Тюменская область сдает за рубль земли под масштабные инвестпроекты
Тюменская область сдает за рубль земельные участки под масштабные инвестпроекты на год
Вид на реку Тура с моста Влюбленных в Тюмени. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 4 июл - РИА Новости. Инвесторы, реализующие масштабные проекты в Тюменской области, могут арендовать земельный участок за 1 рубль сроком на год, сообщают в правительстве региона.
Новая мера поддержки бизнеса отражена в Положении об аренде земельных участков, находящихся в государственной собственности, внесение изменений в документ утвердил губернатор области Александр Моор.
"По договорам аренды земельных участков, заключенных в 2022 году, для реализации масштабных инвестиционных проектов арендная плата устанавливается в размере, равном 1 рублю за 1 земельный участок, на срок 1 год", - цитирует слова губернатора информцентр регионального правительства.
Ранее Тюменская область в среднем в год заключала 5 договоров аренды участков под масштабные инвестпроекты. В 2021 году было заключено 6 договоров на аренду земельных участков от 0,28 га до 83,80 га. "Проект признается соответствующим критериям масштабного инвестиционного проекта в зависимости от численности населения муниципалитета, где его собираются реализовать, например, для города Тюмени масштабным считается проект с инвестициями от 30 миллионов рублей и созданием не менее 30 рабочих мест", - пояснили РИА Новости в региональном департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.