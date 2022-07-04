https://ria.ru/20220704/turtsiya-1800079739.html

В Турции в отеле произошел пожар

В Турции в отеле произошел пожар - РИА Новости, 04.07.2022

В Турции в отеле произошел пожар

Сегодня в четыре часа утра на территории гостиницы в Сиде произошел пожар, сообщает TourDom.ru. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T13:54

2022-07-04T13:54

2022-07-04T13:54

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Сегодня в четыре часа утра на территории гостиницы в Сиде произошел пожар, сообщает TourDom.ru.Как рассказали проживавшие в отеле Pemar Beach туристы, никто из гостей не погиб и серьезно не пострадал. Сейчас их переселяют в другие гостиницы."В 4 часа утра выключилось электричество, и сотрудники начали открывать двери в номера и всех выводить на улицу, – сообщила Ирина Давыдова, руководитель турагентства “Смайл-трэвел”. – Вся территория была в едком дыму".По ее словам, туристов разместили на лужайке, ближе к пляжу, раздали сухие пайки и воду, затем там же в баре накрыли столы к завтраку. Позже взрослым разрешили зайти в номера, чтобы собрать свои вещи для переезда в другой отель.Ирина говорит, что пожар начался в самом здании: "Нам сказали что загорелось помещение при ресторане". Однако руководитель PR-службы туроператора "Интурист" предоставила другую информацию: загорелся гараж при въезде в отель."На территории было задымление, никто не пострадал. Наш региональный директор уже находится на месте, и в данный момент идет переселение гостей". По ее словам, пока отель не будет нормально функционировать, туристы переедут в гостиницы аналогичной категории.Все заезды начиная с сегодняшнего дня и до 10 июля будут выполняться в другие отели того же уровня, уточнили в "Интуристе".

https://ria.ru/20220625/turtsiya-1797486863.html

https://ria.ru/20220704/turtsiya-1800013668.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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