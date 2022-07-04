https://ria.ru/20220704/uchastok-1800170430.html

Тюменская область сдает за рубль земли под масштабные инвестпроекты

Тюменская область сдает за рубль земли под масштабные инвестпроекты - РИА Новости, 04.07.2022

Тюменская область сдает за рубль земли под масштабные инвестпроекты

Инвесторы, реализующие масштабные проекты в Тюменской области, могут арендовать земельный участок за 1 рубль сроком на год, сообщают в правительстве региона. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T17:50

2022-07-04T17:50

2022-07-04T17:50

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экономика

александр моор

тюменская область

тюмень

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ТЮМЕНЬ, 4 июл - РИА Новости. Инвесторы, реализующие масштабные проекты в Тюменской области, могут арендовать земельный участок за 1 рубль сроком на год, сообщают в правительстве региона.Новая мера поддержки бизнеса отражена в Положении об аренде земельных участков, находящихся в государственной собственности, внесение изменений в документ утвердил губернатор области Александр Моор."По договорам аренды земельных участков, заключенных в 2022 году, для реализации масштабных инвестиционных проектов арендная плата устанавливается в размере, равном 1 рублю за 1 земельный участок, на срок 1 год", - цитирует слова губернатора информцентр регионального правительства.Ранее Тюменская область в среднем в год заключала 5 договоров аренды участков под масштабные инвестпроекты. В 2021 году было заключено 6 договоров на аренду земельных участков от 0,28 га до 83,80 га. "Проект признается соответствующим критериям масштабного инвестиционного проекта в зависимости от численности населения муниципалитета, где его собираются реализовать, например, для города Тюмени масштабным считается проект с инвестициями от 30 миллионов рублей и созданием не менее 30 рабочих мест", - пояснили РИА Новости в региональном департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

https://ria.ru/20220630/podderzhka-1799179021.html

https://ria.ru/20220629/dolgi-1799117604.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, александр моор, тюменская область, тюмень, россия