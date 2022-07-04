11:49 04.07.2022 (обновлено: 12:30 04.07.2022)
В конгрессе США назвали Украину "Ираком в новой обертке с ядерной начинкой"
Конгрессвумен Грин назвала Украину Ираком в новой обертке от НАТО с ядерной начинкой
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЧлен палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Член палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Соединенные Штаты Америки ведут "опосредованную войну" против России путем поставок вооружения Украине, при этом американский народ не горит желанием в это втягиваться, написала на своей странице в твиттере член палаты представителей Марджори Тейлор Грин.
По ее словам, единственные люди, жаждущие обострения конфликта, — те, кто зарабатывают на этом деньги. К подобным способам обогащения она отнесла различные оборонные контракты, гранты, прочие деловые сделки и даже гуманитарную помощь. В то же время американцы "сыты по горло" тем, что платят налоги во благо не своей страны, а чужой.
"Украина — Ирак в новой обертке с натовским бантиком и ядерной начинкой внутри", — отметила конгрессвумен, назвав такой "подарок" нежеланным.
Россия 24 февраля начала специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Власти Украины неоднократно обращались к Западу с просьбой наладить поставки оружия. США, Евросоюз и Великобритания за несколько месяцев отправили амуницию и военную технику для ВСУ на десятки миллиардов долларов. В Москве, в свою очередь, предупредили, что оружие и склады с боеприпасами становятся законными целями для Вооруженных сил России.