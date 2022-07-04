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Тюменская область сдает за рубль земли под масштабные инвестпроекты - РИА Новости, 04.07.2022
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Тюменская область
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Тюменская область сдает за рубль земли под масштабные инвестпроекты
Тюменская область сдает за рубль земли под масштабные инвестпроекты - РИА Новости, 04.07.2022
Тюменская область сдает за рубль земли под масштабные инвестпроекты
Инвесторы, реализующие масштабные проекты в Тюменской области, могут арендовать земельный участок за 1 рубль сроком на год, сообщают в правительстве региона. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T17:50
2022-07-04T17:50
тюменская область
экономика
александр моор
тюменская область
тюмень
россия
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ТЮМЕНЬ, 4 июл - РИА Новости. Инвесторы, реализующие масштабные проекты в Тюменской области, могут арендовать земельный участок за 1 рубль сроком на год, сообщают в правительстве региона.Новая мера поддержки бизнеса отражена в Положении об аренде земельных участков, находящихся в государственной собственности, внесение изменений в документ утвердил губернатор области Александр Моор."По договорам аренды земельных участков, заключенных в 2022 году, для реализации масштабных инвестиционных проектов арендная плата устанавливается в размере, равном 1 рублю за 1 земельный участок, на срок 1 год", - цитирует слова губернатора информцентр регионального правительства.Ранее Тюменская область в среднем в год заключала 5 договоров аренды участков под масштабные инвестпроекты. В 2021 году было заключено 6 договоров на аренду земельных участков от 0,28 га до 83,80 га. "Проект признается соответствующим критериям масштабного инвестиционного проекта в зависимости от численности населения муниципалитета, где его собираются реализовать, например, для города Тюмени масштабным считается проект с инвестициями от 30 миллионов рублей и созданием не менее 30 рабочих мест", - пояснили РИА Новости в региональном департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.
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экономика, александр моор, тюменская область, тюмень, россия
17:50 04.07.2022
 
Тюменская область сдает за рубль земли под масштабные инвестпроекты

Тюменская область сдает за рубль земельные участки под масштабные инвестпроекты на год

© РИА Новости / Юлия Честнова / Перейти в фотобанкВид на реку Тура с моста Влюбленных в Тюмени
Вид на реку Тура с моста Влюбленных в Тюмени - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Юлия Честнова
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Вид на реку Тура с моста Влюбленных в Тюмени. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 4 июл - РИА Новости. Инвесторы, реализующие масштабные проекты в Тюменской области, могут арендовать земельный участок за 1 рубль сроком на год, сообщают в правительстве региона.
Новая мера поддержки бизнеса отражена в Положении об аренде земельных участков, находящихся в государственной собственности, внесение изменений в документ утвердил губернатор области Александр Моор.
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"По договорам аренды земельных участков, заключенных в 2022 году, для реализации масштабных инвестиционных проектов арендная плата устанавливается в размере, равном 1 рублю за 1 земельный участок, на срок 1 год", - цитирует слова губернатора информцентр регионального правительства.
Ранее Тюменская область в среднем в год заключала 5 договоров аренды участков под масштабные инвестпроекты. В 2021 году было заключено 6 договоров на аренду земельных участков от 0,28 га до 83,80 га. "Проект признается соответствующим критериям масштабного инвестиционного проекта в зависимости от численности населения муниципалитета, где его собираются реализовать, например, для города Тюмени масштабным считается проект с инвестициями от 30 миллионов рублей и созданием не менее 30 рабочих мест", - пояснили РИА Новости в региональном департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.
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Тюменская областьЭкономикаАлександр МоорТюменская областьТюменьРоссия
 
 
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