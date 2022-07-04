https://ria.ru/20220704/ubiystvo-1800223873.html

В Мексике убили семью из семи человек

В Мексике убили семью из семи человек - РИА Новости, 04.07.2022

В Мексике убили семью из семи человек

Семь человек, включая женщин и ребенка, были убиты в городке Бока-дель-Рио в мексиканском штате Веракрус, сообщила местная прокуратура. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T22:39

2022-07-04T22:39

2022-07-04T22:39

в мире

мексика

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МЕХИКО, 4 июл - РИА Новости. Семь человек, включая женщин и ребенка, были убиты в городке Бока-дель-Рио в мексиканском штате Веракрус, сообщила местная прокуратура."Возбуждено уголовное дело по фактам гибели семи человек, трех женщин и четырех мужчин, в том числе несовершеннолетнего, которые произошли около 23:45 в воскресенье, 3 июля", - говорится в сообщении в блоге пресс-службы ведомства в Twitter.Местные СМИ со ссылкой на жителей муниципалитета Бока-дель-Рио уточняют, что убиты члены одной семьи, которые владели здесь мясными лавками.Число умышленных убийств в Мексике в последние годы незначительно снизилось, по информации правительства, за 5 месяцев 2022 года зафиксировано 10 838 таких преступлений. Более 65% из них приходятся на девять штатов - Гуанахуато, Мичоакан, Халиско, Чиуауа, город и штат Мехико, Морелос, Нуэво-Леон и Сонора.

https://ria.ru/20220622/meksika-1797208196.html

мексика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, мексика