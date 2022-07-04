https://ria.ru/20220704/turtsiya-1800013668.html

Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Турции в июле

Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Турции в июле - РИА Новости, 04.07.2022

Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Турции в июле

Путевки в Турцию из России летом текущего года по сравнению с доковидным 2019 годом подорожали в два раза, сообщает Level.Travel. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T11:46

2022-07-04T11:46

2022-07-04T11:46

туризм

туризм

новости - туризм

турция

москва

египет

анталья (провинция)

оаэ

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Путевки в Турцию из России летом текущего года по сравнению с доковидным 2019 годом подорожали в два раза, сообщает Level.Travel.Цены на туры в соседнюю страну летом 2022 года выросли на 50 процентов по сравнению с летом 2021 и на 110 процентов — по сравнению с доковидным 2019 годом, рассказали РИА Новости представители онлайн-сервиса.Эксперты связывают подорожание с ограничением авиасообщения: во многие страны прямых рейсов нет.В итоге чек на путевку в Турцию этим летом оказался на 174 процента выше, чем на российских курортах, на 27 процентов превысил средние затраты на поездку в Египет и на 12 процентов — в ОАЭ.Тем не менее, турецкие курорты — самое популярное направление этим летом. Более половины — 53 процента — пользователей сервиса отдыхают именно там. Минимальная стоимость недельного тура в июле на двоих составляет 77 тысяч рублей. В сумму входит перелет из Москвы, трансфер, страховка и проживание в отеле три звезды без питания. Средний чек выше — 172 тысячи рублей.Большинство туристов (35 процентов) выбирают побережье Антальи. В среднем они тратят на отдых 157 тысяч рублей. Дешевле всего летом обходится путешествия в Стамбул (средний чек — всего 93 тысячи рублей). Наиболее дорогие путевки — на побережье Мендереса, в провинции Измир (отдых обойдется примерно в 317 тысяч рублей). А также Белека – за отпуск там гости платят в среднем 259 тысяч рублей.

https://ria.ru/20210825/antalya-1742988748.html

турция

москва

египет

анталья (провинция)

оаэ

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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