https://ria.ru/20220704/ukraina-1800049502.html

В конгрессе США назвали Украину "Ираком в новой обертке с ядерной начинкой"

В конгрессе США назвали Украину "Ираком в новой обертке с ядерной начинкой" - РИА Новости, 04.07.2022

В конгрессе США назвали Украину "Ираком в новой обертке с ядерной начинкой"

Соединенные Штаты Америки ведут "опосредованную войну" против России путем поставок вооружения Украине, при этом американский народ не горит желанием в это... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T11:49

2022-07-04T11:49

2022-07-04T12:30

владимир путин

украина

сша

россия

вооруженные силы украины

марджори тейлор грин

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Соединенные Штаты Америки ведут "опосредованную войну" против России путем поставок вооружения Украине, при этом американский народ не горит желанием в это втягиваться, написала на своей странице в твиттере член палаты представителей Марджори Тейлор Грин.По ее словам, единственные люди, жаждущие обострения конфликта, — те, кто зарабатывают на этом деньги. К подобным способам обогащения она отнесла различные оборонные контракты, гранты, прочие деловые сделки и даже гуманитарную помощь. В то же время американцы "сыты по горло" тем, что платят налоги во благо не своей страны, а чужой."Украина — Ирак в новой обертке с натовским бантиком и ядерной начинкой внутри", — отметила конгрессвумен, назвав такой "подарок" нежеланным.По ее словам, все представители нынешней администрации, которые хотят войны с Москвой, должны надеть экипировку и отправиться воевать самостоятельно, прихватив с собой "всезнающих комментаторов". "Отправьте своих детей и оставьте в покое наших. Сами за все это платите", — подытожила Грин.Россия 24 февраля начала специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Власти Украины неоднократно обращались к Западу с просьбой наладить поставки оружия. США, Евросоюз и Великобритания за несколько месяцев отправили амуницию и военную технику для ВСУ на десятки миллиардов долларов. В Москве, в свою очередь, предупредили, что оружие и склады с боеприпасами становятся законными целями для Вооруженных сил России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220701/vooruzhenie-1799723628.html

https://ria.ru/20220630/ukraina-1799363269.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

владимир путин, украина, сша, россия, вооруженные силы украины, марджори тейлор грин