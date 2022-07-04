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Минэнерго поставило для России цель занимать четверть мирового рынка угля - РИА Новости, 04.07.2022
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Минэнерго поставило для России цель занимать четверть мирового рынка угля
Минэнерго поставило для России цель занимать четверть мирового рынка угля - РИА Новости, 04.07.2022
Минэнерго поставило для России цель занимать четверть мирового рынка угля
Минэнерго ставит для России цель к 2050 году занимать 25% мирового рынка угля и остаться в тройке крупнейших экспортеров, сообщил глава департамента угольной... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T12:42
2022-07-04T12:42
экономика
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Минэнерго ставит для России цель к 2050 году занимать 25% мирового рынка угля и остаться в тройке крупнейших экспортеров, сообщил глава департамента угольной промышленности министерства Петр Бобылев."Мы себе ставим цель также остаться в тройке самых крупных экспортеров мира по углю. Мы сейчас на третьем месте - Австралия, Индонезия и мы. 18% мирового рынка - это российский уголь. Мы себе ставим цель - 25% мирового рынка угля к 2050 году", - отметил он, выступая на заседании комитета Госдумы по энергетике, посвященному обсуждению энергостратегии России до 2050 года.
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экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
12:42 04.07.2022
 
Минэнерго поставило для России цель занимать четверть мирового рынка угля

Минэнерго поставило для России цель занимать четверть мирового рынка угля к 2050 году

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкРабота на складе угля
Работа на складе угля - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Работа на складе угля. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Минэнерго ставит для России цель к 2050 году занимать 25% мирового рынка угля и остаться в тройке крупнейших экспортеров, сообщил глава департамента угольной промышленности министерства Петр Бобылев.
"Мы себе ставим цель также остаться в тройке самых крупных экспортеров мира по углю. Мы сейчас на третьем месте - Австралия, Индонезия и мы. 18% мирового рынка - это российский уголь. Мы себе ставим цель - 25% мирового рынка угля к 2050 году", - отметил он, выступая на заседании комитета Госдумы по энергетике, посвященному обсуждению энергостратегии России до 2050 года.
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ЭкономикаРоссияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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