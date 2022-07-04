https://ria.ru/20220704/ugol-1800070697.html

Минэнерго поставило для России цель занимать четверть мирового рынка угля

Минэнерго поставило для России цель занимать четверть мирового рынка угля - РИА Новости, 04.07.2022

Минэнерго поставило для России цель занимать четверть мирового рынка угля

Минэнерго ставит для России цель к 2050 году занимать 25% мирового рынка угля и остаться в тройке крупнейших экспортеров, сообщил глава департамента угольной... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T12:42

2022-07-04T12:42

2022-07-04T12:42

экономика

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Минэнерго ставит для России цель к 2050 году занимать 25% мирового рынка угля и остаться в тройке крупнейших экспортеров, сообщил глава департамента угольной промышленности министерства Петр Бобылев."Мы себе ставим цель также остаться в тройке самых крупных экспортеров мира по углю. Мы сейчас на третьем месте - Австралия, Индонезия и мы. 18% мирового рынка - это российский уголь. Мы себе ставим цель - 25% мирового рынка угля к 2050 году", - отметил он, выступая на заседании комитета Госдумы по энергетике, посвященному обсуждению энергостратегии России до 2050 года.

https://ria.ru/20220606/khvorost-1793494698.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии)