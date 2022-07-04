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В Турции в отеле произошел пожар - РИА Новости, 04.07.2022
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Туризм
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В Турции в отеле произошел пожар
В Турции в отеле произошел пожар - РИА Новости, 04.07.2022
В Турции в отеле произошел пожар
Сегодня в четыре часа утра на территории гостиницы в Сиде произошел пожар, сообщает TourDom.ru. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T13:54
2022-07-04T13:54
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Сегодня в четыре часа утра на территории гостиницы в Сиде произошел пожар, сообщает TourDom.ru.Как рассказали проживавшие в отеле Pemar Beach туристы, никто из гостей не погиб и серьезно не пострадал. Сейчас их переселяют в другие гостиницы."В 4 часа утра выключилось электричество, и сотрудники начали открывать двери в номера и всех выводить на улицу, – сообщила Ирина Давыдова, руководитель турагентства “Смайл-трэвел”. – Вся территория была в едком дыму".По ее словам, туристов разместили на лужайке, ближе к пляжу, раздали сухие пайки и воду, затем там же в баре накрыли столы к завтраку. Позже взрослым разрешили зайти в номера, чтобы собрать свои вещи для переезда в другой отель.Ирина говорит, что пожар начался в самом здании: "Нам сказали что загорелось помещение при ресторане". Однако руководитель PR-службы туроператора "Интурист" предоставила другую информацию: загорелся гараж при въезде в отель."На территории было задымление, никто не пострадал. Наш региональный директор уже находится на месте, и в данный момент идет переселение гостей". По ее словам, пока отель не будет нормально функционировать, туристы переедут в гостиницы аналогичной категории.Все заезды начиная с сегодняшнего дня и до 10 июля будут выполняться в другие отели того же уровня, уточнили в "Интуристе".
https://ria.ru/20220625/turtsiya-1797486863.html
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туризм, новости - туризм, интурист, туристы, турция, отдых на море
13:54 04.07.2022
 
В Турции в отеле произошел пожар

Российские турагенты рассказали о пожаре в турецком отеле Pemar Beach

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкНимфиум перед античным городом Сиде
Нимфиум перед античным городом Сиде - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Сегодня в четыре часа утра на территории гостиницы в Сиде произошел пожар, сообщает TourDom.ru.
Как рассказали проживавшие в отеле Pemar Beach туристы, никто из гостей не погиб и серьезно не пострадал. Сейчас их переселяют в другие гостиницы.
"В 4 часа утра выключилось электричество, и сотрудники начали открывать двери в номера и всех выводить на улицу, – сообщила Ирина Давыдова, руководитель турагентства “Смайл-трэвел”. – Вся территория была в едком дыму".
Ирина отдыхала в отеле с семьей. "Нам повезло, мы жили в сьюте, который выходил на море. Поэтому эвакуировались очень быстро". Туристам, которых выводили по коридору, было сложнее: там был дым, некоторые кричали, искали своих родственников. "Горело сильно, пожарные, скорые, паника. Кто был ближе к эпицентру, обращались за медицинской помощью", – говорит она.
По ее словам, туристов разместили на лужайке, ближе к пляжу, раздали сухие пайки и воду, затем там же в баре накрыли столы к завтраку. Позже взрослым разрешили зайти в номера, чтобы собрать свои вещи для переезда в другой отель.
Ирина говорит, что пожар начался в самом здании: "Нам сказали что загорелось помещение при ресторане". Однако руководитель PR-службы туроператора "Интурист" предоставила другую информацию: загорелся гараж при въезде в отель.
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"На территории было задымление, никто не пострадал. Наш региональный директор уже находится на месте, и в данный момент идет переселение гостей". По ее словам, пока отель не будет нормально функционировать, туристы переедут в гостиницы аналогичной категории.
Все заезды начиная с сегодняшнего дня и до 10 июля будут выполняться в другие отели того же уровня, уточнили в "Интуристе".
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