своей страны, а чужой."Украина — Ирак в новой обертке с натовским бантиком и ядерной начинкой внутри", — отметила конгрессвумен, назвав такой "подарок" нежеланным.По ее словам, все представители нынешней администрации, которые хотят войны с Москвой, должны надеть экипировку и отправиться воевать самостоятельно, прихватив с собой "всезнающих комментаторов". "Отправьте своих детей и оставьте в покое наших. Сами за все это платите", — подытожила Грин.Россия 24 февраля начала специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Власти Украины неоднократно обращались к Западу с просьбой наладить поставки оружия. США, Евросоюз и Великобритания за несколько месяцев отправили амуницию и военную технику для ВСУ на десятки миллиардов долларов. В Москве, в свою очередь, предупредили, что оружие и склады с боеприпасами становятся законными целями для Вооруженных сил России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220701/vooruzhenie-1799723628.html
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владимир путин, украина, сша, россия, вооруженные силы украины, марджори тейлор грин
11:49 04.07.2022 (обновлено: 12:30 04.07.2022)
 
В конгрессе США назвали Украину "Ираком в новой обертке с ядерной начинкой"

Конгрессвумен Грин назвала Украину Ираком в новой обертке от НАТО с ядерной начинкой

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЧлен палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин
Член палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Член палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Соединенные Штаты Америки ведут "опосредованную войну" против России путем поставок вооружения Украине, при этом американский народ не горит желанием в это втягиваться, написала на своей странице в твиттере член палаты представителей Марджори Тейлор Грин.
По ее словам, единственные люди, жаждущие обострения конфликта, — те, кто зарабатывают на этом деньги. К подобным способам обогащения она отнесла различные оборонные контракты, гранты, прочие деловые сделки и даже гуманитарную помощь. В то же время американцы "сыты по горло" тем, что платят налоги во благо не своей страны, а чужой.
Американская военная техника на борту грузового корабля во время доставки на Украину. - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
1 июля, 22:51В мире
Стало известно, сколько денег США потратили на помощь Украине
"Украина — Ирак в новой обертке с натовским бантиком и ядерной начинкой внутри", — отметила конгрессвумен, назвав такой "подарок" нежеланным.
По ее словам, все представители нынешней администрации, которые хотят войны с Москвой, должны надеть экипировку и отправиться воевать самостоятельно, прихватив с собой "всезнающих комментаторов". "Отправьте своих детей и оставьте в покое наших. Сами за все это платите", — подытожила Грин.
Россия 24 февраля начала специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Власти Украины неоднократно обращались к Западу с просьбой наладить поставки оружия. США, Евросоюз и Великобритания за несколько месяцев отправили амуницию и военную технику для ВСУ на десятки миллиардов долларов. В Москве, в свою очередь, предупредили, что оружие и склады с боеприпасами становятся законными целями для Вооруженных сил России.
Президент США Джо Байден во время выступления на саммите НАТО в Мадриде - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
30 июня, 17:50
США и НАТО будут поддерживать Украину, сколько потребуется, заявил Байден
 
Владимир ПутинУкраинаСШАРоссияВооруженные силы УкраиныМарджори Тейлор Грин
 
 
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