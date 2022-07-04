https://ria.ru/20220704/ubiystvo-1800223873.html
В Мексике убили семью из семи человек
В Мексике убили семью из семи человек - РИА Новости, 04.07.2022
В Мексике убили семью из семи человек
Семь человек, включая женщин и ребенка, были убиты в городке Бока-дель-Рио в мексиканском штате Веракрус, сообщила местная прокуратура. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T22:39
2022-07-04T22:39
2022-07-04T22:39
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МЕХИКО, 4 июл - РИА Новости. Семь человек, включая женщин и ребенка, были убиты в городке Бока-дель-Рио в мексиканском штате Веракрус, сообщила местная прокуратура."Возбуждено уголовное дело по фактам гибели семи человек, трех женщин и четырех мужчин, в том числе несовершеннолетнего, которые произошли около 23:45 в воскресенье, 3 июля", - говорится в сообщении в блоге пресс-службы ведомства в Twitter.Местные СМИ со ссылкой на жителей муниципалитета Бока-дель-Рио уточняют, что убиты члены одной семьи, которые владели здесь мясными лавками.Число умышленных убийств в Мексике в последние годы незначительно снизилось, по информации правительства, за 5 месяцев 2022 года зафиксировано 10 838 таких преступлений. Более 65% из них приходятся на девять штатов - Гуанахуато, Мичоакан, Халиско, Чиуауа, город и штат Мехико, Морелос, Нуэво-Леон и Сонора.
https://ria.ru/20220622/meksika-1797208196.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мексика
В Мексике убили семью из семи человек
Семь человек, включая женщин и ребенка, убиты в Бока-дель-Рио в штате Веракрус в Мексике
МЕХИКО, 4 июл - РИА Новости. Семь человек, включая женщин и ребенка, были убиты в городке Бока-дель-Рио в мексиканском штате Веракрус, сообщила местная прокуратура.
"Возбуждено уголовное дело по фактам гибели семи человек, трех женщин и четырех мужчин, в том числе несовершеннолетнего, которые произошли около 23:45 в воскресенье, 3 июля", - говорится в сообщении в блоге пресс-службы ведомства в Twitter.
Местные СМИ со ссылкой на жителей муниципалитета Бока-дель-Рио уточняют, что убиты члены одной семьи, которые владели здесь мясными лавками.
Число умышленных убийств в Мексике
в последние годы незначительно снизилось, по информации правительства, за 5 месяцев 2022 года зафиксировано 10 838 таких преступлений. Более 65% из них приходятся на девять штатов - Гуанахуато
, Мичоакан
, Халиско
, Чиуауа
, город и штат Мехико
, Морелос
, Нуэво-Леон
и Сонора
.